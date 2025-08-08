全日本小学生柔道育成プロジェクト2025 開催のお知らせ
公益財団法人全日本柔道連盟
[表: https://prtimes.jp/data/corp/166018/table/5_1_0d4dcf37c900a5a37ae3bf9cfbefde55.jpg?v=202508091255 ]
【日時】
2025年8月24日(日) 9:00開会、14:30閉会（予定）
【場所】
横浜武道館（〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2丁目9番地10/TEL 045-226-2100）
【講師】
金丸 雄介（SBC東京医療大学）
山本 良（全日本柔道連盟審判委員会 副委員長）
新井 道大（東海大学）2025年ブダペスト世界柔道選手権大会 2位
田中 志歩（JR東日本）2025年ブダペスト世界柔道選手権大会 1位
【全日本柔道連盟ホームページ】
全日本小学生柔道育成プロジェクト2025（25.8.24） | 全日本柔道連盟(https://www.judo.or.jp/tournament/17577/)
※本イベントへの参加申込は終了いたしました。
【プログラム】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/166018/table/5_1_0d4dcf37c900a5a37ae3bf9cfbefde55.jpg?v=202508091255 ]
【お問い合わせ先】
公益財団法人全日本柔道連盟 企画課
E-mail：press@judo.or.jp