Mirrativパートナー事務所「ミラミラ」代理店募集開始！個人でも契約可

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社（代表取締役：下西 竜二）は、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォーム「Mirrativ」パートナー事務所「ミラミラ」にて二次代理店募集を開始したことをお知らせいたします。

「ミラミラ」代理店

「ミラミラ」代理店の特徴

・加盟金及び初期費用ゼロ

・個人でも契約可

・圧倒的ライバー育成実績

・ライバーを紹介いただくのみのプランも用意

・MirrativスタークラスS経験者は審査優遇

応募の流れ

応募フォーム記入⇒書類審査⇒オンライン面談⇒契約⇒代理店スタート

応募フォーム

https://forms.gle/3716bZ6EuyXKhdXF7

Mirrativパートナー事務所「ミラミラ」

ミラミラの特徴

・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意

・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト

・ファン向けのリアルイベントを開催予定

・自身の事務所設立をサポート

公式ホームページ

https://mirra-mirra.com/

Mirrativとは

Mirrativは、スマホ1つで誰でも簡単にゲーム配信ができる、スマホ画面共有型ゲーム配信プラットフォームです。子どものころ、友だちの家に集まってテレビを囲んでゲームを楽しんだような世界観をプラットフォーム内で再現しています。

スマホ1台で誰でも簡単にゲーム配信ができる手軽さが好評を博し、500万人以上の配信者を有する日本最大のスマホゲーム配信プラットフォームに成長しています。また、アクティブなユーザーに占める配信者の比率が約30%と、非常に高い水準でユーザー同士がお互いの配信を行き来する双方向性の高いコミュニティが形成されています。

iOS版 https://itunes.apple.com/jp/app/id1028944599

Android版 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dena.mirrativ

※ミラティブ社調べ、類似アプリの配信者数と比較（2022年2月～3月）

OTAGROUP株式会社

OTAGROUP株式会社マスコットキャラクター「オタゴン」

「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。一般社団法人クリエイターエコノミー協会一般会員。

https://otagroup.co.jp