フラー、Designship 2025にGOLDスポンサー協賛

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、2025年10月11日～12日に開かれるデザインに関する日本最大級のカンファレンス「Designship 2025」にGOLDスポンサーとして協賛します。

Designship 2025 概要

開催日時：2025年10月11日（土）、10月12日（日）

イベント公式ページ：https://design-ship.jp/2025

会場：東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス（東京都港区赤坂9-7-1）

Designship 2025 について

コンセプト：広がりすぎたデザインを接続する。



産業革命によって誕生した「デザイン」は、

現代にいたるまでその意味と対象を広げ続けてきました。



いまやデザイナーがすべてのデザインを司るのは実質不可能。

我々は数多ある星の中から星座を見出すがごとく、

氾濫したデザインに意味づけをおこなう必要があります。



Designshipはデザインが広がりすぎたそんな時代の中で、

デザイナーひとりひとりの物語に沿って、

デザイン同士を接続する機会を提供します。



最前線のデザインを学び、第一線のデザイナーと語り合う、

年に一度のデザインの祭典をお楽しみください。



※公式HPより引用：https://design-ship.jp/2025

Designship 2025 にフラーが協賛する理由

フラーデザインを担うデザイナー陣

フラーは2022年に「フラーデザイン」を立ち上げ、デジタルプロダクトにおける"本当に必要なもの"と日々向き合ってきました。フラーのデザイナーは役割を細かく分けず、UXリサーチ・UI/UX・グラフィックなど、領域を横断して統合的にデザインを担っています。そこでは、リサーチから設計、表現、そしてユーザーに届けるまで、一貫して考え抜く力が求められます。



Designshipのコンセプトである「広がりすぎたデザインを接続する。」は、まさに私たちが追い求めてきた姿勢そのものであり、この理念に共感し、協賛させていただきました。デジタルの可能性がさらに広がるこれからの時代、統合的にデザインへ向き合うことこそが、次世代の価値を生み出すと信じています。



また、フラーは2025年7月24日に東京証券取引所グロース市場に上場しました。上場企業として新たな一歩を踏み出した今、社会に対してデザインの可能性を示し続ける使命を、より強く感じています。本イベントを通じて、多くのデザイナーや企業の挑戦が繋がり、より自由で創造的な未来が広がることを心より願っています。



ご参考：

フラーデザイン

https://design.fuller-inc.com/



フラーのデジタルノート『デジタル時代を生き抜く、統合するデザイナー』

https://note.fuller-inc.com/n/nd7e755ffd219

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。



柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。



ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business



会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

―――――

本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp