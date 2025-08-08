ロバート秋山竜次「クリエイターズ・ファイル」のキャラクター“サウナ田ヒロユキ” とFREAK’S STOREがコラボレーションし、彩り豊かな館内着をはじめとしたウェアや雑貨を8/8(金)より展開！

株式会社デイトナ・インターナショナル

ロバート 秋山竜次が現代を代表するクリエイターに扮し、それぞれのフィールドでの仕事ぶりや人生について語るクリエイティブコンテンツ 「クリエイターズ・ファイル」のキャラクターの一人、“サウナ田ヒロユキ”とFREAK’S STOREがコラボレーションしたウェアや雑貨が、全国のFREAK’S STORE及び、公式オンラインストア「Daytona Park」にて8/8(金)より販売開始！

展開するアイテムは、サウナにちなんだ、彩り豊かな館内着をはじめ、パイル素材のポンチョ、サウナハット、サンダル、キーホルダーからアクリルスタンドまでバリエーション豊富に展開します！



館内着では、サウナ田ヒロユキ氏がネーミングしたカラーネームを採用。

“健康ランドフラワーブルー”や“足元マットイエロー”、“館内リラックスブラウン”、“貸しタオルホワイト”といったサウナ田ヒロユキらしいユニークなものに。

「熱あるところは、みなサウナ」を掲げ、日々”野良サウナ”に勤しむ彼を撮り下ろしたビジュアルやムービーにもご注目！

8/8（金）からはFREAK’S STORE公式Instagramでのプレゼントキャンペーンや、 FREAK’S STORE池袋では、 「ロバート 秋山竜次 presents 10周年 クリエイターズ・ファイル 胸やけ大博覧会 in 池袋」の開催を記念し、サイン入りポスターがもらえるキャンペーンも開催します。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/976423?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=808_SAUNADA&utm_content=P

アイテムラインナップ＆野良サウナ

FREAK'S STORE渋谷のショーウィンドウで"野良サウナ"

ショーウィンドウに差す光で身体を温める。

フリークス ストアのウィンドウ越しの光は格別だとか。

館内着／健康ランドフラワーブルー／\5,995 tax in

サウナハット／オフホワイト／\2,200 tax in

ブレスレットキーホルダー／レッド・ブルー・イエロー／各\1,980 tax in

フィッティングルームの中で"野良サウナ"

ショップスタッフからの熱烈接客はジワリと汗をかく、そんなところもまさに"野良サウナ"スポットなのである。

館内着セットアップ／貸しタオルホワイト／\4,994 tax in

サウナハット／オフホワイト／\2,200 tax in

ブレスレットキーホルダー／レッド・ブルー・イエロー／各\1,980 tax in

サンダル／ブラック／\4,400 tax in

人気サウナ施設「かるまる池袋」のボイラー室で、"野良サウナ"

いわゆるサウナ室ではなく、ボイラー室の熱気で、"野良サウナ"。人気熱波士マイティ―が発する熱波で汗が噴き出る。

館内着／貸しタオルホワイト／\4,994 tax in

サウナセット(ハット＆タオル＋バッグ)／館内リラックスブラウン／\4,400 tax in

風呂桶／\2,200 tax in

サンダル／ブラック／\4,400 tax in

「かるまる池袋」のお食事処で"かたづける"

ボイラー室で野良サウナした後は、お食事処で牛乳を飲みながら"かたづける"。

カレーやみそ汁の湯気でロウリュウするのも楽しみの一つ。

館内着L/S／足元マットイエロー／\6,600 tax in

サウナセット(ハット＆タオル＋バッグ)／館内リラックスブラウン／\4,400 tax in

ブレスレットキーホルダー／レッド・ブルー・イエロー／各\1,980 tax in

池袋PARCO屋上にあるビアガーデンで"野良サウナ"

屋上では、お肉を焼きながら、バーベキューロウリュウ。パイル地ポンチョでリラックス。

パイルポンチョ／館内リラックスブラウン／\4,180 tax in

サウナハット／オフホワイト／\2,200 tax in

ブレスレットキーホルダー／レッド・ブルー・イエロー／各\1,980 tax in

FREAK'S STORE池袋のロゴサインで"野良サウナ"

電飾サインの、ほのかな温度でも楽しめるのが、"野良サウナ"。通路を歩く人の視線で刺激されて、さらに心地よい。〆はショップスタッフの体温で。

S/S Tシャツ／ブラック・ホワイト／\4,400 tax in

サウナハット／オフホワイト／\2,200 tax in

館内着L/S／健康ランドフラワーブルー／\6,600 tax in ※パンツのみ着用

展開店舗

全国のFREAK'S STORE

https://www.daytona-park.com/store/

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」

https://www.daytona-park.com/feature/976423

サウナ田ヒロユキ氏へのインタビューを、FREAK MAG.にて公開！

FREAK MAG. とは・・・

「好き」は、あらゆることの原動力です。FREAK MAG.は、みんなの「好き」を集めて深める、興味と関心のいろいろメディア。情熱、好奇心、そして知性とともに。「好き」からはじまる果てしない世界を、いっしょに探検してみませんか。をコンセプトに、さまざま角度からカルチャーを発信している、フリークス ストアのメディア。

FREAK MAG.では、サウナ田ヒロユキ氏にインタビューを敢行！

「野良サウナで、おしゃれにかたづきたい。サウナ田ヒロユキが見据える日本全国の熱がある場所。」

として想いを語っていただいています。

詳細を見る :https://www.daytonapark.com/freakmag/edited/11479/

プレゼントキャンペーン！

◆フォロー&コメントで 「サウナ田ヒロユキ氏サイン入り風呂桶」が10名様に当たる！

@freaksstore_official

（https://www.instagram.com/freaksstore_official/）

@creatorsfile_officialgoods

（https://www.instagram.com/creatorsfile_officialgoods/）

@freaksstore_official と@creatorsfile_officialgoods アカウントをフォローし、8日(金)にアップされる投稿へ ♨とコメントすると「サウナ田ヒロユキ氏サイン入り風呂桶」が10名様に当たるキャンペーンを開催！すでにフォローしてくださっている方は本投稿にコメントで応募完了です。

◆賞品／当選人数 サウナ田ヒロユキ氏サイン入り風呂桶／10名様

◆応募方法

簡単！2STEP！

１. @freaksstore_official と@creatorsfile_officialgoods の2アカウントをフォロー👤

２. 8日アップの投稿に ♨とコメント💬さらに「あなたにとっての“野良サウナ”」をコメントすると当選確率が上がるかも(ハート)

◆応募期間 2025年8月8日(金)より8月17日(日)23時59分まで

◆当選発表 8月下旬頃

@freaksstore_official のアカウントより、当選者のみDMにて当選連絡とお届け情報をご入力いただくフォームをご案内いたします。また発送時期は9月上旬から中旬を予定しています。

◆注意事項

※当選者の発表はDMでご連絡いたします。DMの受信設定をご確認ください。またアカウントが非公開の場合は抽選対象外となります。

※すでにフォローしている方も対象です。

※なりすましアカウントによる偽当選DMが多発しております。DM配信元のアカウント名を十分にご確認ください。

※アカウントを削除された場合や、抽選時にフォローが外れている場合は当選が無効となりますのでご注意ください。

※抽選および当選結果などに関するお問い合わせには応じかねます。

※当選の権利はご本人様のもので、第三者に譲渡・換金はできません。

※当選者様の個人情報は、当社が別途定める個人情報保護方針に従い、取り扱うものとします。

※当該個人情報は株式会社デイトナ・インターナショナルが別途定める「プライバシーポリシー」（https://daytonajp.com/policy/）に従って厳重に管理いたします。

◆FREAK'S STORE池袋 限定キャンペーン

池袋PARCO 本館７F パルコファクトリ―の「クリエイターズ・ファイル胸やけ大博覧会」開催を記念し、FREAK’S STORE池袋（本館2F）で対象商品を\20,000(税込)以上ご購入のお客様へ、サウナ田ヒロユキ氏サイン入りポスターを先着でプレゼント！

プレゼントはなくなり次第終了のため、お見逃しなく！



住所：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ 2F

電話番号：03-5952-8838

営業時間【平日】 11:00-21:00【土日祝】 11:00-21:00

◆池袋店キャンペーン期間 2025年8月8日(金)よりなくなり次第終了

サウナ田ヒロユキとは？

野良サウナ愛好家。専門マガジン「テロサウナ」ディレクター。「ブラウンマングース」ギター。稀代のサウナパンクとして知られ、すべてのサウナ好きたちに一目置かれる。「サウナ施設に限らず、自分の考え方次第でどこでもサウナになる」という考えのもと、公式施設以外でサウナとして成立する条件を満たした場所を見つけて“野良サウナ”を行い、伝道師として新しいサウナを開拓し続けている。著書に『熱あるところは、みなサウナ』がある。

池袋PARCO 本館7F・PARCO FACTORYにて、2025年8月8日(金)から9月1日(月)までの期間、ロバート 秋山竜次が現代を代表するクリエイターに扮し、それぞれのフィールドでの仕事ぶりや人生について語るクリエイティブコンテンツ「クリエイターズ・ファイル」の大規模展覧会を開催中！

会場では館内着の別注カラーを展開中。

https://creatorsfile.com/

https://art.parco.jp/parcomuseum/detail/?id=1756

FREAK'S STORE／フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」 (https://www.daytona-park.com/)

Instagram (https://www.instagram.com/freaksstore_official/)