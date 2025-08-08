8月10日（日）、17日（日）放送の『コシノジュンコMASACA』　ゲストは、大阪・関西万博　ヨルダンパビリオン広報、ヨルダン観光大使の山田健仁さん

8月10日(日)、17日（日）放送の『コシノジュンコMASACA』は、


ゲストに、2025年大阪・関西万博ヨルダンパビリオンの運営・広報を担当され、ヨルダンの


観光大使も務める山田健仁さんをお招きします。



ぴあMOOK『大阪・関西万博ぴあ 完全攻略編』のパビリオン満足度ランキングで「1位」を獲得！



時を感じる、時をつぐむ、時を寿ぐ（ことほぐ）をコンセプトに、デジタル先行の万博で、


癒しの空間なっているヨルダンパビリオンの魅力とは？　



ワディ・ラム砂漠から持ち込んだ22トンの赤い砂でのスターウォーズ体験・・・


死海のドロを使ったトリートメントやハンドマッサージ、またお土産としても人気の


サンドアートまでたっぷりとご案内いただきます。



「人生はマサカの連続・・・それこそが礎に」と語る山田さんの今後の目標は、「日本の良さを広めていきたい。もっともっと世界に出ていきたい！そして、“人”を通じてケミストリーを起こしていきたい」とのこと。

どうぞ放送をお楽しみに！




Awesome Moments In Lifeコシノジュンコ MASACA


TBSラジオ 毎週日曜日 17時～17時30分


ファッションデザイナー：コシノジュンコが、それぞれのジャンルのトップランナーをゲストに迎え、人と人の繋がりや、出会いと共感を発見する30分。


番組HP：https://www.tbsradio.jp/masaca/(https://www.tbsradio.jp/masaca/)