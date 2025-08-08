【祝！5年連続で殿堂入り決定】男性ゴルファーが選ぶ「最もゴルフが上手いと思う女性アイドルランキング 2025」、第1位「山内鈴蘭さん（元SKE48）」
ワンストップでリサーチマーケティングを実現する「リサピー(R)️」（https://ideatech.jp/service/research-pr(https://ideatech.jp/service/research-pr)）を運営する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、20～60歳の男性ゴルファー316名を対象に、2025年版｜女性アイドルとゴルフに関するランキング調査を実施しましたので、お知らせいたします。
尚、本調査は2021年から実施している定点調査です。
- 01｜ゴルフが上手いと思う女性アイドル、第1位「山内鈴蘭さん（元SKE48）」第2位「今田希さん（dela）」
- 02｜一緒にラウンドしたいアイドルゴルファー、第1位「山内鈴蘭さん（元SKE48）」同率第2位「今田希さん（dela）」「後藤楽々さん（元SKE48）」
- 03｜山内鈴蘭さんと一緒にラウンドしたい理由、「ゴルフが上手いのでお手本になるから」や「トーク力が高いから」など
■調査概要- 調査名称：2025年版｜女性アイドルとゴルフに関するランキング調査
- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査
- 調査期間：2025年7月29日～同年7月30日
- 有効回答：20～60歳の男性ゴルファー316名
※合計を100%とするため、一部の数値について端数の処理を行っております。そのため、実際の計算値とは若干の差異が生じる場合がございます。
■ゴルフが上手いと思う女性アイドル、第1位「山内鈴蘭さん（元SKE48）」
「Q1.最もゴルフが上手いと思う女性アイドルを教えてください。（複数回答）」（n=316）と質問したところ、「山内鈴蘭さん（元SKE48）」が32.0%、「今田希さん（dela）」が23.1%、「後藤楽々さん（元SKE48）」が17.7%という回答となりました。
Q1.最もゴルフが上手いと思う女性アイドルを教えてください。（複数回答）
・山内鈴蘭さん（元SKE48）：32.0%
・今田希さん（dela）：23.1%
・後藤楽々さん（元SKE48）：17.7%
・山本茉央さん（元HKT48）：16.5%
・生田衣梨奈さん（モーニング娘。’21）：16.1%
・池松愛理さん（元ラストアイドル）：13.3%
・MC YUIKAさん（RHYMEBERRY）：11.7%
・野田彩加さん：11.7%
・篠原望さん（元ラストアイドル）：9.2%
・なみきさん（YouTuber）：8.9%
・別所愛珠香さん：8.2%
・その他：1.9%
・上手いと思う女性アイドルは特にいない：11.7%
・わからない/答えられない：17.4%
■山内鈴蘭さんの印象、「スイングが豪快」や「昔からゴルフに親しんでいる印象」など
Q1で「山内鈴蘭さん（元SKE48）」と回答した方に、「Q2.印象を自由に教えてください。（自由回答）」（n=101）と質問したところ、「スイングが豪快」や「昔からゴルフに親しんでいる印象」など56の回答を得ることができました。
＜自由回答・一部抜粋＞
- よくテレビ東京のゴルフ番組で見ますが、スイングが豪快です。
- かわいいし、はきはきしているし、行動もテキパキ、とても明るくて、見ていて気持ちがいい。
- セミプロクラス。
- 昔からゴルフに親しんでいる印象があるので。
- スイングが綺麗でお手本のように感じる。
- 格好良くて可愛い。
- 真剣に取り組んでいると思います。
■一緒にラウンドしたいアイドルゴルファー、第1位「山内鈴蘭さん（元SKE48）」
「Q3.一緒にラウンドしたいアイドルゴルファーは誰ですか。（複数回答）」（n=316）と質問したところ、「山内鈴蘭さん（元SKE48）」が29.7%、「今田希さん（dela）」が19.9%、「後藤楽々さん（元SKE48）」が19.9%という回答となりました。
Q3.一緒にラウンドしたいアイドルゴルファーは誰ですか。（複数回答）
・山内鈴蘭さん（元SKE48）：29.7%
・今田希さん（dela）：19.9%
・後藤楽々さん（元SKE48）：19.9%
・山本茉央さん（元HKT48）：19.0%
・生田衣梨奈さん（モーニング娘。’21）：17.1%
・MC YUIKAさん（RHYMEBERRY）：15.2%
・池松愛理さん（元ラストアイドル）：13.3%
・野田彩加さん：12.3%
・篠原望さん（元ラストアイドル）：7.9%
・別所愛珠香さん：7.9%
・なみきさん（YouTuber）：7.6%
・その他：3.5%
・特にいない：20.3%
・わからない/答えられない：9.5%
■山内鈴蘭さんと一緒にラウンドしたい理由、「ゴルフが上手いのでお手本になるから」や「トーク力が高いから」など
Q3で「山内鈴蘭さん（元SKE48）」と回答した方に、「Q4.その理由を自由に教えてください。（自由回答）」（n=94）と質問したところ、「ゴルフが上手いのでお手本になるから」や「トーク力が高いから」など47の回答を得ることができました。
＜自由回答・一部抜粋＞
- ゴルフが上手いのでお手本になるから。
- 良くゴルフ番組に出ているのを目にし、楽しそうにしているから。
- 楽しそうだし 見ていて参考になりそう。
- 明るい性格で元気が貰えそうなので。
- もりあがりそうだから。
- トーク力が高いから。
- たのしいそうアドバイスをもらえそう。
■まとめ
今回は、20～60歳の男性ゴルファー316名を対象に、2025年版｜女性アイドルとゴルフに関するランキング調査を実施しました。
まず、最もゴルフが上手いと思う女性アイドルについて質問したところ、「山内鈴蘭さん（元SKE48）」が32.0％で第1位となり、「今田希さん（dela）」が23.1％で第2位、「後藤楽々さん（元SKE48）」が17.7％で第3位という結果となりました。一緒にラウンドしたいアイドルゴルファーについても、「山内鈴蘭さん（元SKE48）」が29.7％でトップを獲得し、「今田希さん（dela）」と「後藤楽々さん（元SKE48）」がともに19.9％で2位に並ぶ結果となりました。山内鈴蘭さんについては、「スイングが豪快」や「昔からゴルフに親しんでいる印象」「元気がもらえそう」などの声が寄せられています。両ランキングにおいて「山内鈴蘭さん」が1位を獲得したことから、男性ゴルファーにとって山内鈴蘭さんは技術面での信頼性と一緒にプレーしたいという魅力を兼ね備えた存在として高く評価されていることが明らかになりました。
今回の調査では、男性ゴルファーが考えるゴルフの上手な女性アイドルが明らかになりました。従来男性中心のスポーツとして認識されがちだったゴルフ界において、親しみやすさと確かな実力を持つ女性アイドルゴルファーの存在は、ゴルフの敷居を下げ、より多くの人々にゴルフの魅力を伝える重要な役割を果たしています。山内鈴蘭さんは、2025年で5年連続の1位を獲得。本ランキングが定めている “殿堂入り” ※となりました。今後もアイドル活動とゴルフの輝かしいご活躍を応援しております。
※「日本プロゴルフ殿堂」との関係はございません。
■9月19日（金）5年連続1位を表彰する「伝道授与式 byリサピー(R)︎」開催決定！
2021年から実施している女性アイドルとゴルフに関するランキング調査。2025年で5年連続の1位を獲得した山内鈴蘭さんを、本ランキングが定めている “殿堂入り”と認定し、レリーフを贈呈する伝道授与式を山内鈴蘭さんが主催するゴルフコンペ「GORURUN」にて実施いたします。（メディア関係者の方は事前に申請いただくことで、ご参加可能です。）
＜概要＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/45863/table/424_1_020762d603c8c51b73f98a278744e5b4.jpg?v=202508090225 ]
