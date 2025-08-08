「トランプ2.0の大激震ととるべき戦略」と題して、（株）ICTソリューション・コンサルティング 代表取締役社長／クリエーター 冨永 孝氏によるセミナーを2025年9月4日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【2029年貴社は生き残っているのか】

トランプ2.0がもたらす更なる大激震と

2026-2028年にとるべき戦略

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25433

[講 師]

（株）ICTソリューション・コンサルティング

代表取締役社長／クリエーター 冨永 孝 氏

[日 時]

２０２５年９月４日（木） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

2025年1月20日から始まったトランプ2.0は、予想通り（予想以上）のインパクトを世界中に与えました。2026年は、どうなるでしょうか？2026年は、アメリカ建国から250年の記念すべき節目の年になります。トランプ2.0は、政権2年目にさらに大きな本格的ディールを行う可能性は大（MAGA本番）であり、2025年の国家間ディール（戦争、関税）から、産業ディール（AIを軸とした新産業覇権）により、アメリカの復権（アメリカ版富国強兵）を狙ってくると思われます。世界最強のアメリカの戦略転換は、すべての地位、すべての領域（政治、経済、経営、価値観、文化）に影響を与えることは確実であり、そのインパクトは2025年の比ではありません。

今回のセミナーでは、トランプ2.0をきっかけとした3つ領域の大変化（政治・経済、経済・経営、文化・価値観）を分析・予測し、変化に対する備えをお話しします。詳しくは、セミナーでお話しますが、たとえば、主なものだけでも、（1）アメリカゴールデンドーム計画の官民推進により、生成AI、AIエージェント時代（助走）から本格的AI時代に突入する （2）新たなAI時代のVC（バリューチェーン）に乗り遅れる企業は、名門大企業ですら衰退を余儀なくされる （3）AIフィルタリングが、すべての企業、労働者を襲う（上級エリートも含む） （4）アメリカの復権の始まり（デジタル貿易収支の拡大）により、長く続いた分不相応な円高の時代は終わり、製造業、サービス業を中心とする湯質産業が復権する （5）円安を背景に、外資による日本企業の解体、再編が始まる（1997年からの金融再編の産業版） （6）世界を席巻したSDGs（サステナビリティ）、ESG経営の終焉とリベラリズムの後退（LGBTQ，DEI)

世界経済の成長に乗り遅れた日本企業の最後のキャッチアップチャンスに、2026-2028年はなると思われます。

そのためには、

-すでに起こっている未来（兆し）を掴み

-未来から逆算した自己客観視（このままで生き残れるのか）

-前提、常識を疑い、抜本的自己変革の開始

をすることが、生き残りの3つの必要十分条件だと思います。

１．すでに起こっている未来（10大ニュース）

２．トランプ政権の本質

-グローバル三国志時代（米、中、露）

-ナショナリズムとキリスト教福音主義

-ウオール街、ペンタゴン、シリコンバレーとの関係

３．トランプ2.0がもたらしたもの、これからもたらすもの（トランプ流富国強兵戦略）

-ゴールデンドームによるトランプ流富国強兵戦略（政治、軍事）

-本格AIによるインテリジェント型産業、企業の再編（経済、経営）

-伝統的価値観への回帰とリベラリズム/グローバリズムとの分断、分裂

（価値観、文化）

４．企業経営10の未来予測

５．サバイバルに向けた5原則

６．質疑応答・名刺交換

※プログラムは最新動向を踏まえ変更する可能性があります。

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。