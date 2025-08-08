¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ëÍ¶Ã×¤Ë´Ø¤¹¤ë£´¼Ô¶¨Äê¤ÎÄù·ë
¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í£Ï£Ã£Ã¡¢¥µ¥ó¥èー¥Ûー¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤ÓÏÂ²Î»³»Ô¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ëÍ¶Ã×¤Ë´Ø¤¹¤ë£´¼Ô¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥´ー¥É¥ó¥¹¥È¥¦¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¤Î»ÐËå¹»¤òËÜ»Ô¤ËÍ¶Ã×¤¹¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ»ö¹à¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í£Ï£Ã£Ã¤Ï³Ø¹»ÀßÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¡¢¥µ¥ó¥èー¥Ûー¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÊÝÍ»ñ»º¤ÎÍø³èÍÑÅù¤òÄÌ¤¸¤¿Í¶Ã×¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡¢Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤Ó»Ô¤Ï£²¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨ÄêÄù·ë¼°¡Û
Æü¡¡»þ¡§£¸·î£¶Æü¡Ê¿å¡Ë£±£³»þ£³£°Ê¬～
¾ì¡¡½ê¡§»ÔÌò½ê£·³¬µ¼Ô²ñ¸«¼¼
½ÐÀÊ¼Ô¡§³Ø¹»Ë¡¿Í£Ï£Ã£Ã Íý»öÄ¹ º¬´ßÀµ½£ »á
¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥ó¥èー¥Ûー¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò²ñÄ¹ ÅÄÃæ¹¯Åµ »á
¡¡¡¡¡¡¡¡Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó£Ã£Å£Ï ±óËÌ¸÷É§ »á
¡¡¡¡¡¡¡¡ÏÂ²Î»³»ÔÄ¹ Èø²ÖÀµ·¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥´ー¥É¥ó¥¹¥È¥¦¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎChairman¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¥åー»áµÚ¤Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡CEO ¥Ñ¥á¥é¡¦¥ß¥å¥¢»á¤âÆ±ÀÊ
¡ÚÍ¶Ã×¤¹¤ë³Ø¹»¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ú´°À®¸å¤Î¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹¡Û
¡Ú¥´ー¥É¥ó¥¹¥È¥¦¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡Ê±Ñ¹ñËÜ¹»¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡£±£¹£³£´Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Á´ÎÀÀ©¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡££³£µ¤«¹ñ°Ê¾å¤«¤éÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º£³À¤¹ñ²¦ÊÅ²¼¤Ê¤É±Ñ¹ñ²¦¼¼´Ø·¸¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ãー¥ë¥º£³À¤¹ñ²¦ÊÅ²¼¤ÏËÜ¹»¤Î¥Ñ¥È¥í¥ó¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ëÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ÎÇÚ½Ð
¡¡¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ä¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÞ¾ÍÜ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â¤¤³ØÎÏ¤ä¿¼¤¤¶µÍÜ¡¢Í¥¤ì¤¿¿Í´ÖÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥êー¥Àー¿Íºà¤òÍÜÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â´¶È¸å¤Ï¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¤ä¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¢£Í£É£Ô¡¢¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥»ー¥ê¥ó¥°Åù¤Î²Ý³°³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥´ー¥É¥ó¥¹¥È¥¦¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¤Ï¿Í³Ê¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Á³´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë²Ý³°³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥»ー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¼«¿®¡¢Ç¦ÂÑÎÏ¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ò°é¤à¤³¤È¤«¤é¡¢¶µ°é¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤¬¹Ò³¤ÍÑ¤Î¥è¥Ã¥È¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¹Ò³¤½Ñ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËÃÏ°è¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥´ー¥É¥ó¥¹¥È¥¦¥ó¹»¤Ç¤Ï¡¢¾ÃËÉ³èÆ°¤äµß¸îÂÐ±þ¡¢´Ä¶ÊÝÁ´³èÆ°¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ÈÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤ê¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©ÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ»Ô¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¡²þ½¤²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤ÎÂ¸ºß¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¼þÊÕ´Ä¶¡¢¶µ°é¾å½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥»ー¥ê¥ó¥°¤Ë Å¬¤·¤¿´Ä¶¡¢ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¹âÂæ¥¨¥ê¥¢¡¢´Ø¶õ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¹¥ Åù
¡ÚÍ¶Ã×¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
£±¡¡ÏÂ²Î»³¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤ÎÇÚ½Ð
¡¡¡¡¡¦¹ñºÝÅª¤Ê³èÌö¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î¾úÀ®¡¡
¡¡¡¡¡¦Â´¶È¸å¤ÏËÜ»Ô¤Î¶¯ÎÏ¤Ê´Ø·¸¿Í¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜ»Ô¤ÎÈ¯Å¸µÚ¤ÓÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¾å¤Ë´óÍ¿
£²¡¡Äê½»¿Í¸ý¤ÎÁý²ÃµÚ¤Ó¶µ°é°Ü½»¤ÎÂ¥¿Ê
¡¡¡¡¡¦À¸ÅÌ¡¢¶µ°÷Åù¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1,000¿Í¤Î¼Ò²ñÁý
¡¡¡¡¡¦¶µ°é°Ü½»¤ÎÂ¥¿Ê
£³¡¡ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½µÚ¤ÓÌ±´ÖÅê»ñ¤Î³ÈÂç
¡¡¡¡¡¦¼þÊÕ»ÜÀß¡Ê¶áÎÙ¤Î³Ø¹»¤äÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Î³èÀ²½¡¡
¡¡¡¡¡¦ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥É¸þ¾å¤Ë¤è¤ë´ë¶ÈÍ¶Ã×¤äÌ±´ÖÅê»ñ¤ÎÁýÂç¢ªËÌÉôµÖÎÍÃÏÁ´ÂÎ¤ËÇÈµÚ
£´¡¡¹ñºÝ¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤¿°ÛÊ¸²½Íý²ò¤ÎÂ¥¿Ê
¡¡¡¡¡¦ÃÏ°è¤È¤Î¸òÎ®µÚ¤Ó³Ø¹»´Ö¸òÎ®¤Ë¤è¤ê¡¢°ÛÊ¸²½Íý²ò¤¬Â¥¿Ê
¡¡¡¡¡¦Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬ÃÏ°è¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝ¿§Ë¤«¤Ê¤Þ¤Á¤Ë
£µ¡¡¾ÃÈñ¤Î³ÈÂçµÚ¤Ó¸ÛÍÑÁÏ½Ð
¡¡¡¡¡¦²ÈÂ²¤ÎË¬Ìä¡¢ÂÚºß¤ËÈ¼¤¦¾ÃÈñ¤ÎÁýÂç
¡¡¡¡¡¦»öÌ³¿¦°÷¤Ê¤É³Ø¹»±¿±Ä¤Ë¤«¤«¤ë¸ÛÍÑÁÏ½Ð