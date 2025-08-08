[名古屋版]【最新オフィスマーケットレポート発表】オフィス空室率 10ヵ月連続の低下

三幸エステート株式会社

三幸エステート株式会社（本社：東京都中央区、取締役社長：福島正二郎）は、2025年7月度の名古屋市オフィス賃貸状況（空室率＆現空面積：全規模、募集賃料＆募集面積：全規模、規模別空室率、主要エリア※1空室率：全規模）および全国6大都市（東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡）の大規模ビルのマーケットデータをまとめた「オフィスマーケット2025年8月号名古屋」を公表します。

※1：主要エリア＝名古屋市名駅エリア・栄エリア・伏見エリア

※調査時点：2025年7月末現在および各年12月31日時点

※本リリース・公表データは次のURLからもご覧いただけます https://www.sanko-e.co.jp/data/



支店長の視点

大規模ビルの空室率は1％台が目前に迫り、全国の主要都市で最も低い水準にある。2026年は3棟の大規模ビルが竣工予定だが「ザ・ランドマーク名古屋栄」「（仮）Ｎ3-5計画」はテナント誘致の目途が付きつつある模様だ。大型の新規供給があれば、移転するテナントによる大口の二次空室も生じる傾向にあるが、現時点では限定的な水準に止まっている。そのため、需給バランスは今後も引締まった状態が続くとみられる。(名古屋支店長 妹尾哲也)

名古屋市 全規模ビル 空室率＆潜在空室率

空室率 10ヵ月連続の低下 「大規模」2021年以来の1％台が目前に

空室率は前月比マイナス0.12ポイントの3.17％となり、10ヵ月連続の低下となった。建替えに伴う移転や、主要エリア内での拡張移転等により空室床の消化が進み、主な低下要因となっている。規模別では「大規模」が2021年2月以来の1％台が目前に迫っている。潜在空室率は前月比プラス0.02ポイントの4.77％だった。

主要エリアの各種条件のバランスが良好なビルでは、面積帯を問わず品薄感が漂っている。

＜空室率＆潜在空室率＞

名古屋市 全規模ビル 募集賃料＆募集面積

募集賃料 2ヵ月連続で上昇 12,000円／坪台での小幅な動き

募集賃料は前月比プラス81円／坪の12,705円／坪となった。2ヵ月連続で上昇したものの、12,000円／坪台での小幅な動きが続いている。

＜募集賃料＆募集面積＞

＜名古屋市 規模別 空室率＞

＜名古屋市 全規模ビル 主要エリア 空室率＞

＜空室率の推移（6大都市 大規模ビル）＞

＜募集賃料の推移（6大都市 大規模ビル・主要駅前地区）＞

三幸エステートHP：https://www.sanko-e.co.jp/

三幸エステート株式会社について

三幸エステート株式会社（1977年5月17日設立）は、企業のオフィス戦略を総合的にサポートしています。最適なワークプレイスの検証・提案から、賃貸オフィスビルの選定サポートと仲介、プロジェクト遂行に不可欠なマネジネント機能の提供まで、オフィスに関するあらゆるニーズに幅広くお応えしています。