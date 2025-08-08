カワサキより2025年9月15日に「KLX230SM」を新たなカラー＆グラフィックで発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「KLX230SM」のカラー＆グラフィックを変更し、2025年9月15日(月)に発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/klx/supermoto/klx230sm(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/klx/supermoto/klx230sm)

■KLX230SM

KLX230SM ※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

軽やかに、鮮やかに、街を駆け抜けるKLX230SM。スリムでスタイリッシュなモトクロッサーKXイメージのデザインに、前後17インチホイールとロードタイヤを装着。

232cm³空冷4ストローク単気筒のエキゾーストノートを弾かせて、軽量・スリムな車体を思いのままに操る楽しさが実感できます。フレームはステアリングヘッドからスイングアームピボットを直線的に結ぶペリメター構造の鋼管セミダブルクレードル。インナーチューブ径37mmの倒立フォークがフロント周りの高い剛性を実現しています。リヤサブフレームやサスペンションセッティングを最適化し、シートの肉厚を高めながらシート高を低減。キャスター角/トレール量のほかハンドルやステップのポジション設定にも配慮し、ハンドリングと扱いやすさを向上させています。

ワイルドな雰囲気とオフロードテイストを街で堪能する、KLX230SM。スーパーモトならではの楽しさに満ちています。

■KLX230SM 従来モデルから主な変更点

・カラー&グラフィックの変更

・スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」、「ナビ機能」を利用することができます。

※「音声コマンド」「ナビ機能」は有償ライセンスが必要になりますが、このモデルを新車でご購入いただいたお客様に は、納車時にお渡しする二次元コードにより 1 年間無償でご利用いただけます。

※無償ライセンスの有効期間終了後に継続して利用される場合は、ライセンスの購入が必要となります。

・「RIDEOLOGY THE APP」について詳しくはこちら

https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/mc.html(https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/mc.html)

▽ネオングリーン×エボニー

KLX230SM(ネオングリーン×エボニー)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

▽バトルグレー×エボニー

KLX230(ライムグリーン)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/787_1_5e2ad07570c8434154313128511b7d94.jpg?v=202508090125 ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場PT. Kawasaki Motor Indonesia（KMI）で日本向けに生産された車両です。

※当モデルはABS装着車です。

※主要諸元などにつきましては、カワサキモータースジャパンのホームページをご覧ください。

■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-787-891f40058f77e1532cd63066c0f6cfa0.pdf

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

