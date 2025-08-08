タイ王国9号店 幸楽苑「Central Chonburi（セントラル チョンブリー）店」 8月15日（金）オープン！！

株式会社幸楽苑



株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）のフランチャイジーである、タイ王国の「株式会社プレジデント幸楽苑」（PRESIDENT KOURAKUEN Co.,Ltd.）は、2025年8月15日（金）、タイ王国・チョンブリー県にある商業施設「施設名Central Chonburi」内に、タイ国内9号店となる幸楽苑「Central Chonburi」店をオープンします。

幸楽苑は、今後も株式会社プレジデント幸楽苑を通じて、タイ王国のお客様にご満足いただけるよう取り組んで参ります。

■幸楽苑 Central Chonburi（セントラル チョンブリー）店 イメージ

■Central Chonburi（セントラル チョンブリー）店について

オープン日：2025年8月15日（金）

所在地 ：タイ王国チョンブリー県 商業施設 Central Chonburi内

Room 329 3rd floor, Central Chonburi, Samet, Chon Buri District, Chon Buri 20000

営業時間 ：（タイ王国・現地時間） 年中無休

月～金 ：10：30～21：30

土曜日 ：10：00～22：00

日曜日 ：10：00～21：30

電話 ：＋66‐80-261-4995

メニュー ：タイ国内メニューはこちら（https://x.gd/pztTy）

■株式会社プレジデント幸楽苑（PRESIDENT KOURAKUEN Co.,Ltd.）について

所在地 ：304 Srinakarin Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand

設立 ：2016年７月

電話 ：＋66‐2-374-4730

業務内容：幸楽苑業態のフランチャイズ店舗運営

プレジデント幸楽苑（PRESIDENT KOURAKUEN Co.,Ltd.）は、2016年7月に、タイプレジデントフーズ社（THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED）と、株式会社幸楽苑ホールディングス（現・株式会社幸楽苑）が出資して、合弁会社として設立されました。

2025年8月8日現在、幸楽苑のフランチャイジーとしてタイ国内に8店舗出店しています。

幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。