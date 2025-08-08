「子ども向けドライバーライセンスカード」の配布を開始

合同会社ユー・エス・ジェイ

合同会社ユー・エス・ジェイ（社長：村山 卓、以下「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」）のコーポレート・マーケティング・パートナーであるＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社（代表取締役社長：新納 啓介、以下「あいおいニッセイ同和損保」）は、コーポレート・マーケティング・パートナーシップ契約（以下、CMP契約※）を拡大し、2025年8月8日より「エルモのリトル・ドライブ」をご利用のお子さまへ「子ども向けドライバーライセンスカード」の配布を開始します。

※ あいおいニッセイ同和損保×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン コーポレート・マーケティング・パートナーシップを締結

１．背景

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとあいおいニッセイ同和損保は、2024年7月にCMP契約を締結して以降、「安全運転応援キャンペーン」やコラボ動画の配信などの共同マーケティングやプロモーション活動等を通じて、多くのお客さまへ“超安心”をお届けしてきました。

今般、2025年8月8日より、未来のドライバーであるお子さまへの交通安全意識の啓発や「安全運転の楽しさ」をお届けすることを目的に、「エルモのリトル・ドライブ」アトラクションをご利用いただいたお子さまへ、「ドライバーライセンスカード」の配布を開始いたします。

２．「子ども向けドライバーライセンスカード」の概要

「エルモのリトル・ドライブ」は、3歳～5歳のお子さまが運転を楽しめるライド・アトラクションであり、本アトラクションをご利用したお子さまへドライバーライセンスカードを配布することで、お子さまが保護者の皆さまとともに「交通ルールの大切さ」を学ぶきっかけを作ります。

また、カードの表面には全4種類のキャラクターがランダムにデザインされており、コレクション要素を取り入れることで、アトラクションを繰り返し楽しんでいただくことができます。こうした取組みを通じて、家族が何度も来場したくなる楽しさも提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5761/table/753_1_5d5a382e83a092363d86f05c0c139ebb.jpg?v=202508090225 ]

【ドライバーライセンスカードデザイン】※

※制作中のイメージです。実際のデザインとは異なる場合がございます。

＜オモテ面＞ 全4種

３．今後について

あいおいニッセイ同和損保は「お客さま・地域・社会の未来を支えつづける」ことを目指し、「超エンターテイニングな想像力で、人と社会に目覚めを。」をコーポレート・ステートメントに掲げるユニバーサル・スタジオ・ジャパンとともに、交通安全啓発をはじめとした社会問題解決に取り組み、安全・安心の提供に向けたサービス検討や情報発信をおこなってまいります。