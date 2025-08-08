新ネタ満載の漫才ライブをルミネtheよしもとのみで開催決定! コロコロチキチキペッパーズ単独ライブ「コロ漫BEST2025」

　この度、 9月13日(土)にルミネtheよしもとにてコロコロチキチキペッパーズ単独ライブ「コロ漫BEST2025」を開催することが決定しました。


　本公演は新ネタを織り交ぜた漫才のみの単独ライブとなっており、今回はルミネtheよしもとのみで開催します。ぜひ劇場で、コロチキワールドをご堪能ください。


　チケットは、ファンクラブ先行を8月9日(土)11:00より、FANYチケット先行を8月15日(金)11:00より受付を開始します。なお、一般販売は8月20日(水)10:00より、 FANYチケットにて開始します。


コロコロチキチキペッパーズ　コメント



西野創人(右)


2025年のネタベストアルバムを創りあげるLIVEです！


完成させるにはみなさんの協力が必要です！


配信はないので劇場に笑いに来てくだサイドレイズ！



ナダル(左)


「今年のM-1はこれでいく」というネタをやります。仕上げます。決勝イッちゃいます！





公演概要


『コロコロチキチキペッパーズ単独ライブ「コロ漫BEST2025」』


日時：2025年9月13日(土)開場19:00｜開演19:30｜終演21:00予定（計90分想定）


場所：ルミネtheよしもと（東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 7F）


出演：コロコロチキチキペッパーズ


料金：前売4,000円／当日4,500円　※配信なし



＜チケット販売スケジュール＞


ファンクラブ先行：8月9日(土)11:00～8月13日(水)11:00


FANYチケット先行：8月15日(金)11:00～8月18日(月)11:00


一般発売：8月20日(水)10:00～



FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/5982


