ダブルダッチ×高卒資格、MJRC高等学院2026年4月開校へ！

有限会社ＯＶＥＲ ＴＨＵＭＰＺ

京都を拠点に関西圏で展開する日本最大級のダブルダッチスクール「MIYAKO JUMP ROPE CLUB」（運営：有限会社OVER THUMPZ 関西支社・講師兼事務局 代表：大西英明）は、教養探究で哲学・科学・経済を学べる学校法人ワオ未来学園ワオ高等学校（本校：岡山県岡山市、校長：平田強）(以下ワオ高校）とタッグを組み、ワオ高校のサポート校とし2026年4月「MJRC高等学院」（認可申請中）を開校します。

ダブルダッチを極めて世界を目指し羽ばたく生徒を全力応援するプロジェクト！社会に出ていく上で大切な、コミュニケーション、協調性やチームワーク、主体性や創造性、実行力などが養えるプログラムを行なっていきます。高校三年間を通して、“やりたいこと”や“夢”、“幸せ”を実現していく生徒の育成を目指します。

《 MJRC高等学院 × ワオ高等学校 》

本プロジェクトは、スポーツ教育と高等学校卒業資格取得を両立させる、日本でも類を見ない新しい学びの形です。競技経験を通して身につく協調性や表現力、国際的な視野は、これからの社会を生き抜くうえで欠かせない資質です。

しかし、全国には「やりたいことに打ち込みたいが学業との両立が難しい」「既存の学校環境に馴染めない」といった悩みを抱える若者が少なくありません。MJRC高等学院は、そうした子どもたちにこそ届けたい場です。

MJRC高等学院のコンセプトは「好きを極めて、自信と協調性を培い、自主的にチャレンジする生徒を育てる」。ダブルダッチは、技術の向上だけを目指す競技ではありません。「どう見せるか」「どう伝えるか」といった表現力も求められる、チームでつくるパフォーマンススポーツ！

ときにはぶつかり合いながらも、先生や仲間と“ハイファイブ（ハイタッチ）”を交わし、お互いの存在を認め合い、心を通わせることで、自分自身の強みも磨かれていきます。ワオ高校に在籍することで、教養探究（哲学・科学・経済）を必修で学ぶことも強みの一つと考え、教養を身に付けることで自分自身の考えを表現・発信し、自己表現や社会で生きる上で必要な力を養うことで共通点があり、今回の連携に至りました。

【カリキュラム】パフォーマンス指導、チームビルディング、実践型プログラム

▼詳しくはMJRC高等学院ホームページ https://mjrc.jp/highschool/

《 MJRC高等学院の学び２つのポイント 》

１.プロのパフォーマーからダブルダッチを学べる

「好きを極めて日本から世界へ」

世界最高峰のサーカス「シルク・ドゥ・ソレイユ」で活躍したプロ選手をはじめ、経験豊富なダブルダッチインストラクターが高校生を直接指導します。

ただ跳ぶ技術を教えるだけでなく、チームづくりの中でぶつかる葛藤や壁に対しても、「自分の想いを伝え、相手の声に耳を傾ける」機会を大切にしながら、生徒たちが自ら考え行動し、乗り越えていく力を育てていきます。

目指すのは、世界の舞台に挑戦するという大きな目標に向かって、一人ひとりが本気でチャレンジできる環境づくり。生徒たちの一歩を、私たちは全力でサポートします。

２.ダブルダッチなどのイベントプロデュースを実践的に学べる

高校生がステージをゼロから創る、実践型プログラム！

- これからの人生に役立つ実践的な生きる力を身につける -

高校生自らがイベントの企画・運営にチャレンジするプログラムを実施します。

運営資金の調達や企業・団体とのコラボレーション企画、舞台演出や広報・集客など、一つのイベントが形になるまで、たくさんのプロセスが存在します。

「大人の入り口」に立つ高校生だからこそ、社会の仕組みを実体験を通じて学び、将来社会に出たときに必要とされる企画力・行動力・コミュニケーション力を身につけてほしい。

私たちは、そんな“生きた学び”の機会を生徒の皆さんに提供していきます。

■MJRC高等学院 出願方法

2025年10月より出願をWebにて受付予定。

【ワオ高等学校 概要】

学校法人ワオ未来学園ワオ高等学校は、教養探究で哲学・科学・経済を学べる広域制通信制高校です。オンラインで全国の仲間とつながり、対話を通じて自分の好きを伸ばす教育を提供しています。

■ 学校名：ワオ高等学校

■ 学科：普通科（男女）

■ 課程：通信制課程（単位制）

■ 修業年限：3年以上、74単位以上

■ 学期制：2学期制（前期・後期）

■ 本校所在地：〒700-0826 岡山県岡山市北区磨屋町 7-2

■ webサイト：https://www.wao.ed.jp/

【取材・お問い合わせ】

MIYAKO JUMP ROPE CLUB（運営：有限会社OVER THUMPZ 関西支社）

子どもたちが皆自信を持って取り組み、チームワークを身につけ仲間と協力しながら何かを成し遂げる。ダブルダッチスクールでの経験を通して一人一人が夢を持ち、その夢に向かって挑戦する。

誰もがいきいきと自分らしく生きることができる。自分の幸せを見つけ掴みにいく！

MIYAKO JUMP ROPE CLUBはそんな子ども達の育成、社会の実現を目指します。

■ 社名：有限会社OVER THUMPZ（オーバーサンプ）関西支社

■ 支社所在地：京都市下京区大宮通木津屋橋上る上之町417-1 ナカキンズフラット 201

■ 支社設立：2015年9月

■ 支社代表：関西支社代表 見島 良拓

■ 事業内容：ダブルダッチの発展と普及を目的に、さまざまな事業を展開しています。イベントの企画・運営をはじめ、プロパフォーマーのマネジメント業務、アーバンスポーツやストリートジャンルのキャスティング、ダブルダッチスクールの運営、講師の派遣や育成、指導者支援にも力を入れています。

■ TEL：075-746-2528（担当：大西）

■ E-mail：mjrc.dd@gmail.com

■ URL ：https://ov-t.com/