アイメガネ八千代台ユアエルム店が日本眼科医会推奨眼鏡店に認定

アイジャパン株式会社

ライフスタイルに合わせたメガネを提案しているメガネショップ「アイメガネ」を展開するアイジャパン株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：澤田 泰行）は、この度、アイメガネ八千代台ユアエルム店（所在地：千葉県八千代市）が、公益社団法人日本眼科医会より「推奨眼鏡店」として認定されたことをお知らせいたします。千葉県八千代市の眼鏡店では初めての認定となります。

アイメガネ八千代台ユアエルム店日本眼科医会 推奨証■ 日本眼科医会推奨眼鏡店制度について

本制度は、眼科専門医と国家検定資格である眼鏡作製技能士が連携し、適切で質の高い眼鏡を提供する体制を強化するために設けられた認定制度です。

認定を受けた店舗では、以下の基準を満たした運営体制を整えています。

- 眼鏡作製技能士の在籍と継続的な育成- 技能・資質・倫理の向上への取り組み- 眼科専門医が発行する処方箋に基づいた眼科学的に適切な眼鏡の提供- 高品質な眼鏡サービスの提供体制■今後の取り組みについて

当店では、この度の認定を契機として、地域の皆さまにより一層安心してご利用いただける眼鏡店として、以下の点に重点を置いたサービス向上に努めてまいります。

- 専門性の向上：眼鏡作製技能士の技術研鑽と専門知識の継続的な向上- 医療連携の強化：眼科専門医との緊密な連携による適切な視力矯正の実現- サービス品質の向上：お客様一人ひとりのニーズに応じた丁寧なカウンセリングと最適な眼鏡の提案- 地域貢献：地域の皆さまの目の健康をサポートする拠点としての役割の充実

また、アイメガネ各店舗につきましても、日本眼科医会推奨眼鏡店制度の対象地域拡大に合わせて、順次認定取得を目指してまいります。

アイメガネ八千代台ユアエルム店

【店舗情報】

住所 ：千葉県八千代市八千代台東1丁目1-10

ユアエルム八千代台店3F

電話番号：047-485-0001

営業時間：10:00～20:00 ※年中無休

アクセス：京成本線八千代台駅直結ユアエルム八千代台店3F

1級眼鏡作製技能士・認定補聴器技能者在籍店舗