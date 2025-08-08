【購入件数6倍に急増中！】熱中症・夏バテ予防にも効果的。2週間で売切れとなった通販商品『鶏だし冷麺』を数量限定で再販売中！/赤身焼肉のカリスマ「牛恋」

株式会社K-KING foods

GACKT氏、竹内涼真氏など数多くの著名人が通う人気焼肉店『牛恋』が運営する通販ブランド『ウチ恋』にて、8月5日に再販した通販商品『鶏だし冷麺』は【2025年7月7日～2025年7月9日】と【2025年8月5日～2025年8月7日】の購入件数を比較すると、6倍に急増していることが分かりました。



爆売れ中の通販商品『鶏だし冷麺』は、冷麺の本場・盛岡から直送された“もちつる”食感の生麺に、数百回の試作を重ねて完成したこだわりの鶏だし特製スープが絡み合う、まさにお店クオリティの一杯。自宅で手軽に、本格的なお味を楽しめる贅沢な冷麺セットです。

■セット内容

『鶏だし冷麺』 ※写真はイメージです。

・『【単品】鶏だし冷麺 4人前』：

［本場盛岡直送生麺120g×4,特製スープ160g×4,キムチ50g×2,牛タンチャーシュー4枚×2］

本格冷麺をたった2分50秒で作ることができる、忙しい時や手軽に食べたい時に

ぴったりなセット。

■熱中症・夏バテ予防にも効果的な『鶏だし冷麺』

『【単品】鶏だし冷麺 4人前』『【単品】鶏だし冷麺 4人前』 盛り付けイメージ

【ミネラル豊富なスープと、のどごしの良い生麺で食欲増進】

夏は大量の汗をかくことでミネラルが失われやすく、それにより食欲不振を引き起こすことがあります。

冷麺のスープにはミネラルが豊富に含まれているため、食欲不振の改善が期待できます。

また、のどごしの良い生麺は、食欲がないときでも食べやすいのが特徴です。

【冷たいスープは深部体温の低下に効果的】

熱中症は、脳や臓器など体の重要な機能を守るために一定に保たれている「深部体温」が上昇することで発症します。

この深部体温の上昇を防ぐ方法の一つが、5～15℃程度の冷たい飲み物を摂ることです。

冷麺の冷たいスープを飲むことで、深部体温の低下が期待でき、暑さで火照った体を内側からクールダウンさせてくれます。

【トッピングで疲労回復＆免疫力アップ】

通販限定『鶏だし冷麺』に付属されている牛タンチャーシューには、ビタミンB群やタウリンが豊富に含まれており、疲労回復に効果的です。

さらに、冷麺の定番トッピングであるキムチに含まれる乳酸菌は、腸内環境を整えて免疫力の向上をサポートします。

■芸能人・グルメインフルエンサーからも大好評の『鶏だし冷麺』

通販商品『鶏だし冷麺』セットは皇治氏、岸明日香氏、むにぐるめ氏など多くの芸能人やグルメインフルエンサーにもご好評いただいております。

SNS総フォロワー数900万人以上いるグルメインフルエンサー・むにぐるめ氏はInstagramのストーリーズで『鶏だし冷麺』を大絶賛。

■王道だからこそアレンジも自由自在な『鶏だし冷麺』

むにぐるめ氏のInstagramより

『鶏だし冷麺』セット同封の作り方が書いている「説明書」には、店舗で夏季限定販売している『ごま担々冷麺』、さらには完全オリジナルの『ピリ辛レモン風味冷麺』のアレンジレシピを掲載。

『鶏だし冷麺』、説明書掲載のアレンジメニューはもちろん、お好みのトッピングであなただけのオリジナルメニューを作ることができるのも、このセットの魅力の1つです。

アレンジレシピ『ごま担々冷麺』アレンジレシピ『ピリ辛レモン風味冷麺』

通販商品『鶏だし冷麺』セット

●期間：8月5(火)12:00～9月30日(火)23:59

●販売商品：『【単品】鶏だし冷麺 4人前』 税込2,280円＋別途送料980円

※税込6,000円以上のご購入で送料無料

●販売サイト：https://ushikoi.stores.jp/?all_items=true

※無くなり次第終了となります。

【GACKT、竹内涼真、数原龍友、長友佑都など。多くの肉好き芸能人御用達の「牛恋」】

2012年7月東京・神田に１号店を開店した「牛恋」は、現在では新宿、恵比寿、渋谷、池袋など都内に6店舗を展開し、連日多くのお客様にお越しいただき、予約が困難になりつつあります。



“コスパ最強・⾚身焼肉のカリスマ ”を掲げる「牛恋」は芸能人にもファンが多く、TVやSNSなどのメディアでも数多く取り上げられる人気焼肉店に成長しました。高級焼肉店のような上質な美味しい焼肉をリーズナブルに楽しめるコスパの良さが人気の秘密です。

【恋ノ輔からのひと言】

皆さんこんにちは。自称・焼肉博士の恋ノ輔です。

8月5日から再販された通販商品『鶏だし冷麺』セットは、なんと購入件数が前回の6倍と、好調なスタートを切っています。

熱中症や夏バテ予防に効果的な『鶏だし冷麺』、その魅力を知った皆さんも、ぜひ猛暑日の食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか...。



【「牛恋」全６店舗】 ※営業時間は各店舗にお問合せください。

・神田店（TEL:03-5577-5875）東京都千代田区内神田3-6-13 JR「神田駅」から1分 ※日曜定休

・新宿1階店（TEL:03-6233-8629）東京都新宿区歌舞伎町2-45-8 1F 西武「西武新宿駅」から1分

・新宿2階店（TEL:03-6233-8629）東京都新宿区歌舞伎町2-45-8 2F 西武「西武新宿駅」から1分

・恵比寿店（TEL:03-6452-4115）東京都渋谷区恵比寿南1-4-13 B1 JR「恵比寿駅」から1分

・渋谷店（TEL：03-6419-7712）東京都渋谷区渋谷 1-24-4 1F/B1 JR・東京メトロ「渋谷駅」から3分

・池袋店（TEL：03-6914-0155）東京都豊島区東池袋1-13-11 2F JR・東京メトロ「池袋駅」から5分



