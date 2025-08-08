商業エリア「ONE SEVEN」グランドオープンセレモニー開催

大和ハウス工業株式会社

大和ハウス工業株式会社は、2025年8月1日（金）、北海道旭川市において、分譲マンション「プレミスト旭川ザ・タワー」（地上25階建て、総戸数151戸）の商業エリア「ONE SEVEN（ワン セブン）」のグランドオープンセレモニーを開催しました。

「プレミスト旭川ザ・タワー」は、まちなか居住ニーズに対応した共同住宅をはじめ、商業施設・駐車場・公開空地の整備等を行い、来街者数や居住人口の増加を促進し、旭川の中心市街地全体の回遊性向上や賑わい創出を目的とした旭川市「1・7 地区」の「優良建築物等整備事業(※)」（2020年7月採択）として、2025年1月に竣工。同年3月より分譲マンションの入居を開始しました。

そしてこのたび、「プレミスト旭川ザ・タワー」の1・2階に位置する商業エリア「ONE SEVEN」がグランドオープンしました。

「ONE SEVEN」は、JR函館本線・宗谷本線（石北本線直通含む）・富良野線「旭川駅」徒歩4分の旭川市の中心部となる「平和通買物公園」沿いに位置し、周辺には商業施設や公共施設、医療施設に加え、庭園施設や公園なども充実しています。１階には、札幌市中心部に12店舗構える創業42年を迎えた株式会社どんぐりの老舗ベーカリー「DONGURI（どんぐり）」の系列店「コロコロ」が、旭川市に初めて出店。旭川市の事業者と共同開発したオリジナル商品を含め100種類以上のパンを提供します。2階には、旭川市では初となる全国で美容医療を提供する「湘南美容クリニック」の他、歯科医院「Kデンタルオフィス旭川」が開業しました。また、1階には路線バスの待合所として、ご入居者だけでなく地域住民も利用できる公開空地を設け、ベンチやテーブルを備えた他、バスの時刻表もモニターで表示しています。

今後も当社は、街の活性化や賑わいの創出が期待できる住居と店舗一体の複合マンション開発を推進し、地域社会の発展に貢献してまいります。

※．市街地環境の向上や優良な住宅供給を促進するため、敷地の共同利用や公開空地を設けた建築物（優良建築物等）を建設、整備する場合に、国、地方公共団体が必要な助成を行う制度。

【物件概要】

物件名称：「プレミスト旭川ザ・タワー」

所在地：北海道旭川市1条通7丁目47-1

交通：JR函館本線・JR宗谷本線(石北本線直通含む）・JR富良野線「旭川駅」徒歩4分

敷地面積：2,138.24平方メートル

建築面積：1,729.45平方メートル

延床面積：21,749.78平方メートル

構造・階数：鉄筋コンクリート造・地上25階・地下1階建て（一部鉄骨造）

建物用途：

店舗（1階）：241.86平方メートル （73.16坪）

バス待合所（1階）

医療施設（2階）：164.86平方メートル （49.87坪）

歯科医院（2階）：263.88平方メートル （79.82坪）

分譲マンション共用部（地下1階・1階・2階・18階）

分譲マンション専有部（3階～25階）

機械式駐車場

売主：大和ハウス工業株式会社

設計・監理：旭川1・7設計共同企業体（三井住友建設・街制作室・柴滝設計事務所）

施工：三井住友建設株式会社

着工：2022年1月

竣工：2025年1月15日

引き渡し開始：2025年3月1日

総戸数：151戸（別途：店舗1戸・管理事務室1戸・ゲストルーム2戸・スカイビューラウンジ1戸・オーナーズラウンジ1戸）

専有面積：49.38平方メートル （1LDK）～156.45平方メートル （4LDK）

お客さまお問い合わせ先：「プレミスト旭川ザ・タワー」マンションサロン

TEL：0120-157-075 ※建物内モデルルーム見学は予約制

営業時間：10:00～18:00 定休日：火・水曜日（祝日を除く）

ホームページ：https://www.daiwahouse.co.jp/mansion/hokkaido/asahikawa/gaiyo.html

【「プレミスト旭川ザ・タワー」外観】