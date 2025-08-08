vunque（ブンク）×コ・ミンシ 2025SS最新ルックブックに注目。ビーチタオルプレゼントキャンペーンも実施中！

株式会社 MXN JAPAN

コ・ミンシと共に表現された25SSルックをもとに、今季を彩るvunque（ブンク）の新作バッグが登場。洗練されたフォルムと実用性を兼ね備えた最新ラインナップをご紹介します。

「vunque（ブンク）」について

「vunque（ブンク）」は、“どこにでも”を意味するイタリア語に由来した韓国発のバッグブランドです。

お客様とともに、どこへでもスタイルとライフスタイルを提案していくという想いが込められています。

「論理的に最もシンプルなのが真実である」という信念のもと、ミニマルでありながらもさりげなく個性が光るデザインが多くの共感を集めています。

SSTAND OILやMatin Kim、OSOIなど韓国発バッグブランドが注目を集める中、vunque（ブンク）は洗練されたユニークなデザイン感性で人気を高めている、韓国を代表するバッグブランドの一つです。

「VWD（Vunque Wednesday Drop）」について

vunque（ブンク）では、毎週水曜日に注目アイテムを紹介する独自企画「VWD（Vunque Wednesday Drop）」を展開中。

シーズンごとの新作や限定アイテムを、ビジュアルポスターとともに毎週発信しています。

今回の「VWD」では、2025SSシーズンのムードを象徴する新作バッグ「Halfmoon Aterre Shoulder S Ash Khaki」が登場。自由な旅路を思わせるユニークなビジュアルにもご注目ください。

「今週の新作ラインナップ」Pick Up

商品名：Halfmoon Aterre Shoulder S Ash Khaki

素材：天然牛革

サイズ：31x18.5x6cm

シーズンテーマ「Tanz Theater」のムードを纏った、緩やかなドレープ感が美しいショルダーバッグ。

ほんのりとした光沢を放つスムースレザーが、カーブを描く優雅なシルエットを際立たせ、洗練された佇まいを演出します。

商品名：Baguette Suede Shoulder S Soul Beige

素材：天然牛革

サイズ：24x16x9cm

アンティーク調のレザーカミソリチャームが目を引く、ヴィンテージ感漂うフラップショルダーバッグ。

クラシックな佇まいに軽やかさを添え、仕切り付きの内側で実用性も兼ね備えた一品です。

商品名：Halfmoon Baggy Suede Hobo L Musk Khaki

素材：天然牛革

サイズ：40x56x20cm

クラシックな雰囲気と程よいボリューム感が魅力のホーボーバッグ。

ナチュラルな素材の風合いと控えめなシワ感が、こなれた印象を演出します。

調節可能なストラップでショルダーにもクロスボディにも対応し、ゆとりあるワンルーム仕様で収納力も充実。

商品名：Toque Hermit Cross S Currant Burgundy

素材：天然牛革

サイズ：17x12.5x.7.5cm

立体感のあるフォルムが印象的な、vunqueのシグネチャーバッグ。

付属のインナーポーチで、収納力とコーディネートの幅も広がります。

※Toque Hermitシリーズ Sサイズモデル

「BEACH TOWEL SPECIAL GIFT」キャンペーン開催！

8月8日（金）12:00 ～ 8月18日（月）18:00の期間中、vunque（ブンク）公式オンラインストアにて30,000円（税込）以上お買い上げのお客様へ、「オリジナルビーチタオル」をプレゼントいたします。

夏のスタイルに寄り添う、ブランドならではの限定ノベルティをぜひこの機会にお楽しみください。

※プレゼントは1注文につき1点までとなります。

※なくなり次第、終了とさせていただきます。

ブランド公式サイト/SNSの概要

公式オンラインショップ ｜https://vunque.jp

公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/vunque_official/

【株式会社MXN JAPAN 会社概要】

会社名｜株式会社MXN JAPAN

所在地｜〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-3 PMO五反田ビル10F

代表者｜代表取締役 崔 瀚友

会社HP｜https://www.mxn.co.jp/ja/