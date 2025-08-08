夢を“諦めた”わけじゃない。ただ、閉じ込めていただけ──

合同会社INANNA

INANNA ON YOUR OWN STAGE キービジュアル

結婚、出産、キャリア、葛藤、そして再出発。

大人になった女性たちが、もう一度“夢の続きを生きる”と決め、人生が動き出す―。

そんな彼女たちが放つ完全オリジナルのミュージカル『ON YOUR OWN STAGE!!』が、2025年11月、東京・品川で上演決定。

主催はINANNA（イナンナ）、脚本演出は中原和樹、楽曲制作はLEGE。

7月12日よりクラウドファンディングも始動し、舞台裏の想いを覗けるライブ配信も随時開催！

2025年11月27日～30日、東京・品川「六行会ホール」にて、脚本×楽曲完全オリジナルミュージカル『ON YOUR OWN STAGE!!』が幕を開ける。

舞台に立つのは、かつては夢へ希望を抱き、家庭や社会の中で“本当の自分を封印してきた”女性たち。



ミセスインターナショナル2020日本グランプリ＆２児の母にしてダンサー、本公演主催者である和嶋真以（マイサ）を筆頭に、元宝塚歌劇団男役・天路そら、多数のCMソングやスタジアムでの国歌斉唱の歌唱実績を持つシンガーLEGE、人生経験豊かなDIVAたちが、大人になってもう一度「閉じ込めていた自分のステージを生き直す」物語を歌い、踊り、演じる。

【脚本・演出】

演出家・脚本家・アクティングコーチとしても幅広く活動し、ミュージカルの翻訳・訳詞も行う中原和樹が担当。

丁寧に作品創りを行い、観客の感情に深く届く作品づくりに定評がある中原が、出演キャストにあわせた作品をゼロから創り出す。

INANNAの過去2作『the Once』（2023）、『月暈ね（つきかさね）』（2024）に続き、3作目の演出となる今作では、より深化した“心揺さぶるミュージカル”を目指す。

【出演キャストと音楽について】

本作のキャストは、INANNA初のオーディションで選出された精鋭メンバー。多様なバックグラウンドを持つ実力派が揃い、舞台にリアリティと説得力を加えている。

また、楽曲もすべてオリジナル。

メインキャストであり歌手のLEGE（レジェ）が、本作のために新たなミュージカル音楽を生み出し、ストーリーに命を吹き込む。

【INANNAとは】

INANNAは「人生を突き動かすエンタメを！」をモットーに結成されたエンタメ集団。

「ママでも、何歳からでも、女性の夢に翼を」を合言葉に、女性たちが年齢や役割に縛られずに挑戦できる世界を目指し、舞台やライブショーを中心に活動中。





【あらすじ】

かつて舞台芸術を志し、未来に胸を膨らませていた高校時代。

あれから20年──夢を諦め、現実と折り合いをつけながら生きてきた仲間たちが、

恩師の訃報をきっかけに、再び集まることになった。

思い出話のなかで持ち上がったのは、かつて卒業公演で演じた恩師のオリジナル作品の再演。

「もう一度、あの舞台に立ってみないか？」

それは、止まっていた時間が静かに動き出す瞬間だった。





家庭、仕事、年齢、迷いと葛藤。

変わってしまったものも、変わらずに胸に残っていたものも、

舞台に向かう日々の中で、少しずつ重なりはじめる──。

何者かになりたかった、あの頃の私たち。

今こそ、何者でもない“私自身”の人生を、ステージで生きる時が来た。

これは、大人になった私たちが「夢の続きを生きる」物語。

歌×ダンス×情熱を超えた、魂がふるえる完全オリジナル新作ミュージカル！

あなたの人生が、動き出す。





【8月15日よりチケット販売開始！制作費クラファンも好評実施中】

🎫チケット(全席指定席)は8月15日（木）より販売開始！！

SS席特典や、複数回観覧者には特別プレゼントあり！

チケット販売ページはこちら：

▶https://t.livepocket.jp/e/inanna2025

また本作は、舞台制作費クラウドファンディング（7月12日～10月19日）を実施中。

参加者しか得られない数々の体験型リターンを多数ご用意し、応援の気持ちと共に舞台を創り上げるプロジェクトとなっている。

8月1日にファーストゴールである300万円を達成！

現在はネクストゴール600万円を目指して挑戦中！

ご支援はこちらから

▶ https://www.reservestock.jp/shared_projects/index/1762

ON YOUR OWN STAGE フライヤー





公式Instagram

https://www.instagram.com/inanna_mas(https://www.instagram.com/inanna_mas)





キャストも参加する最新情報LINEオープンチャット

「INANNA応援グループ2025」

現在、メインキャストによるライブ配信など随時開催中。

▶︎ https://line.me/ti/g2/pODDBVnZU5UmeG2uwTiapp6jjfkTDz6fmJbXhw(https://line.me/ti/g2/pODDBVnZU5UmeG2uwTiapp6jjfkTDz6fmJbXhw)

【公演概要】

【CAST】

沙織役 MAISA（和嶋真以）

麻美役 LEGE

千尋役 大黒ひかる

桃子役 天路そら

楓役 MILLY

大間知賢哉／ケンケン／安田早希／バリオス アリアナ

羽矢渚彩／明里多香世

林みずり／清水野乃花／母里幸知子



【STAFF】

脚本・演出／中原和樹

作曲・歌唱指導／LEGE

編曲／横内日菜子 千谷和史

振付／Sayuri Hirayama

演出助手／吉岡琴乃 青山実樹

創作サポート／中野真由子

照明／東京舞台照明

音響／大園康司

衣裳／小林巨和

ヘアメイク協力／高橋勇人

舞台監督／井草佑一(COMBO×COMBO)

フライヤーデザイン／つづり舍

フライヤー撮影協力／鳥居奈津子(STUDIO apex)

稽古場制作／入部亜佳子（合同会社AI KAGo Project）

稽古場制作補佐／後藤美咲希

制作／り組

主催／合同会社INANNA

協力／VOICE OF JAPAN バニラ・モデルマネージメント 劇団TipTap

【主催・お問い合わせ】

主催：合同会社INANNA

代表：和嶋真以（マイサ）

お問合せ先：inanna.mas2022@gmail.com



