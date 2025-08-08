東関東自動車道を跨ぐ陸橋にＰＲ横断幕を掲出

四街道市役所

四街道市では、高速道路を利用する方に向けて本市の魅力を広く発信することを目的に、東関東自動車道を跨ぐ市内の陸橋にPR横断幕を掲出しています。

令和７年度も市内在住・在学・在勤の方を対象にキャッチコピーを公募したところ、昨年度のおよそ３倍となる合計１，０１０件の応募がありました。採用された作品は、「思わず目を引くようなインパクトのある言葉」や「SNS映えするキャッチ―な言葉」などを基準に審査を行い、多くの人の注目を集め、親しみを感じられるような作品となっています。

今後も、本市の特徴や魅力を効果的に発信するキャッチコピーの創出に取り組み、さらなる本市のイメージアップと認知度向上を図ってまいります。

上り線下り線

■掲出場所：東関東自動車道に架かる萱橋（千葉北IC～四街道IC間）

上り線に向け１か所、下り線に向け１か所

■掲出期間：令和７年８月７日から１年程度

※天候状況により、一時的に取り外すことがございます。

■キャッチコピー：

上り線側 駅チカ、街チカ、心チカ。四街道で、近くなる。

下り線側 知らないようじゃ無理か。四街道はね、知っておかないと