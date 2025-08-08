【ココモーラ】FXアプリに関するアンケート調査を実施
※アンケート調査の結果はこちらから読めます。
https://cc-moola.com/fx/column/app-questionnaire
※調査結果をもとに作られた記事は以下のリンクから読めます。
https://cc-moola.com/fx/ranking/app
調査サマリー
- FXアプリの利用デバイスは「スマートフォン（Android）」が最多の38％、次いで「PC版のみ」が29％と、スマホとPCでニーズが分かれる結果になった。
- 現在利用しているアプリへの満足度は「非常に満足」「やや満足」を合わせて74％と高評価ながら、「どちらでもない」も24％と潜在的な乗り換え層も存在していた。
- 過去に別のFXアプリを使った経験がある人は58％と過半数を超えており、アプリを比較しながらより良い取引環境を求めるユーザーが多い傾向が見られた。
ココモーラでは、ユーザーの生の声を調査するため「FXアプリに関するアンケート調査」を行いました。アンケート調査の概要は以下の通りです。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/340_1_739174cdbe37fd523ffc9fd5890c04d8.jpg?v=202508090326 ]
■普段どのデバイスでFXアプリを利用していますか？（複数回答可）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/340_2_39cac901aa12792a1815b249f7adba28.jpg?v=202508090326 ]
■現在利用しているFXアプリを教えてください。（複数回答可）
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/340_3_22b3d8dfb298e7cbf360f11107742e3f.jpg?v=202508090326 ]
■FXアプリで最も重視するポイントは何ですか？
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/340_4_d50b903f0f62b05ff6d6b51a0029d316.jpg?v=202508090326 ]
■現在利用中のアプリに満足していますか？
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/340_5_a982640f907dfa49efe9d328e8fce24d.jpg?v=202508090326 ]
■現在利用しているものと違うFXアプリも使ったことがありますか？
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/340_6_4c1a9022bb936538fbbb2c87c4f62201.jpg?v=202508090326 ]
