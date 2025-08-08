株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、2025年12月期第2四半期決算を発表いたしました。



業績ハイライト


連結業績

不動産需要が堅調に推移し、中間期で売上高・利益とも過去最高を記録。



売上高　32,943百万円（前年同期比+4.6％）


営業利益　5,479百万円（前年同期比+9.0％）


経常利益　4,932百万円（前年同期比+6.2％）


四半期純利益　3,320百万円（前年同期比+8.4％）



通期業績予想に対する進捗

売上高は40.8％の進捗と計画に対して遅れが見られるものの、営業利益以下各利益はほぼ50％の進捗。


第3四半期以降も販売活動を一層強化し、通期業績の達成に取り組む。



株主還元

本中間期において、当社として初の中間配当を実施。


2025年度の年間配当は、中間配当45円、期末配当67円の合計112円を予定。


今後も、経営環境の変化に柔軟かつ的確に対応しながら、株主の皆さまへの利益還元のさらなる充実と、資本効率の向上に継続して取り組んでまいります。



詳細は下記をご覧ください。


2025年12月期第2四半期決算短信



2025年12月期第2四半期決算説明資料



会社名　：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード　証券コード：3299）

本社　　：東京都千代田区大手町一丁目9番7号　大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階

設立　　：1990年5月2日

事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）

不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）

不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）

不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）