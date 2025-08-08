異世界ライフRPG『エンジェリックリンク』、4thアニバーサリーイベント開催中！毎日回せる10連無料ガチャも！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESの『エンジェリックリンク』にて、サービス開始4周年を記念して開催する4thアニバーサリーイベントについてお知らせいたします。

■4thアニバーサリーイベント「異世界学園～学祭プレリュード～」開催中！

4thアニバーサリーイベント「異世界学園～学祭プレリュード～」が9/25（木）13:59まで開催中！

イベントに参加＆一定条件を達成で、限定キャラ「★1 シスター（4th）」をGETできます！

堕天使たちと一緒に、4周年アニバーサリーをめいっぱいお楽しみください♪

▼シスター（4th）クリエイター・CV情報

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=BvBdsJCkwqk ]

クリエイター：torazo

CV：綾瀬あかり

■限定キャラ「★3 ルシフェル（4th）」「★3 ベリアル（4th）」登場！

限定キャラ「★3 ルシフェル（4th）」と「★3 ベリアル（4th）」が新登場！

各種ピックアップガチャが8/21（木）13:59までの期間限定で開催中です！

さらに！ルシフェル（4th）、ベリアル（4th）のピックアップ率が、

ダイヤで回せるガチャよりもアップ中のチケットガチャも各種開催中！

特別ピックアップチケットガチャでは、ピックアップ率7.5%で1連、

特別10連チケットガチャでは、10連目ピックアップ率20%で10連回せます！

▼ルシフェル（4th）クリエイター・CV情報

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5BF2OANTbI0 ]

クリエイター：鳥野ごはん

CV：みたかりん

▼ベリアル（4th）クリエイター・CV情報

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=6TAhOFfW1CM ]

クリエイター：ana

CV：小波すず

●各種ピックアップガチャ

・プレミアムガチャ（★3 ルシフェル（4th）/ベリアル（4th）WPU）

・4thアニバ記念特別ガチャ（★3 ルシフェル（4th）ピックアップ）、（★3 ベリアル（4th）ピックアップ）

・特別ピックアップチケットガチャ（4th-1ルシフェル）、（4th-1ベリアル）

・特別10連チケットガチャ（4th-1ルシフェル）、（4th-1ベリアル）

■4thアニバ記念10連無料ガチャ開催中！

4thアニバーサリーを記念して、10連無料ガチャを開催中！過去に実装した一部限定、新限定★3キャラもラインナップ入り！ぜひこの機会に、毎日ログインしてプレイしてくださいね♪

■お好きな★3キャラと交換できるスペシャルチケットセット各種販売中！

対象の交換所ラインナップからお好きな★3キャラと交換できる、クラシックスペシャルチケットセット、スペシャルチケットセットを販売中！

出会いを逃してしまったキャラと出会えるチャンスです♪

▼公式サイト

https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html

▼公式X

https://x.com/AnCL_STAFF

▼公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCGXKEOs9aoVc7KW6RZO2EKA

▼ゲーム起動はこちら

https://games.dmm.com/detail/angelic

■『エンジェリックリンク（エンクリ）』とは

本作は、異世界転生した主人公（あなた）と、異世界ニューエデンの堕天使たちが織り成す、異世界なろう系RPG。オート機能も搭載されている簡単操作のコマンドバトルで素材を集め、個性豊かな堕天使たちを育成しよう。また、メインとなるクエストを進行すると、アニメ 『私、能力は平均値でって言ったよね!』でおなじみのFUNA先生が生み出した世界観で繰り広げられる、ほんわかストーリーを楽しむことができる。

多忙な日常に疲れがちな現代社会――

可愛すぎる堕天使たちとのゆるふわ共同生活はいかがですか？

▼公式プロモーションムービー

https://youtu.be/oGSbKkcYEE0

■公式YouTubeチャンネルにて、ゲーム＆キャラ紹介動画公開中！

現在公式YouTubeチャンネルでは、ナビゲーターのルシフェルが『エンジェリックリンク』の魅力を紹介する「堕天使でもわかる『エンクリ入門』」と、ゲームに登場する主要キャラクター達を紹介する「ルシフェルの『ダ天使辞典』」を連載中！

ここでしか見られないショートストーリーや、『エンジェリックリンク』の世界とより深く繋がれるコンテンツをお届けしています！

●堕天使でもわかる『エンクリ入門』第1回 ～エンクリってどんなゲーム？～

https://youtu.be/iGySUiJGEJA

●ルシフェルの『ダ天使辞典』～ルシフェル編～

https://youtu.be/jzrLwqsXoeA

●堕天使の『異世界散歩』

https://youtu.be/gI0srQ26c8U

■製品概要

タイトル：エンジェリックリンク（略称：エンクリ）

ジャンル：ふっとばし系コマンドバトルRPG

公式サイト： https://www.dmm.com/netgame/feature/angelic.html

公式PV：https://youtu.be/oGSbKkcYEE0

公式X：https://x.com/AnCL_STAFF

プラットフォーム： PC（ブラウザ版）／スマートフォン（ブラウザ版）／DMM GAMESストア

権利表記：(C)2021 EXNOA LLC