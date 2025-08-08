住野よるデビュー10周年記念！audiobook.jp「オーディオブック感想キャンペーン」開催

株式会社オトバンク

オーディオブックの制作・配信サービスの運営およびポッドキャスト事業を手掛ける株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也、以下「オトバンク」）は、作家・住野よるさんのデビュー10周年を記念し、双葉社刊行の4作品を対象とした「オーディオブック感想キャンペーン」を2025年8月8日（金）より実施いたします。期間中にGoogleフォームから対象作品の感想をご投稿いただいた方全員に、audiobook.jpで使えるコインをプレゼント！さらに抽選で4名様に住野よるさん作品書籍（ランダム／一部期間限定カバー）が当たります。

■キャンペーン概要

実施期間：2025年8月8日（金）0:00 ～ 2025年8月31日（日）23:59

参加方法：住野よるさんのオーディオブック（※）に関する感想を、応募フォームに投稿

https://forms.gle/nvs9f6CNRPL7Vyi96

※対象作品 『君の膵臓をたべたい』／『また、同じ夢を見ていた』／『よるのばけもの』／『腹を割ったら血が出るだけさ』（すべて双葉社刊・オーディオブック版）

特典：

●感想投稿者全員に、audiobook.jp 100コインをプレゼント

●抽選で4名様に、住野よるさんの書籍（下記よりランダムで1冊）をプレゼント

『君の膵臓をたべたい』×片岡健太（sumika） ※期間限定カバー

『また、同じ夢を見ていた』×ヨシタケシンスケ ※期間限定カバー

『よるのばけもの』×堀越耕平 ※期間限定カバー

『腹を割ったら血が出るだけさ』※新刊文庫

■キャンペーン開催の背景

2015年に刊行されたデビュー作『君の膵臓をたべたい』は累計発行部数300万部を突破し、その後の作品も映画化・舞台化などのメディアミックスを通じて大きな反響を呼んできました。 audiobook.jpにおいても、住野よるさんの作品は多くの方にお楽しみいただいており、オーディオブックという新しい読書体験の入口として選ばれることも少なくありません。デビュー10周年を迎える本年、audiobook.jpでは、住野よるさんの作品世界を耳で読むというかたちでさらに多くの方にお楽しみいただく機会を創出すべく、本キャンペーンを実施いたします。

▼「住野よる 10周年記念サイト」（双葉社）

https://fr.futabasha.co.jp/special/suminoyoru10th/

■オーディオブックとは

オーディオブックとは、ナレーターや声優が本を朗読した「聴く本」です。耳だけで読書を楽しめるため、文字を読むのが難しい方のほか、ランニング中、電車や車での移動時間、家事の最中など、生活のあらゆるシーンで「ながら読書」を楽しめます。

近年、スマートフォンやワイヤレスイヤホンの普及で音声コンテンツの利用環境が急速に整ったことや、定額で様々な作品が聴き放題となるサブスクリプションプラン導入などを背景にオーディオブックの利用者が急増。現在、オーディオブックは、紙、電子書籍に続く、第3の書籍として広がりつつあります。

【参考】オーディオブック制作の様子からおすすめ作品までわかる！「まるわかり！オーディオブック」 https://bit.ly/3Xg8mFJ

■audiobook.jp（オーディオブックジェイピー）

株式会社オトバンクが運営する、日本最大級のオーディオブック配信サービスです。

2007年より配信を開始した「FeBe」からリニューアルし、2018年3月よりサービスを開始。オーディオブックのカテゴリー普及に向けてプラットフォームの拡大を目指します。 2024年2月に会員数が300万人を突破。 https://audiobook.jp/

＜audiobook.jp 法人版に関するお問い合わせ＞

○お問い合わせフォーム： https://audiobook.satori.site/contact

○「audiobook.jp 法人版」特設サイト： https://business.audiobook.jp/

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」(https://sinkan.jp/)を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。

https://www.otobank.co.jp/