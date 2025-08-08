【徳島ガンバロウズ】2025-26シーズン チーム体制決定のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

徳島ガンバロウズは、2025-26シーズンのトップチーム体制が確定しましたのでお知らせします。

2025-26 ROSTER

#0 SF/PF ルーズベルト・アダムス★

#2 PG 塚本 雄貴

#4 PF テイブリオン・ドーソン

#10 PG ハンター コート★

#11 PF ライアン・ローガン★

#12 SG/SF 松本 礼太★

#13 SG 岩松 永太郎★

#14 PG 綱井 勇介★

#15 PF/C 鶴田 美勇士★

#18 SF 中務 敏宏★

#19 C クリス・マクラフリン★

#21 C デイビッド・コンゴロー

#52 SG 青山 晃也

#77 SF 森山 修斗★

★...新加入選手

2025-26 TEAM STAFF

HC 小林 康法★

AC 久川 貴之

AC 月野 雅人★

S&C 八谷 直樹★

MTR 土居 諒哉◎

AT 西浦 祥仁

ATR 藤井 青空★

MG 李 逸安

AMG 寺守 萌衣◎

INT 小林 未奈★

★...新加入スタッフ

◎...復帰スタッフ

代表取締役社長 臼木 郁登 コメント

日頃より徳島ガンバロウズを応援いただき、誠にありがとうございます。

昨シーズンは苦しい時期もありましたが、最後まで諦めず共に戦ってくれた選手・スタッフに心より感謝しています。そして新天地で活躍する選手・スタッフに、一層のご声援を賜りますようお願い申し上げます。

2025-26シーズンは、現リーグ体制でのラストシーズンです。

私たちは、今季B3リーグ初優勝を飾り、B.革新におけるB.ONEリーグに挑みたいと考えております。

私たちは挑戦者です。今季も激しいリーグになると考えております。しかし、それを乗り越えられる選手・スタッフが集まってくれたと思います。

2025-26シーズンのヘッドコーチには、小林 康法氏を招聘いたしました。

昨シーズンの対戦相手でもあった岐阜スゥープスでは、ベンチ入りしたメンバー全員を出場させ、タイムシェア・チーム力を大事にしている印象でした。



HCをオファーするにあたり大事にしたのは「挑戦者であること」「誠実であること」「上位カテゴリの経験があること」です。最後は、直感。私自身、かなり大事にしています。今季、小林HCのもと、皆さんと感動を共にできると確信しております。

スタッフ陣も久川 貴之AC、李 逸安MGに継続していただき、土居 諒哉MTR、寺守 萌衣AMGには徳島に復帰していただきました。

久川ACは、今まで多くの役割を担ってもらっておりましたが、コーチとしての力をより発揮してもらうため、専任で残留していただきました。

月野 雅人ACには、選手により近い形でコーチングに入っていただき、既にバランスの良い関係性が築けています。

選手のコンディション面においては、八谷 直樹S＆C、土居MTR、西浦 祥仁AT、藤井 青空ATRの体制となり、安心して任せられるメンバーです。

MG陣には5ヶ国語が話せる李MG、細かな気遣いができる寺守AMG、通訳には小林 未奈INTに来ていただき、今季チームを支えていただきます。

そして、選手においては、1年目からガンバロウズの中心選手として活躍してきた塚本 雄貴選手、テイブリオン・ドーソン選手はもちろんのこと、常に準備を怠らずディフェンス面で特に貢献してくれた青山 晃也選手は徳島ガンバロウズオルト時代から。

昨シーズン苦しい時期に流れを変えてくれたデイビッド・コンゴロー選手に、継続いただきました。

次に小林HCのもとで活躍されていた岩松 永太郎選手、ハンター コート選手、ライアン・ローガン選手を招聘することで、戦術がより早くチームに浸透することも期待しています。3選手とも人格者です。

岩松選手のディフェンス・3Pには昨季苦しめられたこともあり、期待しています。

ハンター選手は190cmの長身ながら安定したゲームメイクを、ライアン選手は攻撃の核となっていただけることを期待しています。 松本 礼太選手はシュート力を活かし、今季選手として爆発してほしい。

ルーズベルト・アダムス選手はアジア枠でサイズもあるオールラウンダー。

小林HCの考えるバスケに重要なPGには、判断力のある綱井 勇介選手。フィジカルだけではなくアウトサイドもある森山 修斗選手。

そして、引退を撤回して現役復帰をしてくださった中務 敏宏選手には経験と知性を。

日本で初のプレーとなるクリス・マクラフリン選手は208cmのセンターですが、外の力もあります。そして外国籍とのマッチアップにも期待できる鶴田 美勇士選手。

今季をこのスタッフ10名、選手14名で戦います。私は、2023-24シーズンの開幕節2日目、横浜エクセレンスに勝利した試合が強く記憶に残っています。

皆さんの中にも覚えていただいている方が多いのではないでしょうか。

今季は5月の最後に、新たな記憶に残る試合をしたいと思います。皆さんと共に、勝ちたい。

チームは既に始動しており、来週には外国籍も全員揃います。

9月27日の開幕戦。3年連続のHOME開幕。皆さんにお会いできることを楽しみにチーム一同準備をしていきます。

2025-26シーズンも徳島ガンバロウズへの熱い声援とサポートを何卒よろしくお願いいたします。

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。