BABYMETAL、4thアルバム『METAL FORTH』 8月8日（金）世界同日発売！
ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、BABYMETALの4作目となるアルバム『METAL FORTH』を8月8日（金）に発売します。
今年、結成15周年を迎えたBABYMETAL。よりワールドワイドな活動を行うため、アメリカに活動拠点となる「BABYMETAL WORLD LLC」を設立。4月1日には、ハリウッドに本社を置くCapitol Recordsと、日本人アーティスト初となる全世界契約を発表しました。
本アルバムは、2019年リリースの3rdアルバム『METAL GALAXY』、2023年リリースのコンセプトアルバム『THE OTHER ONE』に続く作品です。タイトルの『METAL FORTH』は「METALのその先へ」を意味しており、10年以上に渡るワールドツアーを経て、世界各地で出会ったアーティストとのコラボレーションソングを含む全10曲を収録しています。
日本盤は日本国内のみの限定アートワークを使用したデラックス・エディションと通常盤の計2形態で発売します。なお、2026年1月10日（土）・11日（日）にさいたまスーパーアリーナにて開催予定の『LEGEND - METAL FORTH』のチケット先行応募シリアルも封入されます。
BABYMEATLは、8月から日本でサマーソニック2025、聖飢魔IIとの対バンイベントへの出演、東名阪を巡るプレミアムなライブハウスツアーを予定しています。9月10月にアジアツアーを挟んでから、日本人アーティスト初の単独公演かつSOLD OUTとなった、約2万人を収容するロンドン・O2アリーナに続くスペシャルアリーナショー第2弾として、今度はアメリカ・ロサンゼルスにあるインテュイット・ドームでのこちらも日本人アーティスト初の単独公演を控えています。
BABYMETAL - from me to u feat. Poppy (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=qayP_YUrf9I ]
BABYMETAL x Slaughter To Prevail - Song 3 (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=KEMVgy51kPE ]
BABYMETAL - Kon! Kon! feat. Bloodywood (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=UxRldWoKlnQ ]
BABYMETAL - My Queen (feat. Spiritbox) (Official Music Video)
[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=6MWlBf2lhno ]
BABYMETAL 4thアルバム『METAL FORTH』
2025年8月8日（金）発売
収録曲数：全10曲
https://umj.lnk.to/BABYMETAL_METALFORTH
【収録楽曲】
01. from me to u (feat. Poppy)
02. RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)
03. Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)
04. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)
05. KxAxWxAxIxI
06. Sunset Kiss (feat. Polyphia)
07. My Queen (feat. Spiritbox)
08. Algorism
09. メタり!! (feat. Tom Morello)
10. White Flame -白炎-
【日本盤形態・価格・収録内容】
■METAL FORTH 【通常盤】UICC-10058
価格：3,000円＋税
仕様：ジュエルケース
■METAL FORTH 【デラックス・エディション】UICC-90016
価格：4,000円＋税
仕様：7インチ紙ジャケット / ステッカー＆フォトカード付 / 日本独自企画
■各ストア別特典
※特典は予定数量が無くなり次第終了となります。
※一部実施していない店舗等もございますので、詳細は各ストアまでお問い合わせください。
●Universal Music Store
ロゴステッカー
●TOWER RECORDS
A4クリアファイル(A)
●HMV
A4クリアファイル(B)
●楽天ブックス
缶バッチ
●TSUTAYA
ロゴクリアキーホルダー
●セブンネット
マルチショルダーバッグ
●diskunion
コルクコースター
●Amazon
メガジャケ（通常／DX）
●アスマート・その他店舗
ポストカード
【ツアー情報】
■BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SUMMER TOUR IN JAPAN
▼KT Zepp Yokohama
2025年8月13日（水）OPEN 18:00 / START 19:00
2025年8月14日（木）OPEN 18:00 / START 19:00
▼COMTEC PORTBASE NAGOYA
2025年8月20日（水）OPEN 18:00 / START 19:00
▼Zepp Osaka Bayside
2025年8月21日（木）OPEN 18:00 / START 19:00
■SUMMER SONIC 2025
東京出演：2025年8月16日（土）幕張メッセ
大阪出演：2025年8月17日（日）万博記念公園
■SUMMER SONIC BANGKOK 2025
2025年8月24日（日）
■聖飢魔II vs BABYMETAL～悪魔が来たりてベビメタる～
2025年8月30日（土）、31日（日）
Kアリーナ横浜
■BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 IN ASIA
2025年9月26日（金）韓国・釜山／Busan International Rock Festival
2025年9月30日（火）香港／AsiaWorld-Arena
2025年10月2日（木）台湾・台北／ZEPP NEW TAIPEI
2025年10月4日（土）シンガポール／F1 SINGAPORE GRAND PRIX
2025年10月6日（月）マレーシア・クアラルンプール／Zepp Kuala Lumpur
2025年10月8日（水）フィリピン・マニラ／Araneta Coliseum
■BABYMETAL SPECIAL US ARENA SHOW IN LOS ANGELES
2025年11月1日（土）アメリカ・ロサンゼルス／Intuit Dome
■BABYMETAL WORLD TOUR 2025 SPECIAL ARENA SHOW IN MEXICO
2025年11月7日（金）メキシコ・メキシコシティ／ARENA CDMX
■BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026
SPECIAL ARENA SHOW IN JAPAN
LEGEND - METAL FORTH
【日程】
2026年1月10日（土）OPEN 16:00／START 17:30
2026年1月11日（日）OPEN 14:00／START 15:30
【会場】
さいたまスーパーアリーナ
【チケット】
THE ONE会員限定チケット（1申込につき1枚まで）
■超MOSH'SH PIT（オールスタンディング）\20,000 消費税込、整理番号付、未就学児童入場不可
■超MOSH'SH SEAT（指定席・スタンド席1列目）\20,000 消費税込、全席指定、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）
一般チケット（1申し込みにつき2枚まで）
■MOSH'SH PIT（オールスタンディング）\15,000 消費税込、整理番号付、未就学児童入場不可
■MOSH'SH SEAT（指定席）\15,000 消費税込、全席指定、3歳以下入場不可（4歳以上チケット必要）
■Gen Z TICKET（オールスタンディング/22歳以下限定）\10,000 消費税込、整理番号付
＊小学生以上～22歳以下対象チケット（2026年3月31日時点で満22歳以下の方限定となります）
＊2枚ご購入の場合、同行者も同様の年齢制限になりますのでご注意ください。
＊入場時にご購入者本人と同行者様の年齢確認を行います。お名前と生年月日を確認できる顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、パスポート、免許証など)、または書類を2点ご用意ください。
＊本チケットによる23歳以上の方はご入場をお断り致しますのでご注意ください。その場合も返金は致しませんのでご注意ください。
＊本チケットの海外向け受付は行いません。
【チケットスケジュール】
■THE ONE先行／OVERSEAS THE ONE PREORDER (LOTTERY)
▼受付期間
2025年8月8日(金)18:00～2025年8月17日(日)23:59
▼当落発表・入金期間
2025年8月23日(土)18:00～2025年8月27日(水)23:59
＊本チケットのお申込みは「THE ONE (2025)」登録済の方が対象です。
「THE ONE (2025)」登録はこちら
https://babymetal.com/theone_2025/
■『METAL FORTH』封入特典チケット先行
▼受付期間
2025年8月12日(火)12:00～2025年8月31日(日)23:59
▼当落発表・入金期間
2025年9月6日(土)18:00～2025年9月10日(水)23:59
■オフィシャル先行／OVERSEAS TICKET PREORDER (LOTTERY)
▼受付期間
2025年9月6日(土)12:00～2025年9月15日(月・祝)23:59
▼当落発表・入金期間
2025年9月20日(土)18:00～2025年9月24日(水)23:59
■Amuse+先行
▼受付期間
2025年9月6日(土)12:00～2025年9月15日(月・祝)23:59
▼当落発表・入金期間
2025年9月20日(土)18:00～2025年9月24日(水)23:59
【諸注意】
※電子チケット（スマートフォン）を紛失・盗難・お忘れなどお手元に無い場合、いかなる理由があってもご入場はできません。
※購入したチケットを第三者に販売する行為はいかなる理由があっても一切禁止としております。
転売行為が発見された場合は、出品された方、購入された方ともに公演当日のご入場をお断り、または即刻退場とさせていただきます。
※公演の安全確保のため入場時に金属探知機による持ち物検査を実施致します。
ご入場の際に必要なもの以外はご持参をお控えください。
お手荷物は必要最小限のものをご持参いただきますよう、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い致します。
※本公演では「MOSH'SH PIT（オールスタンディング）」客席内に「HAPPY MOSH'SH PIT（オールスタンディング）」をご用意します。
MOSH'SH PIT（オールスタンディング）のお客様で体力に自信の無い方、小さなお子様連れの方、女性の方などを対象としています。
※安全のため、飲酒してのご来場はご遠慮下さい。
【お問合せ】
HOT STUFF PROMOTION
050-5211-6077
※オペレーター対応は平日12:00～18:00
【主催】
HOT STUFF PROMOTION
【企画・制作】
BABYMETAL WORLD ／ アミューズ
More Information：http://www.babymetal.com
【プロフィール】
2010年結成。2023年4月よりSU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETALからなる新生BABYMETALとして新章がスタート。2024年4月以降、初の南米ツアーを含めたワールドツアーを敢行。世界22カ国、国内外通算51公演を行い、スペシャルゲスト出演の公演を除いた総動員数は、約101万人に上る驚異的な記録を打ち立てた。2025年は結成15周年を迎え、1月から自身初となるレギュラーラジオ番組「BABYMETALのメタラジ！」の放送が開始となり、メタルな友達＝通称『メタトモ』をゲストに迎えて『メタトモ』の輪を広げる活動が始動。2月と3月にオーストラリアのメルボルン、ブリスベン、シドニーで開催される「KNOTFEST AUSTRALIA」への出演、5月からは自身初となるUK& ヨーロッパでのアリーナツアー（全8カ国12公演）、5月30日にはUKで行われるツアーファイナルとして、日本人グループとしては初となる、ロンドンのTHE O2アリーナ（会場収容人数：約20,000人）で単独公演を開催する。そして6月13日には4枚目のオリジナルアルバム「METAL FORTH」を、新たにグローバルレーベルパートナーと迎えたキャピトル・レコードからリリースし、同日のヒューストン公演を皮切りに過去最大規模の北米ツアーをスタートさせる。さらには、日本やアジアでのツアーを経て、11月にはアメリカ、2026年1月には日本でのスペシャルアリーナショーを開催することが決定している。
BABYMETAL Official Website
http://www.babymetal.com
BABYMETAL UNIVERSAL MUSIC JAPAN 公式HP
https://www.universal-music.co.jp/babymetal/
アルバム『METAL FORTH』特設サイト
http://metalforth.com/
BABYMETAL Official Facebook
https://www.facebook.com/BABYMETAL.jp
BABYMETAL Official Instagram
https://www.instagram.com/babymetal_official/
BABYMETAL Official X
https://twitter.com/BABYMETAL_JAPAN
BABYMETAL Official TikTok
https://www.tiktok.com/@babymetal_japan
BABYMETAL Official LINE
https://lin.ee/2NfjXC8