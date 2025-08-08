人気用紙が最大40％OFF。ネット印刷のグラフィックが、「A4チラシ両面カラー印刷 人気用紙祭り！」キャンペーンを開始。

株式会社グラフィックネット印刷のグラフィックが、人気用紙が最大40％OFFとなる「A4チラシ両面カラー印刷 人気用紙祭り！」キャンペーンを開始

株式会社グラフィック（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：西野能央、以下「当社」）は、新たなキャンペーンとして「A4チラシ両面カラー印刷 人気用紙祭り！」を開始いたしました。チラシ印刷の人気用紙「コート紙」「マットコート紙」「上質紙」の3種類に、連量90kgに比べて少し厚手の用紙「110kg」「135kg」が選択可能になりました。最大40％OFFとお得に印刷いただけます。

キャンペーン詳細 :https://www.graphic.jp/lineup/flyer#limited_campaign

■人気用紙「コート紙」「マットコート紙」「上質紙」がお得！

キャンペーンは、チラシ印刷の人気用紙「コート紙」「マットコート紙」「上質紙」の連量90kg、110kg、135kgが対象です。

オプションで折り加工も選択可能ですので、少し厚めの110kg、135kgの用紙は、チラシはもちろん、パンフレットやリーフレットの印刷にもご利用いただけます。

イベントやセールのチラシ、セミナーのリーフレットなどに最適な、人気用紙をA4サイズ限定で最大40％OFFのキャンペーン価格にて印刷いただけます。

この機会にご利用ください。

※連量とは、紙の厚さを表す単位で、規定の寸法1,000枚あたりの重量（kg）で表現されます。

●キャンペーン概要

【対象期間】

2025年8月8日～8月31日

【対象商品】

A4チラシ・フライヤー印刷（オフセット）

【対象色数】

両面カラー

【対象用紙】

・コート 90kg、110kg、135kg

・マットコート 90kg、110kg、135kg

・上質 90kg、110kg、135kg

【対象部数】

500・1,000・2,000・3,000部

【価格例】

・A4チラシ・フライヤー印刷（オフセット）

（コート90kg/両面カラー/7日納期/1,000枚）

通常価格 4,880円（税込）

↓

キャンペーン価格 2,930円（税込）

▼キャンペーンページ：A4チラシ両面カラー印刷 人気用紙祭り！（チラシ・フライヤー印刷）

https://www.graphic.jp/lineup/flyer#limited_campaign

■新規会員登録ポイント還元のキャンペーンも開催中！

当社では、オリコン顧客満足度(R) No.1を記念して、はじめてのご利用で合計2,000円相当のポイントを進呈するキャンペーンも開催しており、新規会員登録後は、本キャンペーンでもご利用いただけます。

また他にも、名刺、ポストカード、冊子などの定番商品が最大35%OFFとなる販促応援割引キャンペーンも同時開催しております。

この機会に、当社での販促物の作成や印刷をご利用ください。

▼キャンペーンページ ：実施中のキャンペーン一覧

https://www.graphic.jp/campaign/ongoing

※キャンペーン内容、参考価格は、いずれも2025年8月現在のもの

■株式会社グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

また、オリコン株式会社より発表されました「2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」において総合第1位を獲得しました。

■株式会社グラフィックについて

名称 ： 株式会社グラフィック

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

設立 ： 1989年11月

事業内容 ： ネット印刷事業、クリエイティブ事業

資本金 ： 9,500万円

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。