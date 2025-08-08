めちゃコミックにて「ポイントプラス ボーナスポイント最大2倍キャンペーン」開催中！
株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）(https://mechacomic.jp/)」WEB版において、2025年8月8日(金)から2025年8月12日(火)まで、期間内に対象のポイントプラスコースにてポイントをご購入いただいた場合に、最大で通常の2倍のボーナスポイントをプレゼントするキャンペーンを開催いたします。
「ポイントプラス ボーナスポイント最大2倍キャンペーン」の概要
■内容
本キャンペーンは、必要なときに必要な分だけポイントをご購入いただける「ポイントプラス」にて実施いたします。期間中、対象のポイントプラスコースにてポイントをご購入いただいたお客様には、最大で通常の2倍のボーナスポイントをプレゼントいたします。ボーナスポイント数はご購入コースにより異なります。
この機会にぜひ、めちゃコミックをお楽しみください。
対象のポイントプラスコースともらえるポイント一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/22277/table/598_1_533c9d4eb92dc61cd8ac63e5000233c5.jpg?v=202508090225 ]
ポイントプラス購入ページ：https://mechacomic.jp/member?payment_type=pointplus
（※ログインしてご利用下さい。）
■開催期間
2025年8月8日（金）10:00～2025年8月12日（火）10:00
■参加条件/対象
期間内に対象のポイントプラスコースにてポイントをご購入の場合、どなたでも何度ご購入いただいても上記のボーナスポイントが進呈されます。
■注意事項
・ポイントプラスの300ポイントコース、500ポイントコースは対象外です。
・月額コースは対象外です。
・WEB版「めちゃコミック」サービスのみで実施します。アプリ版「めちゃコミック」は対象外です。
【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】
サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/
サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/
■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？
「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。
最新の人気コミックや定番コミック、オリジナルのコミックをスマートフォンの画面サイズに最適化された縦読みで楽しめることや、無料漫画が豊富にあり、気になったらすぐに試し読みできることから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。
以上
※本リリースに記載された会社名、サービス名及び製品名等は該当する各社の登録商標または出願中の商標です。