KEEN、良質なコンテンツ制作を誰でも手軽に学べるオンライン講座「UGCクリエイターアカデミー」を開講
生成AIを活用した“界隈マーケティング”支援サービスを展開するKEEN株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小倉一葉、以下「KEEN」）は、ユーザー生成コンテンツ（UGC）に特化したオンライン講座「UGCクリエイターアカデミー」を開講いたします。
本講座は、企業とのタイアップやギフティングを目指す“これからのクリエイター”に向けて、企画・撮影・編集・ライティングなどの基礎から実践までを体系的に学べる内容となっています。誰もが企業と共創できる時代に向けて、クリエイター自身の「伝える力」と「届ける力」の両立を支援します。
申し込み :
https://share-na2.hsforms.com/1AT7dV2CdSGKHRINpJPuSBAdx9pn
「UGCクリエイターアカデミー」開講の背景
UGC（ユーザー生成コンテンツ）は、SNSにおける生活者視点の発信として近年注目を集めています。一方で、価値の高いUGCをつくるノウハウを体系的に学べる機会は限られていました。
KEENはこれまで、SNS上の“界隈”と呼ばれる関心グループを起点に、生活者とブランドの橋渡しを行ってきました。本講座では、UGCの力を最大化し、企業と個人の共創を推進する新たな仕組みづくりを目指します。
講座概要
講座名 UGCクリエイターアカデミー
実施形式 オンライン（録画講座＋ライブQ&A）
詳細はお申込みの方にご案内いたします。
主なカリキュラム
・UGCとは何か？──事例で学ぶ最新トレンド
・撮影・編集・構成・ライティングの基礎スキル習得
・実践課題（UGC制作と講師フィードバック）
・企業課題へのチャレンジワークショップ
・ポートフォリオ作成とプレゼン講座
※本カリキュラムは予告なく変更される場合がございます。
講師（予定）
・KEEN株式会社 UGCチームメンバー
・外部UGCプロデューサー
・ソーシャルマーケティングの専門家
実績あるプロフェッショナルが、受講者一人ひとりに伴走しながらスキル向上を支援します。
受講によって得られること
・UGC制作スキルの習得
・UGC市場における活躍の場の拡大
KEEN株式会社 執行役員COO 羽田トーマス洸太 より
本講座を通じて、界隈を起点とした共創の輪を、さらに広げてまいります。
クリエイター一人ひとりの表現力と発信力を高め、活躍の場を広げることで、
ブランドと生活者をつなぐ新たなマーケティングの形を、より一層支援してまいります。
KEENが目指すブランドと生活者の関係性
KEENは、ギフティングやキャンペーンを通じてできたつながりを一度限りで終わらせず、ブランドと生活者が長期的に良好な関係を築けるよう支援します。ブランドの世界観や価値観に共感し、ともにブランドを育てていけるクリエイター／インフルエンサーをアサインすることで、ブランド↔インフルエンサー↔生活者を結ぶ体験をアップデート。良質な出会いを創出し、ブランド価値を高める継続的なエンゲージメントを実現します。
KEENの界隈マーケティング支援サービスページ：https://keen-inc.com/lp/kaiwai-db
KEEN株式会社について
KEENは創業以来、働く個人が第三のコミュニティを持ち活動することで、様々な「出来ない言い訳」から人々を解放し世界を変えるムーブメントを作ることをビジョンに掲げ、企業のユーザーコミュニティ支援事業を行って参りました。
そこでの知見やノウハウ、コミュニティ運営を行う中で感じた課題をもとに、SNS上の特定の趣味や関心を持つ「界隈」を可視化・分析する「KEEN界隈DB」と、コミュニティ内のユーザーデータ分析ツール「KEEN Manager」を開発しました。
情報セキュリティマネジメントシステム（Information Security Management System、ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001 : 2022」の認証を取得しております。
これまでに、株式会社フリークアウト・ホールディングスなどから資金調達を実施しております。
ホームページ：https://keen-inc.com/