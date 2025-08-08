夏のご褒美「シャインマスカットアフタヌーンティー」RITUEL CAFE（リチュエル カフェ）ルミネ新宿店・RITUEL（リチュエル）等々力店にて8月20日(水)から提供開始

写真拡大 (全7枚)

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社:東京都渋谷区、取締役CEO:杉村 茂）が運営するフレンチスタイルのカフェ【RITUEL CAFE（リチュエル カフェ）ルミネ新宿店】と【RITUEL（リチュエル）等々力店】は、旬のシャインマスカットを使用したアフタヌーンティーを8月20日(水)より発売開始いたします。




■「シャインマスカットアフタヌーンティー」8月20日(水）から登場


上段には、みずみずしいシャインマスカットと爽やかな酸味のグリーンキウイをトッピングした贅沢なカスタードタルト、そしてキャラメル・サレ・マカロンをご用意。さらに、RITUELオリジナルブレンドティーを使ったミルクティーのブランマンジェには、シャインマスカットのジュレを合わせました。


中段では、上品な甘みのシャインマスカットとたっぷりのクリームをサンドし、表面を香ばしくキャラメリゼしたクロワッサンブリュレサンドをお楽しみいただけます。


下段には、北海道産ホタテとズッキーニをライムの香りでさっぱりとマリネした一品や、北海道産のきたあかりを使ったベイクドポテト、さらにスペイン産ハモンセラーノとフレッシュバジルを合わせたブルスケッタをラインナップしました。


またティースタンドに加えて、人気のカットケーキ数種類の中からお好きなものを1つお選びいただき、ドリンクは種類豊富なメニューをフリーフローでお楽しみいただけます。


シャインマスカットの美味しさを存分に楽しめる、この季節だけのアフタヌーンティーをぜひお楽しみください。



ティースタンド上段　シャインマスカットとキウイのフルーツタルト/キャラメル・サレ・マカロン/シャインマスカットジュレとミルクティーブランマンジェ


中段：シャインマスカットクロワッサンブリュレシュー


下段：北海道産ホタテとズッキーニのライムマリネ/北海道産キタアカリ ベイクドポテト/スペイン産ハモンセラーノのブルスケッタ


別皿：選べるカットケーキ

アフタヌーンティーセット概要


・商品名/価格


シャインマスカットアフタヌーンティー \5,300（税抜）


シャインマスカットアフタヌーンティー（ウェルカムドリンク付き）\5,800（税抜）


・販売期間


8月20日(水)～9月23日(火)予定


・販売時間


【RITUEL CAFE ルミネ新宿店】11:00~/13:30~/16:00~/18:30~ ※2時間制となります。


【RITUEL等々力店】14:00~ ※2時間制となります。※空き時間については予約サイトもしくは直接店舗へお問合せください。


・ご利用可能人数


【RITUEL CAFE ルミネ新宿店】2～3名様でのご予約のみ ※1名様、4名様はご予約不可


【RITUEL等々力店】 2名様以上～ ※1名様のご予約不可


・注意事項


事前予約の2時間制となります。また、定数に達し次第、受付終了となります。


・ご予約受付URL


【RITUEL CAFE ルミネ新宿店】https://www.ozmall.co.jp/restaurant/8071/


【RITUEL等々力店】https://www.ozmall.co.jp/restaurant/9077/




■「RITUEL」とは

フランス語で『習慣・儀式』という名を冠したブーランジェリー。厳選された小麦や、四季が織りなす旬の果物など、こだわりの素材を使ったパンを展開しています。フランスの古き良き伝統的な製パン技術のもとに生地の温度、水分量、弾力など細やかに調整をしながら、生地を捏ねる以外の工程をすべて手作業で行っています。






■「RITUEL CAFE」とは

「RITUEL CAFE」は、フランス語で『習慣・儀式』という名を冠するブーランジェリー「RITUEL」が提案するカフェ。フランスのカフェを楽しむ文化のもとに生まれたケーキやスイーツ、時間帯に合わせてご用意したカフェメニューとともに上質なひとときをお届けします。






【SHOP INFOMATION】


RITUEL CAFE ルミネ新宿店


住所： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目1番5号ルミネ新宿ルミネ1 B2F


TEL：03-6258-1336


LINE：https://lin.ee/yO76N6m



RITUEL CAFE GREEN SPRINGS 立川店


住所： 〒190-0014 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS E1 203


TEL：042-503-5481


LINE：https://lin.ee/xu5UolVK



RITUEL 等々力店


住所： 〒158-0082 東京都世田谷区等々力7-4-19


TEL：03-5752-0666


LINE：https://lin.ee/pOrXnHL



RITUEL 虎ノ門店


住所： 〒105-6052 東京都港区虎ノ門二丁目6番3号 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 2F


TEL：03-3528-8057


LINE：https://lin.ee/o3T7lbc



RITUEL le grain de ble 伊勢丹新宿店


住所： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿B1F


TEL：03-5312-6883


LINE：https://lin.ee/hVz52td



RITUEL 日本橋三越本店


住所： 〒103 8001 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店 本館地下一階


TEL：03-3241-3311


LINE：https://lin.ee/F4WYapj


会社概要


〈株式会社ベイクルーズ〉


設立　　　　　　　1977年7月22日


代表取締役会長　　窪田 祐


取締役CEO　　　　杉村 茂


本社所在　　　　　東京都渋谷区渋谷1-23-21


事業内容　　　　　レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、


　　　　　　　　　飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売


グループ会社　　　株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック


HP　　　　　　　 http://www.baycrews.co.jp/


展開飲食ブランド　J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、


LUKE’S LOBSTER、RITUEL、BOUL‘ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、


しゃぶしゃぶ 山笑ふ、Roasted COFFEE LABORATORY、eggslut、


咖喱屋ボングー、RITUEL CAFE、おむすび ごっつ食べなはれ、


お弁当 ごっつ食べなはれ、Butter、BAYCREW’S FOOD MARCHE 、


やきにく 山笑ふ、THE STAND fool so good(s)、 J.S. BURGERS Jr.