Natee、株式会社アカツキへのグループ参画のお知らせ

株式会社Natee

SNSを起点としたクリエイター共創型マーケティング事業を展開する株式会社Natee（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小島領剣）は、2025年8月に株式会社アカツキ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：香田哲朗）にグループ参画したことをお知らせいたします。

グループ参画の背景・目的

Nateeは2018年の創業以降、「人類をタレントに。」をミッションに掲げ、SNSを起点としたクリエイター共創型マーケティングの領域で大きく成長を遂げてきました。現在はクリエイターエージェンシーWOWs、AI領域でソリューションを提供するAIタレントフォースなど、「個人をエンパワーメントする」ことを軸に多角的な事業展開をしています。

事業を進めていくなかで、クリエイターならではの発想力や、ファンと共に生み出すコンテンツパワーが、ブランドの世界観や価値をより深く、魅力的に届けられることを実感してきました。

こうした中でNateeは、IPやストーリーを軸にした価値創出に強みを持つアカツキグループへの参画を通じて、事業成長のみならず社会に対してより大きな価値を届ける挑戦ができると確信し、この選択に至りました。

アカツキが持つ、エンターテインメント領域での豊富な実績やネットワークと連携することで、これまで以上の規模・スピード・インパクトをもって、私たちの掲げる「個性と才能が輝く社会を創る」取り組みを進化させていきます。

また、今回のグループ参画にあたり、両社代表が背景や今後の展望について語った対談インタビューを公開しました。

URL：https://note.com/natee/n/n00268e708998

代表コメント

株式会社Natee 代表取締役CEO 小島領剣

「人類をタレントに。」というミッションを掲げてスタートしたNateeは、個の熱量を信じ、クリエイターと企業・ブランドをつなぐ共創のあり方を模索し、マーケティング支援領域を着実に拡張しながら、ここまで歩んできました。

今回アカツキグループに参画することで、我々が持つ想いや事業が、より大きな社会的インパクトをもたらすフェーズに入ることを嬉しく思っています。

これまで多くの方からのご支援を得て広げてきたNateeの可能性を、次のステージへと押し上げる手段として、今回の選択があります。

アカツキグループという温かくも挑戦的なコミュニティの中で、Nateeの個性を大切にしながら、マーケティング・クリエイター・AIなどさまざまな領域での価値共創に取り組んでいく所存です。

この選択が、新しい時代にふさわしい共創の形を示せるよう、これからも全力で挑んでまいります。

株式会社アカツキ 代表取締役CEO 香田哲朗

Nateeの「熱い想い」と「冷静な視点」が共存する事業推進の姿勢、そしてマーケティング支援領域で築き上げてきた実績と独自の戦略を、かねてより高く評価し注目してきました。

同社が展開する共創型マーケティングやクリエイター事業、そしてAI領域でのチャレンジは、いずれも「感情を動かす体験」や「個の可能性の開放」といったテーマに深く根ざしており、アカツキがエンターテインメント・ライフスタイル事業の未来として描く領域と共鳴しています。

アカツキが目指すのは、単なる事業グループではなく「目的をともにする仲間たちが集うコミュニティ」です。互いのアセットやネットワークを組み合わせることで、既存の枠組みにとらわれない新しい価値の連鎖を生み出し、持続的な企業価値向上に繋げられると確信しています。

同じ志を持つNateeとともに、より豊かな未来をかたちにできることを楽しみにしています。

■ 株式会社Natee 会社概要

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに、個人をエンパワーメントし、産業構造に変化をもたらす事業を創造する企業です。創業以降は、SNSを軸としたクリエイター共創型マーケティング事業を主軸に展開し、ブランドとクリエイターの世界観を掛け合わせた共創プロモーションを強みに事業を成長させてきました。2024年には、クリエイターエージェント「WOWs」や、AI領域における子会社「AIタレントフォース」を立ち上げるなど、多角的な事業展開を推進しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52778/table/97_1_89d98d5927d1d216084f1e6c88b0f50a.jpg?v=202508090355 ]

■ 株式会社アカツキ 会社概要

アカツキは「世界をエンターテインする。クリエイターと共振する。」をミッションに、「ゲームを軸としたIPプロデュースカンパニー」として事業を展開するエンターテインメント企業です。IPの世界観を深く理解したゲームを開発・運営する力、オリジナルIPを創出する力、IPの価値を高めるソリューションの力を強みに、人々の心を動かすエンターテインメントを世界に広めてまいります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52778/table/97_2_7fd48ab237c25601d7525f30b83f40ab.jpg?v=202508090355 ]

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)︎Akatsuki Inc. (C)︎Natee, Inc.

■お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。

株式会社Natee 広報チーム

pr@natee.jp