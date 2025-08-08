「GO OUT CAMP vol.21 」YO-KING、FNCYが出演決定!!

株式会社 三栄

アウトドアファッション雑誌「GO OUT」が主催する、キャンプ初心者から、ソロ、カップル、


ファミリーまで、誰もが楽しめるキャンプフェス「GO OUT CAMP vol.21」。



2025年9月26日(金)～9月28日(日)の3日間、会場は「ふもとっぱら（静岡県富士宮市）」にて開催。



今回は、出演アーティスト最終発表にて、YO-KING、FNCYの2組が追加出演決定です!!


そして、豪華11組の全アーティストが出揃いました。




真心ブラザーズのボーカル兼ギタリストとして知られ、19thオリジナル・アルバムを発表するなど、現在もなお衰えぬ情熱と表現力で精力的に音楽活動を展開する「YO-KING」、2018年夏、突如センセーショナルに発足したZEN-LA-ROCK、G.RINA、鎮座DOPENESSの3名からなるユニット「FNCY」の2組が最終アーティスト発表にて出演が決定。





＜全出演アーティスト＞
浅井健一
矢井田 瞳
YO-KING
FNCY (ZEN-LA-ROCK/G.RINA/鎮座DOPENESS)
スナックはせべ（DJ HASEBE/Tina/ZEN-LA-ROCK）
naotohiroyama（ORANGE RANGE/delofamilia）
Spinna B-ILL
D.W.ニコルズ
ICHI-LOW
Satoshi Miya
+music



ブランドアベニューの出展第１弾 & マーケットヴィレッジ 公開!!








イタリアでは一家に一台と言われるほど普及しているマキネッタの有名メーカー「BIALETTI（ビアレッティ）」、100年にわたる高品質なクラフトマンシップと、こだわりを兼ね備えたアウトドアブランド「EDDIE BAUER（エディーバウアー）」、80年代のニューヨークで誕生しダウンが名品のブランド「FIRST DOWN（ファーストダウン）」、名だたるブランドやショップとのジャンルを超えたコラボをしているサンダル「SUBU（スブ）」などのブランド出展が決定！



また、人気のガレージブランドやクラフトブランドが集まるショッピングエリア「マーケットヴィレッジ」の情報も公開。個性的なアイテムや一点モノとの出会いがあるかもしれません！


愛犬家に嬉しい、ドックランが新設!!︎





「ワンちゃんも大切な家族の一員として、キャンプを思いっきり楽しんでほしい」、
そんな想いから、今回新たに「ドックラン」を会場内に新設します!!



さらに、愛犬と一緒に思いきり遊び、飼い主さんも楽しめるアクティビティや、フォトスポット、ドッグウェアやおやつなどが揃うドッグマーケットなど展開予定。



ゴーアウトキャンプならではのアウトドア体験を、愛犬と一緒にのびのびと楽しんでみませんか!？



一般チケット絶賛販売中!

ローソンチケット・イープラス・チケットぴあにて、一般チケットを絶賛販売中！是非お買い求めください。



チケットをご購入の際は、チケットに関する注意事項、ガイドラインを必ずご確認のうえ、お手続きください。



販売期間：9月26日（金）22:00まで


※2泊3日入場券、2泊3日入場券+駐車券セットは9月25日（木）22:00



2泊3日入場券1枚＋オートキャンプ駐車券1枚　\17500
1泊2日入場券1枚＋オートキャンプ駐車券1枚　\15000


2泊3日入場券2枚＋区画キャンプサイト駐車券1枚 \33000
1泊2日入場券2枚＋区画キャンプサイト駐車券1枚 \28000


2泊3日入場券1枚＋ジムニーキャンプサイト駐車券1枚　\17500


1泊2日入場券1枚＋ジムニーキャンプサイト駐車券1枚　\15000


2泊3日入場券1枚＋ルノー カングーキャンプサイト駐車券1枚　\17500


1泊2日入場券1枚＋ルノー カングーキャンプサイト駐車券1枚　\15000


2泊3日入場券1枚＋場内駐車場券1枚　\15500
1泊2日入場券1枚＋場内駐車場券1枚　\13000
2泊3日入場券　\12500
1泊2日入場券　\10000
27日（土）日帰り入場券1枚+27日（土）日帰り駐車場券1枚　\7500
27日（土）日帰り入場券　\5500



ローソンチケット　https://l-tike.com/gooutcamp/　Lコード：48855


イープラス　https://eplus.jp/goc/


チケットぴあ　 https://w.pia.jp/t/gooutcamp-vol21/　 Pコード：781-952


【GO OUT CAMP vol.21】
公式サイト：https://www.gooutcamp.jp/goc/
開催日：2025年9月26日（金）、27日（土）、28日（日）
会場：ふもとっぱら（静岡県富士宮市）



GO OUT CAMPの公式SNS


◾︎Instagram(@goout_camp) https://www.instagram.com/goout_camp/


◾︎Facebook(GOOUT CAMP) https://www.facebook.com/100086577612275


◾︎Twitter(@goout_camp) https://twitter.com/goout_camp