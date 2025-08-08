株式会社ムゲンエステート

株式会社ムゲンエステート（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤田進一）は、2025年12月期第2四半期決算を発表いたしました。

業績ハイライト連結業績

不動産需要が堅調に推移し、中間期で売上高・利益とも過去最高を記録。

売上高 32,943百万円（前年同期比+4.6％）

営業利益 5,479百万円（前年同期比+9.0％）

経常利益 4,932百万円（前年同期比+6.2％）

四半期純利益 3,320百万円（前年同期比+8.4％）

通期業績予想に対する進捗

売上高は40.8％の進捗と計画に対して遅れが見られるものの、営業利益以下各利益はほぼ50％の進捗。

第3四半期以降も販売活動を一層強化し、通期業績の達成に取り組む。

株主還元

本中間期において、当社として初の中間配当を実施。

2025年度の年間配当は、中間配当45円、期末配当67円の合計112円を予定。

今後も、経営環境の変化に柔軟かつ的確に対応しながら、株主の皆さまへの利益還元のさらなる充実と、資本効率の向上に継続して取り組んでまいります。

詳細は下記をご覧ください。

2025年12月期第2四半期決算短信

2025年12月期第2四半期決算説明資料

会社名 ：株式会社ムゲンエステート（東証スタンダード 証券コード：3299）



本社 ：東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー16階



設立 ：1990年5月2日



事業内容：中古不動産の買取再販事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/reselling.html）



不動産開発事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/development.html）



不動産特定共同事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/ftk.html）



不動産賃貸事業（https://www.mugen-estate.co.jp/business/rent.html）