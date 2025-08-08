あんバタースイーツ専門店「岡田謹製 あんバタ屋」エキュート大宮店に期間限定ショップ。定番人気の『あんバタフィナンシェ』他、幅広い商品を取り揃えました。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歲市、代表取締役社長：上村 成門)は、2025年7月28日（月）～2025年8月24日（日）さいたま市・エキュート大宮にて「岡田謹製 あんバタ屋」を期間限定で展開中です。

JR大宮駅に直結しており、交通の便が良い立地から、幅広い年齢層の利用客が来店するエキュート大宮店出店では、お土産として大人気の『あんバタフィナンシェ』他、季節限定商品や定番人気商品を取り揃え、あんバタースイーツの魅力を発信します。

餡子とバターの罪な組み合わせ『岡田謹製 あんバタ屋』

「岡田謹製 あんバタ屋」は、2020年に東京駅八重洲北口「ギフトパレット」内に“あんバタースイーツ専門店”としてオープンしました。東京ギフトパレット店では、連日完売の商品「あんバタパン」や、お手土産に人気の「あんバタフィナンシェ」など、数々の人気商品を販売。また、2024年4月17日には2店舗目となるイイトルミネ新宿店をオープン。東京土産の定番を目指し、商品を作り続けています。

東京土産で大人気 『あんバタフィナンシェ』

「岡田謹製 あんバタ屋」エキュート大宮店にて販売する『あんバタフィナンシェ』は、大変希少な北海道千歳産「えりも小豆」を使用した岡田謹製『餡子』を、焦がしバターが香るフィナンシェに仕上げ、香ばしく焼き上げた和洋折衷な一品です。

定番の『あんバタフィナンシェ』に加え、季節限定商品『あんバタフィナンシェ 宇治抹茶』も登場。薫り高い宇治抹茶と焦がしバターのコク、岡田謹製『餡子』の調和をお楽しみいただける今だけの味わいです。

『これぞ和洋折衷。土産に良しな洒落た品』

フィナンシェから湧き立つエキゾチックな『バター』の香。岡田謹製あんバタ屋が誇る『餡子』の妥協なき風味と口当たり。すべてを逃さぬよう高温で香ばしく焼き上げ、土産に良しな洒落た品に。

【商品名】あんバタフィナンシェ

【内容量】6個入

【価 格】1,620円（税込）

定番と季節限定をセットにした、大入りギフト

一番人気商品『あんバタフィナンシェ』と季節限定の味わい、『あんバタフィナンシェ 宇治抹茶』の2種を組み合わせたアソートセットもご用意いたしました。各種6個ずつ、計12個入の大入りセットは、ギフトにはもちろん、お手土産にもおすすめの一品です。

あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート

『これぞ和洋折衷。土産に良しな洒落た品。季節の大入り。』

フィナンシェから湧き立つエキゾチックな『バター』の香。岡田謹製あんバタ屋が誇る『餡子』の妥協なき風味と口当たり。すべてを逃さぬよう高温で香ばしく焼き上げ、土産に良しな洒落た品に。碾茶を忍ばせより薫りの立った『宇治抹茶』と2種の大入り箱。

【内容量】12個入（各種６個入）

【価 格】3,240円（税込）

※期間限定の販売

【商品名】あんバタパン ※数量限定の販売

【内容量】1個

【価 格】324円（税込）

【内 容】

『かじってみれば、文明開化の味がする。』

岡田謹製『餡子』にはたいへん希少な北海道千歳産『えりも小豆』を使用。惜しみなく丁寧に炊き上げ、風味良好、口当たり良しな餡子を驚くべきふくよかなパンで、塩味のきいたバタークリームと共に贅沢に閉じ込めました。

※数量限定の販売

【商品名】あんバタガレット

【内容量】5個入

【価 格】1,944円（税込）

【内 容】

『しっとりと黄金に輝く、その旨さ。』

密かに用いたヘーゼルナッツパウダーとラム酒が、発酵バターの旨味と芳醇な香りを、存分に引き立てたガレット生地。その生地と、北海道千歳産『えりも小豆』を使用した岡田謹製『餡子』が馴染み、それはそれはしっとりとした食感が誕生するのである。

※数量限定の販売

※全ての商品、売れ行きにより完売している場合もございます。

出店情報

会 場：JR大宮駅 中央南改札内 エキュート大宮 コモレビ広場

期 間：2025年7月28日（月）～2025年8月24日（日）

営業時間：月～土 9時30分～21時00分、日・祝 9時30分～20時30分

※お盆期間営業時間 8月9日（土）6時30分～21時00分、8月10日（日）6時30分～21時00分、8月11日（月祝）6時30分～20時30分

「岡田謹製 あんバタ屋」の世界観

文明開化とともに訪れた『餡子とバター』の感動再来。

餡子には希少な北海道千歳産『えりも小豆』を使用。風味良し。口当たり良好。手間暇なしでは作り得ない希少な品。塩味のきいたバターを忍ばせ、土産に良しな洒落た仕上がり。

岡田謹製 あんバタ屋公式HP：https://anbataya.jp/