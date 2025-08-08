グロースリンク社会保険労務士法人 × 中京テレビドローンスクール【8月27日開催】助成金活用オンラインセミナー開催！

中京テレビ放送株式会社

2025年8月27日、中京テレビドローンスクール「そらメディア」は、グロースリンク社会保険労務士法人様をお迎えし、「ドローン国家資格取得に活用できる助成金活用術」をテーマにしたオンラインセミナー（ウェビナー）を開催いたします。

ウェビナー開催の背景

本ウェビナーでは、企業・個人を問わず幅広い助成金申請支援を行うグロースリンク社会保険労務士法人を講師に迎え、最新の助成金情報や申請のポイント、注意点などを分かりやすくご紹介いたします。

ドローン国家資格は、業務利用をはじめとする幅広い分野でニーズが高まっている一方、取得にかかる費用が高額であることから、金銭的な理由で取得を断念するケースも少なくありません。

そのような現状を受け、助成金制度を活用することで資格取得のハードルを下げ、多くの方にチャレンジしていただきたいという思いから、今回の開催に至りました。

開催概要

日時：2025年8月27日（水）16:00～17:00（予定）

会場：オンライン（Zoom）

登壇者：グロースリンク社会保険労務士法人

参加費：無料（要事前申込）

対象：ドローン資格を取得したいが、費用面に不安がある方

自社の社員にドローン国家資格を取得させたい法人担当者

助成金を活用したいが、どこに相談すればいいか分からない方

効率的・確実に申請したい方

ウェビナーに申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6vEeZAZ-Tqm_KPdWohY21w

- そらメディアとは

2023年1月20日よりサービスを開始したドローンスクール「そらメディア」。

ユーザーニーズに合わせた免許取得提案 ～ 活用支援までワンストップでサポートするサービスです。資格取得がゴールではなく、資格取得後のビジネス上でのドローンの運用方法や活用方法までサポートいたします。講習では長年、中京テレビ放送で空撮に携わってきた撮影スタッフなどがインストラクターとなり、ドローンの基本情報から法律に関することなど、ドローン操縦に関わる内容を丁寧に講習しております。2023年８月より国家資格コースも開講。

■国家資格について

https://www.ctv.co.jp/sora-media/national-qualification/

■公式HP

https://www.ctv.co.jp/sora-media/