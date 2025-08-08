「別マガ」9月号は『FGO』が目印！異例のエッセイ連載『ショウ年マンガ』＆『眠れる森のレガ』の新連載が2本スタート！

株式会社講談社

2025年8月8日（金）発売の「別冊少年マガジン」9月号は、最新20巻が好評発売中の『Fate／Grand Order -turas realta-』が表紙で登場！

さらに今月号より、音楽家のヤマモトショウさんによる異例のエッセイ連載『ショウ年マンガ』と『眠れる森のレガ』2本の新連載がスタートします！

単行本1巻の発売を記念して『人生逆転ダンジョン』、分冊版の発売を記念して『白銀のキュイジーヌ』がセンターカラーで登場しています。

各詳細は、以下をご確認ください。

『Fate／Grand Order -turas realta-』20巻発売記念、表紙＆センターカラー

『Fate／Grand Order -turas realta-』センターカラー

『Fate／Grand Order -turas realta-』最新20巻が、8月7日（木）に発売！これを記念して、表紙＆センターカラーで登場しています。

さらに、超豪華プレゼントキャンペーンも実施中です。抽選で計20名様に、表紙イラストを使用した図書カードとセンターカラーイラストを使用したB4タペストリープレゼントいたします。

A賞：表紙イラストを使用した図書カード・・・10名様

B賞：センターカラーイラストを使用したB4タペストリー・・・10名様

応募の詳細は、8月8日（金）発売の「別冊少年マガジン」9月号をご確認ください。

*応募には紙版についている応募券が必要です。

『Fate／Grand Order -turas realta-』20巻書影『Fate／Grand Order -turas realta-』20巻

第七特異点、最後のオーダーを開始する！ 6600万年前。始まりは弱く、小さなものだった。寄生し在るだけだった“それ”は、しかして遂に出会う。「人間」という、愛しいものに。愛が母なる神を狂わし、愛が遠い魔境の神を強くする。ケツァル・コアトルの切り札を頼みに、ティアマトの足止めを試みる藤丸たち。絶望と怨讐の満ちる海に、それでも愛と忠義が希望を謳う！

異例のエッセイ連載「ショウ年マンガ」がスタート！

音楽家のヤマモトショウさんのエッセイ連載、「ショウ年マンガ～音楽家ヤマモトショウの自由研究～」がスタート！

担当編集が3月4日にヤマモトさんにお声がけをし、3月10日には異例の速さで連載が決定！

初回は、“ 世界一かわいい曲 ” を生み続けるヤマモトさんがなぜ、「別冊少年マガジン」で連載することになったのか、普段仕事を一緒にする機会が多いアイドルのお話...ほか、2Pに及ぶエッセイとなっています。

もちろん漫画の話もふんだんにしていただきました！

○ 気になるエッセイの一部をご紹介

「名作スポーツ漫画、決勝戦がピークじゃない」論！

夏になると読みたくなる漫画が沢山あります。夏の風物詩なスポーツ…特に高校野球を扱った漫画は熱くて好みです。語りたいものがありすぎますが、とにかく何度も読み返したくなる名作といえば、あだち充先生の『H2』かもしれません。リアルな人間が言って意味のある、それでいて夢のある名言に溢れています。

全容は、2025年8月8日（金）発売の「別冊少年マガジン」9月号をご確認ください！

音楽家：ヤマモトショウさんプロフィール

1988年生まれ、静岡県出身、東京大学文学部思想文化学科哲学専修課程卒の作詞家、作曲家、編曲家、fishbowlのプロデューサー。2012年から2015年まで「ふぇのたす」のメンバーとして活動したのち「でんぱ組.inc」「私立恵比寿中学」「ばってん少女隊」「リルネード」ら多数のアーティストに詞や曲を提供している。2024年2月にはミステリー小説「そしてレコードはまわる」を上梓。FRUITS ZIPPERに書き下ろした楽曲「わたしの一番かわいいところ」はTikTokで30億回再生を記録している。8月1日に初のエッセイ本『歌う言葉 考える音――世界で一番かわいい哲学的音楽論』が祥伝社より発売。

新連載開始を記念して『眠れる森のレガ』が巻頭カラーで登場！

新連載『眠れる森のレガ』がスタート！これを記念して、巻頭カラーで登場しています。

さらに、yoruhashi先生を徹底解剖したカラーページも。漫画を描き始めたきっかけや、本作の推しポイントなど必見です！

＜あらすじ＞

物語をめぐる騎士道ファンタジー!!

深い深い森の中に、邪竜によって眠らされたお姫様がいました。ある国の騎士団長レガは、その姫を助けるため、邪竜へ戦いを挑みました。邪竜の力はとても強大でしたが、姫への思いを胸に何とか倒すことができました。眠りから覚めたお姫様と再会したレガは、喜びで胸がいっぱいでした。そんなレガにお姫様は言いました。「呪われて(ハート)」物語をめぐる冒険のはじまりはじまり。

『人生逆転ダンジョン』1巻発売記念、センターカラー

『人生逆転ダンジョン』センターカラー （諸事情により一部を掲載しています。本誌では全容をご覧いただけます）

『人生逆転ダンジョン』1巻が本日、8月7日（木）に発売！これを記念して、センターカラーで登場しています。さらに、しゅにち先生から届いた寄稿イラストも掲載中です。

センターカラーは諸事情により全てをお見せすることができません...。

全容は本誌にてご確認ください。

『人生逆転ダンジョン』1巻書影『人生逆転ダンジョン』1巻

「僕はダンジョンの全てを知って、人生を逆転する！」いじめられっ子で童貞で人生ドン底。だけどダンジョン知識は世界一の高校生・佐伯賢一。16歳で魔力が発現した賢一は憧れの探索者(シーカー)となり、快楽と暴力の無法地帯・ダンジョン島へーー！！蓄えた知識で最強の魔物をなぎ倒し、最高の美少女と魔力発散(セッ〇ス)！？知識で無双して全てを手に入れろ！！最高に気持ちいい成り上がり冒険譚開幕ーー！！

『白銀のキュイジーヌ』分冊版発売決定記念、センターカラー！

2025年9月25日（木）に分冊版の発売が決定！これを記念して、『白銀のキュイジーヌ』がセンターカラーで登場しています。

センターカラーイラストを使用したQUOカードが当たるキャンペーンも実施中です。

応募の詳細は、8月8日（金）発売の「別冊少年マガジン」9月号をご確認ください。

*応募には紙版についている応募券が必要です。

「別マガ」9月号、発売中！