カワサキからブラックアウトが映える“無骨なスタイル”「KLX230 DF」を2025年9月15日に「KLX230 DF」に新発売

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「KLX230 DF」を、2025年9月15日(月)に新発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/klx/on-off-road/klx230-df(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/klx/on-off-road/klx230-df)

KLX230 DF ※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。■KLX230 DF

KLX230 DFは、カワサキが長年培ってきた信頼性と実用性を受け継ぐ、多用途型のデュアルパーパスモデルです。軽量な車体と扱いやすいハンドリング、足つきの良いシート高により、オンロードからオフロードまで幅広いライディングに対応します。空冷232cm³単気筒エンジンとコンパクトなフレームがもたらす軽快な走りに加え、アウトドアユースを意識した実用装備も充実。転倒時の安心感を高めるエンジンガードや、荷物の積載に便利なリヤキャリアなど、日常でも活躍できる装備が揃っています。外装は耐久性と信頼性を感じさせるグレーのアースカラーで統一。エンジンやフレーム、スイングアームなどの各部にはブラックアウト仕上げを施し、タフさと洗練さを両立したスタイリングを実現しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/789_1_97ce0c5064dbf49de631164ce27f99f5.jpg?v=202508090125 ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金（消費税を除く）、登録等に伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場PT. Kawasaki Motor Indonesia（KMI）で日本向けに生産された車両です。

※当モデルはABS装着車です。

※主要諸元などにつきましては、カワサキモータースジャパンのホームページをご覧ください。

■主な特長

・耐久性と信頼性を感じさせるグレーのアースカラー

・低中回転域でのトルクを重視した、バランサー内蔵232cm³空冷4ストロークSOHC2バルブエンジン

・剛性としなやかさを兼ね備えたペリメター構造セミダブルクレードルフレーム

・走行安定性と路面追従性に優れ、長いホイールトラベルを持つ前後サスペンション

・最低地上高240mmを確保しながら845mmに抑えたシート高

・ハンドガード、アルミスキッドプレート、リヤキャリア、エンジンガードなど、実用性と安心感を高める装備類

・必要に応じてOFFにすることができるデュアルパーパスABS

・スマートフォン用アプリケーション「RIDEOLOGY THE APP」を使用し、スマートフォンから車両状況を確認できるワイヤレス接続機能

■2025年モデルKLX230 SHERPAとの相違点

・シュラウドに「Kawasaki」ロゴのみのデザインとしシンプルでタフなスタイル

・各部のブラックアウト処理による無骨で機能的なデザイン

・リヤキャリア、エンジンガードを標準装備

・リヤホイールをチューブレス化し、パンク修理やタイヤ交換時の利便性を向上

・スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」、「ナビ機能」が利用可能

※「音声コマンド」「ナビ機能」は有償ライセンスが必要になりますが、このモデルを新車でご購入いただいたお客様には、納車時にお渡しする二次元コードにより 1 年間無償でご利用いただけます。

※無償ライセンスの有効期間終了後に継続して利用される場合は、ライセンスの購入が必要となります。

・「RIDEOLOGY THE APP」について詳しくはこちら

https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/mc.html(https://www.global-kawasaki-motors.com/kawasaki_connect/jp/mc.html)

▽ミディアムクラウディグレー

KLX230 DFミディアムクラウディグレー)

※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

