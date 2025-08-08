赤い風船『旅して応援！北陸』商品を通して集まった義援金の贈呈式を行いました

株式会社 日本旅行

令和6年能登半島地震により被災された方々とそのご家族に、謹んでお見舞い申し上げます。

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）は、８月７日（木）和倉温泉観光協会にて、昨年10月から設定した赤い風船『旅して応援！北陸』を通して集まった義援金の贈呈式を行いました。

赤い風船『旅して応援!北陸』は、令和6年能登半島地震復興応援を目的に、お客様のご旅行代金の収益の一部（一人当たり５００円）を義援金として、和倉温泉観光協会および輪島市へ寄付する内容で販売した個人型企画商品です。

このたび、販売開始の2024年１０月から約半年間で集まった義援金を和倉温泉の復興に役立てて頂くため、和倉温泉観光協会へ寄付いたしました。

左から和倉温泉観光協会 会長 奥田一博（おくだや 社長）様、日本旅行 ツーリズム事業本部国内旅行部 部長 尾中雄人、和倉温泉観光協会 副会長 谷崎 裕（日本の宿のと楽 社長）様

■対象商品：

旅して応援！北陸〔設定期間：2024年10月1日（火）～202５年３月3１日（月）帰着〕

※『JRで行く 北陸 Japanese Beauty Hokuriku』として設定

■募集期間：

2024年8月23日（金）～2025年3月30日（日）

■対象エリア：

北陸（3県）

■義援金贈呈額：

3,149,000円

日本旅行はこれからも、お客様とともに「旅」を通して地域活性化や復興支援に貢献して参ります。