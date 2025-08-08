¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½©¤ÎÊ¸²½º×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥°¥ëー¥×¤ä¸Ä¿Í¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
É±Ï©»Ô
ÎáÏÂ7Ç¯11·î2Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡¦3Æü¡Ê·îÍËÆü¡¦½ËÆü¡Ë
- ¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎ¡¢¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
- Á°Äí¤ËÆÃÀßÉñÂæ¡Ê5.4¥áー¥È¥ë¡ß3.6¥áー¥È¥ë¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÀßÉñÂæ¤ËÏ¢·ë¤¹¤ë¸®²¼¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÄÌ¾ï¤ÎÅÅ¸»¡Ê100¥Ü¥ë¥È¤ÎÊÉ¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ÎÅÅ¸»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ¾ÈÌÀ¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¢²»¶ÁÀßÈ÷¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤Ï¡¢±þÊç¤µ¤ì¤¿Êý¤Ç¤´ÍÑ°Õ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
- ½Ð±é¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¾¯³Û¤Ç¤¹¤¬Åö´Û¤«¤é¼ÕÎé¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾®±«¤Î»þ¤Ï¡¢ÆÃÀßÉñÂæ¤ËÏ¢·ë¤¹¤ë¸®²¼¤Î¤ß»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÅöÆü¤Î¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑÊýË¡
- Äù¤áÀÚ¤ê¸å¡¢Åö´Û¤Ç¿³ºº¤Î¤¦¤¨¡¢ºÎÍÑ¼Ô¤ËÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
- ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤ËÅö´Û¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ
ÎáÏÂ7Ç¯11·î2Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¡¦3Æü¡Ê·îÍËÆü¡¦½ËÆü¡Ë
¤¤¤º¤ì¤â¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å4»þ¤Î´Ö
³«ºÅ¾ì½ê
É±Ï©»Ô½ñ¼Ì¤ÎÎ¤¡¦Èþ½Ñ¹©·Ý´Û¡¡Á°Äí
±þÊçÍ×·ï- ±éÁÕ¡¢±é·à¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¼êÉÊ¤äÂçÆ»·Ý¤Ê¤É¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
- ¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎ¡¢¥×¥í¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
- Á°Äí¤ËÆÃÀßÉñÂæ¡Ê5.4¥áー¥È¥ë¡ß3.6¥áー¥È¥ë¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÀßÉñÂæ¤ËÏ¢·ë¤¹¤ë¸®²¼¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÄÌ¾ï¤ÎÅÅ¸»¡Ê100¥Ü¥ë¥È¤ÎÊÉ¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÍÆÎÌ¤ÎÅÅ¸»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ¾ÈÌÀ¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¢²»¶ÁÀßÈ÷¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤Ï¡¢±þÊç¤µ¤ì¤¿Êý¤Ç¤´ÍÑ°Õ´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
- ½Ð±é¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¾¯³Û¤Ç¤¹¤¬Åö´Û¤«¤é¼ÕÎé¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾®±«¤Î»þ¤Ï¡¢ÆÃÀßÉñÂæ¤ËÏ¢·ë¤¹¤ë¸®²¼¤Î¤ß»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÅöÆü¤Î¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±þÊçÊýË¡
±þÊçÍÑ»æ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤ÆÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢Í¹Á÷¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Þ¤¿¤ÏÅö´Û¤Ø»ý»²¤·¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤«¤é¤â±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Èþ½Ñ¹©·Ý´Û¡¦½©¤ÎÊ¸²½º×¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à(https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?acs=autumn)
Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï9·î11Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¤Ç¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤¬¤ï¤«¤ë»ñÎÁ¡Ê²áµî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥é¥·¡¢CD¡¢DVD¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¥µ¥¤¥ÈÅù¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¡Ë¤ÎÄó½Ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ñÎÁ¤ÏÊÖµÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ºÎÍÑÊýË¡
- Äù¤áÀÚ¤ê¸å¡¢Åö´Û¤Ç¿³ºº¤Î¤¦¤¨¡¢ºÎÍÑ¼Ô¤ËÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£
- ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤ËÅö´Û¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Í¹Á÷Àè
¢©671-2201¡¡É±Ï©»Ô½ñ¼Ì1223ÈÖÃÏ
É±Ï©»Ô½ñ¼Ì¤ÎÎ¤¡¦Èþ½Ñ¹©·Ý´Û¡Ö½©¤ÎÊ¸²½º×¡×·¸
ÅÅÏÃ¡¡079-267-0301
¥Õ¥¡¥¯¥¹¡¡079-267-0304