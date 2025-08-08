新ネタ満載の漫才ライブをルミネtheよしもとのみで開催決定! コロコロチキチキペッパーズ単独ライブ「コロ漫BEST2025」

吉本興業株式会社

この度、 9月13日(土)にルミネtheよしもとにてコロコロチキチキペッパーズ単独ライブ「コロ漫BEST2025」を開催することが決定しました。

本公演は新ネタを織り交ぜた漫才のみの単独ライブとなっており、今回はルミネtheよしもとのみで開催します。ぜひ劇場で、コロチキワールドをご堪能ください。

チケットは、ファンクラブ先行を8月9日(土)11:00より、FANYチケット先行を8月15日(金)11:00より受付を開始します。なお、一般販売は8月20日(水)10:00より、 FANYチケットにて開始します。

コロコロチキチキペッパーズ コメント

西野創人(右)

2025年のネタベストアルバムを創りあげるLIVEです！

完成させるにはみなさんの協力が必要です！

配信はないので劇場に笑いに来てくだサイドレイズ！

ナダル(左)

「今年のM-1はこれでいく」というネタをやります。仕上げます。決勝イッちゃいます！

公演概要

『コロコロチキチキペッパーズ単独ライブ「コロ漫BEST2025」』

日時：2025年9月13日(土)開場19:00｜開演19:30｜終演21:00予定（計90分想定）

場所：ルミネtheよしもと（東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 7F）

出演：コロコロチキチキペッパーズ

料金：前売4,000円／当日4,500円 ※配信なし

＜チケット販売スケジュール＞

ファンクラブ先行：8月9日(土)11:00～8月13日(水)11:00

FANYチケット先行：8月15日(金)11:00～8月18日(月)11:00

一般発売：8月20日(水)10:00～

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/5982

