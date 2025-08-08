大人気“科学”アニメ『Dr.STONE』最終（ファイナル）シーズン第2クール放送記念「Dr.STONE」公式無料チャンネルが「ABEMA」に“14日間”限定で新規オープン決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、大人気“科学”アニメ『Dr.STONE』最終（ファイナル）シーズン第2クール放送を記念し、2025年8月11日（月・祝）より、「Dr.STONE」公式無料チャンネルを“14日間”限定で新規オープンいたします。

『Dr.STONE』は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された、原作：稲垣理一郎、作画：Boichiによる累計発行部数1800万部突破の大人気漫画で、本作では人類が石化し文明が滅んだ世界を舞台に、石化から目覚めた根っからの科学少年・石神千空が、“科学”の力を武器に、文明をゼロから発展させていく前代未聞のクラフトアドベンチャーが描かれます。全人類を助けるべく石化の謎を追い求める壮大なドラマや、超人的な頭脳を駆使し、携帯電話やドローンなどの現代文明を次々に作り上げていく千空の姿、“科学の可能性”を描いた物語が子供から大人まで幅広い世代の人気を博し、「次にくるマンガ大賞2018」（コミックス部門2位）、「小学館漫画賞」（少年向け部門）を受賞。

2019年7月に初アニメ化され、2025年1月からは、TVアニメ最終（ファイナル）シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が分割3クールで放送開始し、2025年7月からはその第2クールが放送中。物語の行方に多くのファンが注目を寄せています。

このたび「ABEMA」で新規オープンが決定した、「Dr.STONE」公式無料チャンネルでは、8月11日(月・祝)昼12時からのオープンと同時に、第1期から最終（ファイナル）シーズンとなる第4期最新話までシリーズ全話を無料一挙放送。さらに以降も、「Dr.STONE」の“石（いし）”の語呂合わせにちなみ、8月24日（日）までの“14(いし)日間”毎日、全シリーズを順次無料放送いたします。

また放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

なお、『Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第4期）』第2クールは、毎週木曜日夜11時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送中。放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

物語もいよいよ終盤へ。ぜひこの機会に「ABEMA」で、大人気“科学クラフトアドベンチャー”『Dr.STONE』をイッキにおさらいしましょう。

■「ABEMA」／「Dr.STONE」公式無料チャンネル 概要

チャンネルOPEN日時：2025年8月11日（月・祝）昼12時～8月24日（日）

チャンネルURL：https://abema.tv/now-on-air/dr-stone

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

※放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

・チャンネルオープンと同時に最新話までシリーズ全話を無料一挙放送！

(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年8月11日（月・祝）昼12時～

番組URL：https://abema.tv/channels/dr-stone/slots/A2Yv6KKwPt5GNK

（URLは第1期全話無料一挙放送の回です）

【放送作品ラインナップ】

▼『Dr.STONE』全シリーズ（第1期～第4期、テレビスペシャル『Dr.STONE 龍水』）

シリーズURL

TVアニメシリーズ：https://abema.tv/video/title/19-34

テレビスペシャル『Dr.STONE 龍水』：https://abema.tv/video/title/19-102

■『Dr.STONE SCIENCE FUTURE（第4期）』第2クール最新話は毎週木曜日夜11時より無料放送中！

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年7月10日（木）から毎週木曜日夜11時より放送中

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9aUDF6pP1d48Uo

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【第4期 作品概要】

〈INTRODUCTION〉

宝島での激戦を終え、無事に科学王国へと帰還した千空たち。

手に入れた石化装置で、コールドスリープしていた司を復活させることに成功。司は科学王国の仲間となった！

そして、人類石化の黒幕・ホワイマンの本拠地が“月”であることを突き止めた千空たちは、月を目指す！

このストーンワールドで、ゼロから宇宙船を作るビッグプロジェクトへと乗り出した。

早速、世界中から宇宙船の素材を集める為、ペルセウス号で大海原へと飛び出した千空たち。

復活液の原料となる大量のコーンを求め、最初の目的地・アメリカ大陸を目指す。

勇気、結束、科学力、全てが試される大航海の先に、千空たちを揺るがす脅威が待ち構えていた――？

遂に、千空たちの冒険は世界、そして宇宙へ向けて動き出す！

人類の未来を救う為、千空は仲間と共に全力で科学の道を切り拓いていく？

〈CAST〉

石神千空：小林裕介

大木大樹：古川 慎

小川 杠：市ノ瀬加那

コハク：沼倉愛美

クロム：佐藤 元

スイカ：高橋花林

あさぎりゲン：河西健吾

カセキ：麦人

獅子王 司：中村悠一

氷月：石田 彰

西園寺羽京：小野賢章

七海龍水：鈴木崚汰

フランソワ：坂本真綾

チェルシー：潘 めぐみ

Dr.ゼノ：野島健児

スタンリー・スナイダー：遊佐浩二 ほか

〈STAFF〉

原作：稲垣理一郎・Boichi「Dr.STONE」（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督：松下周平

シリーズ構成： 砂山蔵澄

キャラクターデザイン：岩佐裕子

デザインワークス：水村良男

美術設定：青木智由紀

美術監督：吉原俊一郎

色彩設計：中尾総子

撮影監督：小島千幸

編集：坂本久美子

音響監督：明田川 仁

音楽：加藤達也・堤 博明・YUKI KANESAKA

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

公式サイト：https://dr-stone.jp/

※月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ