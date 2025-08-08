おにぎりは しゃけ派？うめ派？『解体パズルLite おにぎりパズル』

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ 本社：東京都千代田区）は、食品モチーフの立体パズル「解体パズルLiteシリーズ」からシリーズ第8弾となる『解体パズルLite おにぎりパズル』を2025年8月下旬に発売いたします。

お米も具もリアルなおにぎりパズル！

『解体パズルLite おにぎりパズル』は、９個のお米パーツを正しく組み合わせるとおにぎりが完成するパズルです。お米パーツをぴったり合うように組み合わせ、真ん中の隙間の部分には「しゃけ」と「うめ」から好きな具を選び、中に入れることができます。真っ白なおにぎりが出来あがったら、最後に「のりパーツ」をはめておにぎりの完成です。

難易度：★（難易度は★1個～3個まで）コンビニ風おにぎりにしても飾れます！

「解体パズルLite」 は、本物そっくりなリアルな造形にもこだわっているシリーズです。おにぎりの表面にはお米の粒やごはんのつや等のリアル感がありつつ、完成したおにぎりには可愛らしさも感じられます。完成したおにぎりを付属の袋に入れてシールを貼ると、コンビニのおにぎりのように飾ることもできるので、インテリアとしても楽しめてコレクションにも最適なパズルです。

シンプルだけど面白い、リアルだけど可愛い『解体パズルLite おにぎりパズル』をぜひお楽しみください。

商品パッケージ

商品名 ：解体パズルLite おにぎりパズル

セット内容：お米パーツ・・・9個、しゃけパーツ・・・1個、

うめパーツ・・・1個、のりパーツ・・・1個、

おにぎり袋・・・1枚、シール(3種) ・・・1枚

商品サイズ：(Ｗ)70×(D)35×(H)65mm(完成おにぎりのサイズ)

発売日 ：2025年8月下旬

価格 ：1,408円(税10％込)/1,280円(税抜)

商品ページ：https://www.megahouse.co.jp/megatoy/products/item/5025/

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。