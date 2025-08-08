新ネタ満載の漫才ライブをルミネtheよしもとのみで開催決定! コロコロチキチキペッパーズ単独ライブ「コロ漫BEST2025」
この度、 9月13日(土)にルミネtheよしもとにてコロコロチキチキペッパーズ単独ライブ「コロ漫BEST2025」を開催することが決定しました。
本公演は新ネタを織り交ぜた漫才のみの単独ライブとなっており、今回はルミネtheよしもとのみで開催します。ぜひ劇場で、コロチキワールドをご堪能ください。
チケットは、ファンクラブ先行を8月9日(土)11:00より、FANYチケット先行を8月15日(金)11:00より受付を開始します。なお、一般販売は8月20日(水)10:00より、 FANYチケットにて開始します。
コロコロチキチキペッパーズ コメント
西野創人(右)
2025年のネタベストアルバムを創りあげるLIVEです！
完成させるにはみなさんの協力が必要です！
配信はないので劇場に笑いに来てくだサイドレイズ！
ナダル(左)
「今年のM-1はこれでいく」というネタをやります。仕上げます。決勝イッちゃいます！
公演概要
『コロコロチキチキペッパーズ単独ライブ「コロ漫BEST2025」』
日時：2025年9月13日(土)開場19:00｜開演19:30｜終演21:00予定（計90分想定）
場所：ルミネtheよしもと（東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 7F）
出演：コロコロチキチキペッパーズ
料金：前売4,000円／当日4,500円 ※配信なし
＜チケット販売スケジュール＞
ファンクラブ先行：8月9日(土)11:00～8月13日(水)11:00
FANYチケット先行：8月15日(金)11:00～8月18日(月)11:00
一般発売：8月20日(水)10:00～
FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/5982
【SNSアカウント】
〈X〉
西野：https://twitter.com/nishino_macaron
ナダル：https://twitter.com/korochiki_nadal
〈Instagram〉
西野：https://www.instagram.com/korochiki_nishino/
〈YouTubeチャンネル〉
「コロコロチキチキペッパーズの『よろチキチャンネル』」：https://youtube.com/@korochiki