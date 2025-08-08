保証関連業のジェイリース、株式会社ユカリアとの医療・介護施設等への保証サービス拡販に向けたビジネスマッチング契約締結のお知らせ

　ジェイリース株式会社（本社：東京都新宿区・大分県大分市、東証プライム市場：7187、以下ジェイリース）は、株式会社ユカリア（東証グロース市場：286A　本社：東京都千代田区、以下ユカリアと表記）と医療・介護施設等の紹介等のビジネスマッチング契約を締結したことをお知らせいたします。



〈 本件の概要 〉


　ユカリアは病院の経営支援・運営支援を提供する「病院経営サポート」事業を起点に、様々なサービスやプロダクトを開発・展開しています。


　本ビジネスマッチング契約により、ユカリアがもつ医療・介護業界とのネットワークを活かして、医療機関や介護施設等への保証サービスの提案など、販路の拡大が期待できます。





〈 ユカリアについて 〉


社　　　名　：　株式会社ユカリア（コード番号：286A 東証グロース市場）


代　表　者　：　代表取締役社長　三沢 英生


本社所在地　：　東京都千代田区霞が関3-2-5　霞が関ビルディング19階


設　　　立　：　2005年２月14日


資　本　金　：　8,534百万円 （2025年2月現在）


Ｕ　Ｒ　Ｌ　：　https://eucalia.jp/


事 業 内 容　：　医療経営総合支援事業、シニア関連事業、高度管理医療機器事業、その他事業



　ジェイリースはこれからも様々な企業との連携等により営業ネットワークを拡大し、質の高い商品・サービスを提供してまいります。



〈 本件に関するお問い合わせ先 〉


ジェイリース株式会社　経営企画部


TEL：03-5909-1245


E-mail：ir@j-lease.jp