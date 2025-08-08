ラクサス・テクノロジーズ株式会社

ブランドバッグシェアリングサービス「Laxus（ラクサス）」を展開するラクサス・テクノロジーズ株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：高橋 啓介、以下「当社」）は、リユース流通のインフラを幅広い業種で展開する株式会社オークネット（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：藤崎 慎一郎、以下「オークネット社」）と、循環型社会のさらなる進化を目指し、業務提携を検討していくことに基本合意いたしました。

本提携により両社は、シェアリングとリユース、それぞれの強みを活かし合うことで、ブランド品の新たな体験機会を創出し、ユーザーにとってより価値のある循環型サービスを構築してまいります。

■ 背景と提携の意義

昨今、消費者の価値観は「モノを所有すること」から、「必要なときに必要なだけ使う」という「体験」重視へと大きく変化しています。とくにファッション分野では、過剰消費や大量廃棄といった課題が顕在化する中で、サステナブルで循環型のライフスタイルが注目を集めています。

こうした社会的背景を受け、本提携は「シェアリング」と「リユース」という2つの異なる循環モデルを融合し、新しい価値を生み出す取り組みです。ブランドバッグの利用体験を、”使う”という選択肢から始め、使い終えたアイテムを次の人につなげていく。そうすることで、環境負荷を抑えながら、一人ひとりに合った自由なファッションの楽しみ方を提供します。

本提携を通じて、ユーザーにとってより柔軟で意味のある選択肢を届けると同時に、業界全体の持続可能性にも貢献していきます。

■ 提携の主な内容（予定）

1. ShaaS連携の検討

当社が提供するブランドバッグのシェアリングプラットフォーム「ShaaS」をOEM形式で展開し、ブランディア※1（オークネットグループ）のユーザーに向けて“シェアする”という新しい選択肢を提供していくことを目指します。

シェアリング参入には多大なコストと時間がかかりますが、当社は必要な機能をOEMで提供し、立ち上げを効率的に支援します。

2. 買取サービスの活用による循環促進の検討

当社ユーザーに、使わなくなったブランド品の買取サービスとしてブランディアを案内。不要になったモノを次に活かす手段として、循環型のライフスタイルをサポートすることを検討します。

3. オークネットの仕入れ網を活用した商品調達の検討

当社のバッグラインナップの拡充に向け、オークネットが持つ業界最大級の仕入れネットワークを活用。高品質なアイテムを、安定して供給する体制を整えます。

4. 新たな流通・販売手法の共同検討

中長期的には、両社が有するユーザー接点や販売チャネルを組み合わせ、「シェアしてから購入する」新しい購買スタイルの構築など、柔軟で持続可能な流通モデルの創出を目指します。

■ 今後の展望

両社は、「価値あるモノのより良い循環を目指して」、ブランド品をもっと自由に楽しめる社会の実現に向けて連携を進めてまいります。

オークネット社が持つ豊富な商品供給力やリユース事業の強みを活かし、シェアリングという新たな形での体験をお客様にご提供いたします。ブランドバッグを“所有する”だけでなく、“一時的に楽しむ”という選択肢を通じて、より多くの方にブランド品の魅力を気軽に感じていただける機会を広げていく考えです。

また、両社は今回の取り組みから得られる知見をもとに、会員基盤の拡大や既存サービスとの連携、相互送客の強化を図り、利用者の利便性と満足度向上を目指してまいります。

これからも、お客様にとって魅力的で便利なサービスを提供しながら、リユース市場のさらなる活性化と、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※1：主に中低価格帯のリユースアイテムに特化した、完全オンラインでのブランド品の買取・販売サービス。

URL: https://brandear.jp/

【オークネット会社概要】

社名：株式会社オークネット

本社：東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OMスクエア

代表者：代表取締役社長CEO 藤崎 慎一郎

事業内容：循環型マーケットデザインカンパニー。中古車、中古デジタル機器、ブランド品、花き、中古バイク、中古医療機器などのオンラインオークションおよび流通関連サービスを展開。

URL：https://www.aucnet.co.jp/

【ラクサス・テクノロジーズ概要】

会社名：ラクサス・テクノロジーズ株式会社

広島本社：広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ 14F

設立：2006年8月31日

資本金：16億7049万4430円

上場：東証グロース

事業内容：バッグシェアリングサービス「ラクサス」運営

代表者：高橋啓介

サービスサイト：https://laxus.co/?adv=pr20250808brandear

コーポレートサイト： https://corp.laxus.co/?adv=pr20250808brandear

【ラクサスについて】

「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門のシェアリングサービスです。品揃えにはエルメス・ヴィトン・シャネルなど60ブランドのバッグが揃っており、全てのバッグは交換自由で定額使い放題です。さらに、気に入ったバッグは購入することもできます。私たちは、ファッションを愛する全ての人々と共に、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するために、シェアリングエコノミーをリードするリーディングカンパニーとして事業を展開しています。

