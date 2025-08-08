AIとリアルタイムで会話練習する「iRolePlay」がOpenAIの次世代モデル「GPT-5」に対応

株式会社インタラクティブソリューションズ

株式会社インタラクティブソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：関根 潔）は、AIとリアルタイムで会話練習する「iRolePlay（アイロールプレイ）」が、2025年8月8日（日本時間）に一般公開されたOpenAIの最新大規模言語モデル「GPT-5」に対応したことをお知らせいたします。この対応により、製薬や金融業界をはじめとしたさまざまな業界で、より高度かつ専門的な対話トレーニングが可能となります。

「iRolePlay」は、AI顧客を相手にリアルタイムで会話の自主トレーニングができる教育ソリューションとして、企業の人材育成に広く活用されています。当社は、高密度要約を基にした専門的な会話生成（※1）や正確な音声認識（※2）をはじめとした弊社独自の特許技術に最先端のAI技術を統合し、お客様に最高のトレーニング環境を提供することに努めてまいりました。

※1、2いずれも弊社特許技術を使用。弊社は会話解析、会話評価、音声認識などの特許を140件以上取得しております。

人間のような自然な会話が再現できる「iRolePlay」は、多様なシチュエーションでの 会話練習に対応しています。接客業やコールセンターの従業員教育はもちろん、 医療、製薬、金融、保険など、高い専門性と正確性が求められる分野にも対応できる 高度なソリューションです。

特に製薬業界では、MR（医薬情報担当者）が医師との対話で求められる高度な専門性を効率的に習得でき、リアルタイムで添付文書との照合・検証を行う機能により、正確な情報提供スキルの向上を実現します。

■OpenAI「GPT5」とは？

「GPT-5」は、米国OpenAI社より2025年8月8日（日本時間）にリリースされた最新の大規模言語モデルです。推論力やマルチモーダル対応、記憶機能など、これまでのAIモデルを大きく超える性能を備えているとされています。

「GPT-5」の高度な推論力と問題解決能力により、複雑な質問への対応や文脈を踏まえた自然な会話展開、専門用語を交えた技術的な議論など、これまで以上にリアルかつ高度な対話トレーニングを実現します。

■「iRolePlay」で利用中の生成AIモデル

「iRolePlay」ではAIオーケストレーション技術の一環として下記の主要なAIモデルを利用しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19407/table/53_1_3367844a46760c5e57ac15fcec71a10c.jpg?v=202508090125 ]

※3 AWS が提供する Amazon Bedrock上での利用になります。

■「iRolePlay」とは？

「iRolePlay」は、企業特有の情報を加味して“話す”トレーニングができる「プレゼン＆ロープレ・トレーニングツール」です。【お客様役のAI】を相手に決まった受け答えをするのではなく、【担当者】がリアルタイムでAIと会話することで、人間と話しているかのような自然な会話のやりとりが可能です。さらに、AIに性格や特長といった人格を設定する機能のほか、担当者の弱点をAIが指摘し、会話内容をその場で評価することも可能です。顧客ニーズを引き出すための「深掘り質問」も設定でき、通常の社内ロープレ練習に比べて飛躍的に高い教育効果が期待できます。

また、数百人～数千人規模のトレーニング実施にも対応できるため、大幅に研修コストを削減しながら、顧客満足度を向上することも可能です。

営業マンのセールストークのトレーニングツールとして、また昨今メディアでも話題の「カスハラ対策」のトレーニングツールとしても、各方面からの注目度が高く、大手企業を中心に17社で利用されています。

iRolePlayの画面

○特徴

シナリオ作成不要で、学習データ(※4)に基づき専門知識を学習したAIとの一問一答ラリーが音声で行えます。

※4 マニュアル、プレゼン動画、ロールプレイ映像など

○利点

・スキマ時間に気が済むまで会話練習ができる。

・繰り返し練習で 会話力不足を解消し即戦力を養成。

・短期間で営業担当者の説明力・質問力が大幅アップ。

○用途

・コールセンターでのカスタマーハラスメント対策

・製薬会社MRの医師など医療従事者向け会話トレーニング

（添付文書準拠チェック機能付き）

・店舗スタッフ向けの接遇スキル対策

※記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。

