日経東京本社2階にNIKKEI SHOPが改装オープン

株式会社 日本経済新聞社

日本経済新聞社は8日、東京本社ビル2階NIKKEI SHOPをリニューアルオープンしました。日経グループが発行する新聞、雑誌、書籍、関連グッズ、イベントチケットをお買い求めいただけます。

同じフロアにあるTULLY'S COFFEE横に移設してカフェスペースと合わせ利用しやすくなります。オープンを記念して税込みで1100円以上ご購入いただいた方には粗品をお渡しします。

NIKKEI SHOPはTULLY'S COFFEE横に移設した

9月10日（水）には記念イベント「ビジネスパーソンのための『迷わない株式投資のきほん』」を開きます。創刊40周年を迎える「日経マネー」の編集委員で前発行人の大口克人、副編集長の臼田正彦が株式運用のイロハを語ります。奮ってご参加ください。

■イベント概要

日時： 9月10日（水）18時30分～19時20分

場所： 日本経済新聞社2階 TULLY'S COFFEE（東京都千代田区大手町1-3-7）

入場： 無料

定員： 40人（応募多数の場合は抽選）

■参加申し込みはこちら(https://events.nikkei.co.jp/75131/)