8/19（火）MMDセミナー「なぜPayPayは圧倒的にユーザーに選ばれているのか？ 顧客の“言葉”から読み解く、選ばれる理由とブランド価値」

7月にPayPayの利用者数が7,000万人を突破したと発表がありました。MMD研究所の調査でも常にQRコード決済でぶっちぎりのトップシェアであるPayPayと、同じく最も意識しているポイント経済圏に常にトップとしてあがる楽天経済圏のこの2つは、なぜユーザーに選び続けられているのでしょうか。

本セミナーは先月7/24に開催したものに、楽天経済圏の事例を追加した内容になります。楽天経済圏とPayPayの強さに注目し、ユーザーがそれぞれを使い続ける理由をユーザーのアンケート回答からAIでテキスト解析し、ユーザーが求めるニーズと、楽天経済圏とPayPayが提供する強みの価値が一致しているかどうかを調査データから分析しました。

アンケートデータ内にある顧客の“言葉（VOC）”をAI分析で瞬時に可視化し、選ばれる理由やブランド価値の構造を明らかにする方法が分かるAIを活用したVOC分析のセミナーとなっています。サービスや商品が正しく顧客へ伝わっているか、顧客理解を深めたい方、自社が目指す未来と顧客の行動や思考が合致しているのか検証したい方は必見です。

ぜひお気軽にご参加ください。

＜このような方におすすめ＞

- 顧客の視点から選ばれる理由やブランド価値を明確に把握したい方- 自社のブランド戦略が顧客のニーズや期待に合致しているかを検証したい方- 自社のデータを効果的に活用し、戦略に活かしたい方- 顧客への理解を深め、ブランドやサービスの価値を再構築したい方- AI分析を活用して、実務で使えるデータ活用術を学びたい方

＜セミナー概要＞

■主催

MMD研究所

■日程

8/19（火）16:00～17:00（受付15:50～）

※7/24に開催した内容に、楽天経済圏の事例を追加したものになります。

■オンライン

Zoomにて開催

■定員

500名

お申込みいただいた皆様へ8/18（月）18時までに当落の結果をお送りいたします。

■申込締切

8/18（月）17時まで

■費用

無料

