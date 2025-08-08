公益財団法人福岡県スポーツ推進基金

公益財団法人福岡県スポーツ推進基金（所在地：福岡県福岡市、理事長：住吉徳彦、以下 福岡県スポーツ推進基金）は、ウェブサイト「FUKUOKA SPORTS」にて、一般社団法人ツール・ド・九州による「マイナビ ツール・ド・九州２０２５」のクラウドファンディングの募集を開始しました。

クラウドファンディングプロジェクト概要

プロジェクト名：「「熱い走りを 美しい九州を 世界へ」 マイナビ ツール・ド・九州２０２５大会成功に向けたご支援を！」

U R L ：https://fukuokasports.org/crowdfunding/projects/view/45

調 達 者 ：一般社団法人ツール・ド・九州

目標金額：2,000,000円

方式：本プロジェクトはAll-in（オールイン）型です。

■エキシビションレース

2025年10月10日（金） 佐世保クリテリウム

■ロードレース UCIコンチネンタルサーキット クラス１

10月11日（土） Stage１ 福岡ステージ

10月12日（日） Stage２ 熊本阿蘇ステージ

10月13日（月・祝）Stage３ 宮崎・大分ステージ

主催：ツール・ド・九州2024実行委員会、一般社団法人ツール・ド・九州

HP：https://www.tourdekyushu.asia/

公益法人が運営するクラウドファンディングについて

本格的にスポーツに取り組むためには活動に要する資金が不可⽋です。福岡県スポーツ推進基金では、クラウドファンディングの運営に係る経費を軽減し、少しでも多くの資金が調達者に渡るよう、プラットフォームを自ら運営しています。アスリートと、支援するファンの交流の場が生まれることで、スポーツのすそ野も広がると考えています。民間のプラットフォームと違い、手数料がかからないことが特徴です（※福岡県で活動するアスリート等による⾮営利の活動であることなどが条件）。

FUKUOKA SPORTSについて

プロ・アマチュア・大人・子どもを問わずに、福岡県と関わりのあるスポーツチーム、選手が登録して情報発信ができる参加型のWEBメディアです。チームの紹介から、イベント告知、試合の動画配信の案内まで、誰でも参加できます。スポーツ財団の市民参加型のメディア運営は全国的にも異例です。

福岡県スポーツ推進基金について

福岡県スポーツ推進基金は、福岡県におけるスポーツの推進及びスポーツを通じた地域の活性化に寄与することを目的として、2020年9月1日に福岡県が設立しました。１.福岡県ゆかりのトップアスリートの育成 ２.大規模スポーツ大会等の誘致・開催のため、「トップアスリートの活動支援」「ファンエンゲージメントの促進」「スポーツの魅力発信」の３つの柱で事業を推進しています。詳細はこちら（https://fukuokasports.org/overview/） をご覧ください。