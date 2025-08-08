【調査】”格上げ消費”が恋を動かす？ハイクラス層のゴージャスな夏

アイザック株式会社

リンク株式会社（アイザックグループ／本社：東京都渋谷区／代表取締役CEO：白井 僚）が運営する、完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」は、2025年8月に登録会員を対象とした「夏の恋活・婚活」に関するアンケート調査を実施しました。



この夏、回答者の6割以上が、海外旅行や国内の高級ホテル・旅館での滞在を計画。理想の夏デートとしては、「離島でのリゾート滞在」や「船上から花火を眺める」など、非日常や特別感を重視する声が多く寄せられました。

また、デート費用に対する意識では、男性の9割近くが「多めに払いたい」と回答した一方で、女性の7割以上が費用負担にも前向きな傾向が見られました。互いの立場を尊重しながら、フラットかつ上質な関係を築こうとする、ハイクラス層ならではの恋愛観が浮かび上がっています。

【調査概要】

実施期間：2025年8月1日～8月5日

調査方法：アプリ内調査（アンケート）

調査対象：ゴージャスユーザー（18歳以上、男女合計108名が回答）

■調査結果（サマリ）

■調査結果（詳細）

- この夏の予定、6割が“旅先での非日常”を計画回答者の61.1％が「国内ホテル・旅館ステイ」「海外旅行」「別荘滞在」など、旅行関連の予定を挙げました。夏らしい“体験型の非日常”を求める傾向が際立っています。- 理想の夏デートは、“上質に楽しむ”がスタンダードに「船上での花火鑑賞」や「離島リゾートステイ」など、ただのイベントを“特別な体験”に昇華する工夫が目立ちました。夜景や水辺など、シチュエーション重視の声も多数。- デート費用、男性の9割が「多めに払いたい」派。3人に1人は“5万円超え”も想定「スマートな振る舞いでリードしたい」という理由で、87.5％の男性が“多めに払いたい”と回答。3人に1人は「1回のデートで5万円以上」としており、金額を惜しまない姿勢が明らかに。- 女性の7割が“費用負担にも前向き”な姿勢。恋愛もフラットな関係を重視する傾向に「対等な関係を築きたい」など、自立した恋愛観が顕在化。男女それぞれの価値観を尊重し合うスタイルが主流になりつつあります。

【1】花火よりフィンランドでサウナ？！6割超が選んだ、ハイクラス層の”非日常”な夏事情

この夏に楽しみにしている予定を複数回答で尋ねたところ、「旅行」にまつわる回答が6割を超え、次いで「花火大会・夏祭り（49.1%）」と、夏の定番イベントを大きく上回る結果となりました。非日常を求めるニーズの高まりが明確に表れており、特別な体験を重視する傾向が浮き彫りとなっています。

国内旅行では、「国内ホテル／旅館ステイ（34票）」が最多で、個別回答を見ると、沖縄や話題のテーマパーク型施設「ジャングリア」など新しいスポットへの関心も高まっています。また、「星のや」「星野リゾート」といった上質な宿泊施設も根強い人気を集めています。



海外旅行では、フランス・スウェーデン・ラスベガス・ロサンゼルス・ハワイ・セブ島など、リゾートから都市型まで多彩な選択肢がみられました。



具体的なプランには、「友人とフィンランドでサウナ旅行」や、「ひとりでヨーロッパを巡る旅」、「韓国でカジノを楽しんだ後にバリ島でリゾートステイ」といった多様なライフスタイルを反映した選択肢が目立ちます。

【2】定番イベントも“上質に楽しむ”が新常識？細部までこだわる”とっておきの夏デート”

「この夏、理想のデートは？」という問いに対し、最も多くの支持を集めたのは、「花火大会・夏祭りなどの“夏イベント”（64票）」でした。ただし、自由回答からは、ハイクラス層ならではの“楽しみ方のこだわり”が随所に垣間見えます。

たとえば、「船上から花火を眺める」「屋形船でのディナーを楽しみながら花火鑑賞」など、単なるイベントをより上質な体験へと昇華させる傾向がうかがえます。花火大会一つをとっても、誰と・どんなシチュエーションで過ごすかを重視する姿勢が際立っています。



また、「避暑地のホテル・旅館ステイ（51票）」「海外／国内リゾートでのバカンス（33票）」など、非日常的な過ごし方も人気です。自由回答には、「離島でのリゾート滞在」や「夜景の美しいスイートルームでの宿泊」「京都の川床でのディナー」など、景観や空間にこだわったプランが多数挙がりました。



中でも「夜景×水辺」といった、夏らしさと非日常感を兼ね備えた空間で、ハイクラス層が記憶に残る特別な時間を求める姿が浮かび上がっています。

【3】5万円以上のデートも当たり前？男性は多めに払いたい、女性も費用負担に前向きな姿勢

デート費用の考え方について尋ねたところ、男性の9割近くが「多めに払いたい」または「全額払いたい」と回答しています。さらに、1回あたりのデート予算として「5万円以上かけたい」とした男性は約3人に1人にのぼり、「スマートな振る舞いで相手をリードし、特別な時間を演出したい」という意識の高さがうかがえます。



一方、女性の7割以上は費用負担にも前向きで、「対等な関係を築きたい」という価値観が広がっています。経済的に自立する女性が増える中、恋愛においてもバランスの取れた関係性を求める傾向が明らかになりました。

こうした男女の意識は、ハイクラス層の恋愛において「特別な体験」と「対等なパートナーシップ」が両立していることを示しています。



【番外編】“モノより体験”が加速中？夏のボーナスから見える最新消費事情

夏のボーナスの使い道についても調査したところ、「体験」にお金を使いたい傾向が明らかになりました。なかでも、5割以上が海外旅行などの「思い出に残る体験」にボーナスを充てており、消費行動の中心が「モノ」から「コト」へと移行している様子が読み取れます。



さらに、美容や自己投資への支出も目立ち、約2割が脱毛や美容関連サービスにボーナスを活用しています。そのうち半数は男性であり、性別を問わず「見た目」や「自分磨き」への意識が高まっていることがうかがえます。

これらの結果から、ハイクラス層のボーナスの使い道は、単なる贅沢や消費ではなく、「人生の質を高める投資」へと進化しているといえるでしょう。

