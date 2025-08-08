あおぎり高校が新感覚麻雀ゲーム『雀エボライブ』に参戦決定！コラボ記念「ショート動画」も公開予定！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳孝平、以下enish）は、新感覚麻雀ゲーム『雀エボライブ』において、人気VTuberグループ「あおぎり高校」とコラボを実施することを発表します。また、このコラボの実現を記念して、あおぎり高校の公式YouTubeチャンネルでは、本日ショート動画を公開予定です。ぜひご覧ください。

■ 雀エボライブとは

『雀エボライブ』は、「スキルあり麻雀」、「ハプニングあり麻雀」、そして「美少女雀士たちとの対局」を特徴とした新感覚エンタメライブ麻雀ゲームです。通常の麻雀が楽しめるモードとは別に、異能スキルを駆使した爽快な麻雀バトル、予測不能なハプニングが巻き起こる麻雀対局、そして美少女雀士たちがリアルタイムで一喜一憂する臨場感溢れる実況が流れる、エンタメモードの麻雀が楽しめます。麻雀初心者でも楽しめるサポート機能も充実しており、麻雀初級者から麻雀上級者まで、幅広いプレイヤーにお楽しみいただけます。

エンタメ麻雀モードの詳細：

『雀エボライブ』と従来の麻雀ゲームの最大の違いは、「エンタメ麻雀モード」の存在です。同モードは、2つの要素「異能スキル」「びっくりハプニング」で構成され、刺激的で戦略性の高い対戦をお楽しみいただけます。

「異能スキル」

各ドール（キャラクター）は「異能スキル」を持っています。たとえば、「槓霊降臨」で強力な牌を引き寄せられたり、「幻視」では、対局相手の手牌の一部を透視する能力を発揮できたりします。プレイヤーはこれらの存在を踏まえた立ち回りを行いながら、タイミングよくスキルを放つことで、対局の流れを大きく自らに引き寄せることができます。

「びっくりハプニング」

対局中に低確率で発生し、局全体に影響を与える大規模なイベントが「びっくりハプニング」です。手牌のシャッフルや特定牌のボーナス化など、予測不能な展開が対局の命運を左右し、緊張感と興奮を高めます。

なお、以前のプレスリリースに含まれていた麻雀ライブ配信機能は別な機能へと生まれ変わり、今後のプレスリリースでご紹介予定です。

■ あおぎり高校とのゲームコラボを実施

VTuberグループ「あおぎり高校」は、YouTubeやX（旧Twitter）を中心に活動しており、個性豊かで魅力的なVTuberが所属しています。今回『雀エボライブ』では、あおぎり高校とのゲームコラボレーションを実施。特別なコンテンツが多数登場します。

主なコラボ内容は以下の通りです。

・あおぎり高校のメンバー数名が、ゲーム内に雀士として登場

・各メンバーのオリジナルキャラクターイラストと専用アイコン

・対局中の会話をさらに盛り上げることができる専用スタンプ

・スタジオで特別に収録した完全オリジナルフルボイスも実装



これらのコラボを通して、あおぎり高校のメンバーと共に麻雀を楽しむことが可能になります。

■ 豪華特典を事前登録者数に応じてご用意！

現在、実施中の事前登録キャンペーンに、さらなる達成のポイントが追加されました。登録者数が目標を達成するごとにあおぎり高校のメンバーが、コラボキャラクターとして順次追加されていきます。

・70,000人達成で「山黒音玄」「我部りえる」あおぎりメンバー２名が追加！

・100,000人達成で「春雨麗女」「うる虎がーる」あおぎりメンバー２名が追加！

・120,000人達成で「音霊魂子」「栗駒こまる」あおぎりメンバー２名が追加！

ぜひお早めに事前登録して、推しメンバーの参戦を応援しましょう！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12086/table/1024_1_57f34266b454131222d20a6a6347a880.jpg?v=202508090326 ]

■ あおぎり高校×雀エボライブ、コラボショート動画を公開予定

本コラボを記念したショート動画を、あおぎり高校公式YouTubeチャンネルにて公開予定です！人気のメンバーが麻雀にちなんだ特別なコントを披露し、麻雀や『雀エボライブ』の楽しさ、魅力をユーモア溢れる掛け合いでお届けします。

動画の視聴は以下のあおぎり高校公式YouTubeチャンネルにてご覧ください。

▼あおぎり高校公式YouTubeチャンネル

※8月8日19時より公開予定

https://youtube.com/shorts/bB_p6aLqG2E

■ 「あおぎり高校」とは

「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動するVTuberグループ。

都内のどこかに存在していて、所属メンバーはおのおのが思い描く理想のスクールライフを送っています。

「あおぎり高校」公式サイト：https://www.aogirihighschool.com/

所属VTuber：音霊魂子、石狩あかり、山黒音玄、栗駒こまる、千代浦蝶美、我部りえる、エトラ、春雨麗女、ぷわぷわぽぷら、萌実、月赴ゐぶき、うる虎がーる、八十科むじな (2025年7月時点)

■ 雀エボライブ

タイトル：雀エボライブ

スマートフォン：https://jongevo.go.link/1tQNg

ゲームアプリ公式WEBサイト：http://jongevo.enish.com/

ゲームアプリ公式Xアカウント：https://x.com/jongevolive

ゲーム公式YouTubeアカウント：https://www.youtube.com/@janevolive

対応OS：iOS / Android / PC / Steam

利用料金：基本プレイ無料 / アイテム課金制

著作権表記：(C)enish,inc.

■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションとして掲げ、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。

所在地：東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビルディング 4F

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営