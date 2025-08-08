タイ王国9号店 幸楽苑「Central Chonburi（セントラル チョンブリー）店」 8月15日（金）オープン！！

　株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）のフランチャイジーである、タイ王国の「株式会社プレジデント幸楽苑」（PRESIDENT KOURAKUEN Co.,Ltd.）は、2025年8月15日（金）、タイ王国・チョンブリー県にある商業施設「施設名Central Chonburi」内に、タイ国内9号店となる幸楽苑「Central Chonburi」店をオープンします。


　幸楽苑は、今後も株式会社プレジデント幸楽苑を通じて、タイ王国のお客様にご満足いただけるよう取り組んで参ります。




■幸楽苑　Central Chonburi（セントラル チョンブリー）店　イメージ





■Central　Chonburi（セントラル チョンブリー）店について


オープン日：2025年8月15日（金）


所在地　　：タイ王国チョンブリー県　商業施設　Central Chonburi内


　　　　　　Room 329 3rd floor, Central Chonburi, Samet, Chon Buri District, Chon Buri 20000


営業時間　：（タイ王国・現地時間）　年中無休


　月～金　：10：30～21：30


　土曜日　：10：00～22：00


　日曜日　：10：00～21：30


電話　　　：＋66‐80-261-4995


メニュー　：タイ国内メニューはこちら（https://x.gd/pztTy）





■株式会社プレジデント幸楽苑（PRESIDENT KOURAKUEN Co.,Ltd.）について


所在地　：304 Srinakarin Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand


設立　　：2016年７月


電話　　：＋66‐2-374-4730


業務内容：幸楽苑業態のフランチャイズ店舗運営




　プレジデント幸楽苑（PRESIDENT KOURAKUEN Co.,Ltd.）は、2016年7月に、タイプレジデントフーズ社（THAI　PRESIDENT　FOODS　PUBLIC　COMPANY LIMITED）と、株式会社幸楽苑ホールディングス（現・株式会社幸楽苑）が出資して、合弁会社として設立されました。


　2025年8月8日現在、幸楽苑のフランチャイジーとしてタイ国内に8店舗出店しています。







幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。