全日本小学生柔道育成プロジェクト2025 開催のお知らせ

写真拡大

公益財団法人全日本柔道連盟




【日時】


2025年8月24日(日)　9:00開会、14:30閉会（予定）



【場所】


横浜武道館（〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2丁目9番地10/TEL 045-226-2100）



【講師】


金丸 雄介（SBC東京医療大学）


山本 良（全日本柔道連盟審判委員会 副委員長）


新井 道大（東海大学）2025年ブダペスト世界柔道選手権大会 2位


田中 志歩（JR東日本）2025年ブダペスト世界柔道選手権大会 1位



【全日本柔道連盟ホームページ】


全日本小学生柔道育成プロジェクト2025（25.8.24） | 全日本柔道連盟(https://www.judo.or.jp/tournament/17577/)



※本イベントへの参加申込は終了いたしました。



【プログラム】


[表: https://prtimes.jp/data/corp/166018/table/5_1_0d4dcf37c900a5a37ae3bf9cfbefde55.jpg?v=202508091255 ]


【お問い合わせ先】


公益財団法人全日本柔道連盟　企画課


E-mail：press@judo.or.jp