賃貸の初期費用分割払いサービス「スムーズ」石川県で初の加盟店が誕生 ～北陸エリアでも初の導入～

株式会社スムーズ

株式会社スムーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小泉 拓）が提供する、賃貸の初期費用を分割払いにできるサービス「スムーズ」が石川県で初となる株式会社アパートマンに導入されました。

これは北陸エリア全体としても初の導入事例となり、同エリアの不動産企業への検討機会の創出に貢献してまいります。

■初期費用分割払いサービス「スムーズ」とは

「スムーズ」は、賃貸契約時の敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用を、クレジットカードを使わず分割払いにできるサービスです。

初期費用が高いことを理由に契約をためらう顧客に対し、分割払いを提案することで、顧客の離脱を防ぎ、売上を改善することができます。クレジットカード払いとは異なり、決済手数料・導入費用ともに無料であるため、累計1,000店舗にて活用されています。

現在提携店舗は都市部を中心に全国29都道府県にサービスを拡大しており（2025年7月現在）、国内のどのエリアでもご利用いただけます。

サービスの仕組み

サービスURL：https://smooth.jp/(https://smooth.jp/?utm_source=tob_acquisition&utm_medium=link&utm_campaign=pr_service&utm_content=20250808)

不動産仲介会社向けURL：https://corp.smooth.jp/partner/(https://corp.smooth.jp/partner?utm_source=tob_acquisition&utm_medium=link&utm_campaign=pr_partner&utm_content=20250808)

■課題背景

「住宅市場動向調査報告書」（国土交通省）※によると、賃貸住宅に関して困った経験として、「敷金・礼金などの金銭負担」が15年連続1位となっています。特に一人暮らしや同棲を始める、など新生活を始めようとする人にとって、賃貸初期費用は大きな負担となっています。

また、不動産仲介会社において、初期費用の高さが成約の障壁となることは少なくありません。「スムーズ」の分割払いサービスを導入することで、初期費用を理由に引越しを見送っていた顧客の離脱を防ぎ、成約率の向上に繋がります。さらに、分割払いという選択肢が他社との差別化要因となり、競合他社に顧客を奪われるリスクを抑える効果に繋がります。

また、従来のクレジットカード分割払いにかかっていた手数料に悩む事業者にとって、「スムーズ」は導入費・手数料ともにゼロで利用可能です。顧客に柔軟な支払い方法を提案しながら、店舗側のコスト削減を実現し、収益性と顧客満足の両立に貢献します。

※出典：平成20年～令和5年「住宅市場動向調査報告書」（国土交通省）

https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00600630(https://www.e-stat.go.jp/stat-search?page=1&toukei=00600630)

■お客様の声 株式会社アパートマン 代表取締役 田上 育美 様

賃貸契約時の初期費用分割払いについては以前からご相談を受けており、「選択肢があれば助かる人がいる」と感じていました。そんな折に株式会社スムーズからの提案を受け、「導入費用・月額費用・決済手数料がすべて無料」で「自社の金銭的リスクがない」と伺い、即決で導入を決めました。

自社にとって一番のメリットは、何よりリスクなしで手軽に導入できたことです。スタッフの運用負荷もほとんどなく、QRコードを案内するだけで済むので、現場スタッフの負担もありません。

オーナー様にとっては、入居のハードルが下がることで空室リスクの軽減につながる点が魅力だと感じています。また、入居希望者の方にとっては、「初期費用が払えないから引っ越しをあきらめる」という必要がなくなり、支払いの選択肢が広がることで希望の物件に住める可能性が高まります。

今後も、入居者・オーナー双方の不満や不安を解消し、より満足度の高いサービス提供を目指していきたいと考えています。

■今後の展望

今後、順次全国の事業者との連携拡大を実施し、さらなる利便性とサービス価値の向上に向けて取り組んでいきます。

【株式会社スムーズについて】

賃貸契約時の初期費用を分割で支払える「スムーズ」を展開。LINEを活用した申し込みの簡単さと、自動審査によるスピード感のある対応で、累計ユーザー数は38万人を超えています。

・設立：2019年

・資本金：約21億500万円（資本金に類するもの含む）

・本社所在地：東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング5F

・コーポレートURL：https://corp.smooth.jp/(https://corp.smooth.jp/?utm_source=tob_acquisition&utm_medium=link&utm_campaign=pr_coop&utm_content=20250808)

