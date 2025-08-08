¡Ö27Â´³ØÀ¸À¸³è¡õ¿ÊÏ©¡¦½¢³è¾õ¶·Ä´ºº(2025Ç¯7·î¼Â»Ü)¡×¤òÈ¯É½
Âç³ØÀ¸¶¨»ö¶ÈÏ¢¹çUNIVCOOP¥¥ã¥ê¥¢¥Ê¥Ó»öÌ³¶É¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥µ¥Ýー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜ½ã¡Ë¤Ë¤è¤ë±¿±Ä¤Î¤â¤È¡¢¡ÖUNIVCOOP¥¥ã¥ê¥¢¥Ê¥Ó»öÌ³¶É¡¡27Â´³ØÀ¸À¸³è¡õ¿ÊÏ©¡¦½¢³è¾õ¶·Ä´ºº(2025Ç¯7·î¼Â»Ü)¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³¶É¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Î½¢³èÆ°¸þ¡¦¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Âç³ØÀ¸¶¨ÁÈ¹ç°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤òËèÇ¯7·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.³ØÀ¸À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ ¡ãÄÌ³ØÉÑÅÙ¡äÊ¿¶ÑÅÐ¹»Æü¿ô¤Ï4.4Æü¡¢½¢³è´ü¤Ç¤â°ÂÄê
¡¦ ¡ã¼ø¶È·ÁÂÖ¡ä¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÂÐÌÌ¡×¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤âÁ´ÂÎ¤Î·¹¸þ¤ÏÊÑ²½Ìµ¤·
2.¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ ¡ã»Å»ö¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¡ä°ÂÄê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡È¤ä¤ê¤¬¤¤¡É¤¬ÁªÂò¤Î¼´¤Ë
¡¦ ¡ãÆ¯¤Êý¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¡äÀ©ÅÙ¤è¤ê´Ä¶½Å»ë
¡¦ ¡ãÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡ä°ÂÄê»Ö¸þ¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¡ÖÄêÇ¯¤Þ¤Ç¡×¤¬ºÇÂ¿
3.¿ÊÏ©¡¦½¢³è¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ ¡ã¿ÊÏ©¡¦½¢³è¾õ¶·¡äÁá´ü²½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ëÍ½Äê¡×¤¬ÈùÁý
¡¦ ¡ã½¢¿¦¤ÎÊý¸þÀ¡ä°ÂÄê¤«¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤«¡£´ë¶ÈÁª¤Ó¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¡£
¡¦ ¡ã¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¥ªー¥×¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î´õË¾³«ºÅ·Á¼°¡äº¬¶¯¤¤ÂÐÌÌ¿Íµ¤
¡¦ ¡ã¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×Åù¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ä¼ÂÌ³ÂÎ¸³¡¢Íý²ò·Ï¤Ê¤É¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¿Íµ¤
¡¦ ¡ã½¢³è¤Î¸«ÄÌ¤·¡ä¡Ö³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×ÁØ¤¬¸º¾¯¡£¸«ÄÌ¤·¤ÎÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤á¡£
1.³ØÀ¸À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ãÄÌ³ØÉÑÅÙ¡äÊ¿¶ÑÅÐ¹»Æü¿ô¤Ï4.4Æü¡¢½¢³è´ü¤Ç¤â°ÂÄê
1½µ´Ö¤¢¤¿¤ê¤ÎÄÌ³ØÉÑÅÙ¤ÏÊ¿¶Ñ4.4Æü¤Ç¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤ï¤º¤«¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£½µ4Æü°Ê¾åÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤¬Ìó85%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢½¢¿¦³èÆ°ÂÐ¾Ý³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤ÆÅÐ¹»¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¡Ú¿Þ£±¡Û
¡ã¼ø¶È·ÁÂÖ¡ä¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÂÐÌÌ¡×¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤âÁ´ÂÎ¤Î·¹¸þ¤ÏÊÑ²½Ìµ¤·
¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÂÐÌÌ¡×¤Î³ä¹ç¤ÏºòÇ¯¤è¤êÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¾Êý¤¢¤ë¤¬¡¢ÂÐÌÌ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÂÐÌÌ¡×¤Î¹ç·×¤ÏºòÇ¯¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ø¶È¹½À®¤ä³ØÀ¸¤ÎÁªÂò·¹¸þ¤¬¤è¤ê¡ÖÂÐÌÌ½Å»ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ú¿Þ2¡Û
2.¥¥ã¥ê¥¢´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã»Å»ö¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¡ä°ÂÄê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¡È¤ä¤ê¤¬¤¤¡É¤¬ÁªÂò¤Î¼´¤Ë
¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¡Ö°ÂÄêÀ¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤â50¡óÄ¶¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ÏºòÇ¯Èæ¡Ü9.4pt¤ÈÂçÉýÁý¡£³ØÀ¸¤Ï¡È¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤«¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¤É¤¦Æ¯¤¯¤«¡É¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀ®Ä¹¡×¡Ö·ø¼Â¡×¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍýÁÛ¤äÄ©Àï¤è¤ê¤â¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ä¡È°Â¿´´¶¡É¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ÂÄêÀ¡×¡Ö¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÍ¾Íµ¡×¤âÈùÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬²ÁÃÍ´Ñ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¡Ú¿Þ3¡Û
¡ãÆ¯¤Êý¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¡äÀ©ÅÙ¤è¤ê´Ä¶½Å»ë
Á´ÂÎ¤Î·¹¸þ¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»Ä¶È¤Ê¤É¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤«¡×¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¡Ü14pt¤ÈÂçÉýÁý¡£Æ¯¤¤¹¤®¤Ø¤Î·üÇ°¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤ä¶ÐÌ³ÊýË¡¤Î½ÀÆðÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¯¡¢À©ÅÙÌÌ¤è¤ê¤â¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿"´Ä¶ÌÌ"¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ú¿Þ4¡Û
¡ãÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÐÂ³Ç¯¿ô¡ä°ÂÄê»Ö¸þ¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¡ÖÄêÇ¯¤Þ¤Ç¡×¤¬ºÇÂ¿
¡ÖÄêÇ¯¤Þ¤Ç¡×¤È¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤¬ºÇÂ¿¤Î37%¤È¡¢°ÂÄê»Ö¸þ¤¬º¬¶¯¤¤¡£°ìÊý¡¢¡Ö5Ç¯°Ê¾å10Ç¯Ì¤Ëþ¡×¤â20¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ÀÆðÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤â°ìÄê¿ôÂ¸ºß¡£´ë¶È¤Ë¤ÏÄ¹´üÄêÃå¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ä¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¡£¡Ú¿Þ5¡Û
3.¿ÊÏ©¡¦½¢³è¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã¿ÊÏ©¡¦½¢³è¾õ¶·¡äÁá´ü²½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ëÍ½Äê¡×¤¬ÈùÁý
Ì±´Ö½¢¿¦¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ÏÌó88%¤ÈÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö½¢¿¦³èÆ°Ãæ¡×¤Î²óÅú¤Ï²áµîÄ´ºº¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸º¾¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¿Ê³Ø¤ÈÌ±´Ö½¢¿¦¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÎÁªÂò»è¤¬º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤éÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ëÍ½Äê¡×¤ÏºòÇ¯¤è¤ê1p£ôÁý²Ã¡£½¢³è¤ÎÁá´ü²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¤â¡¢ÍÍ»Ò¸«¤ä¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡Ú¿Þ6¡Û
¡ã½¢¿¦¤ÎÊý¸þÀ¡ä°ÂÄê¤«¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤«¡£´ë¶ÈÁª¤Ó¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¡£
°ÂÄêÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤«¤é¡¢Âç¼ê¡¦ÍÌ¾´ë¶È¤ä¤½¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ò»ÖË¾¤¹¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö´ë¶Èµ¬ÌÏ¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤È´¶¤¸¤ë´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤âÌó25¡óÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ä¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬»Å»ö¤Ëµá¤á¤ë¹àÌÜ¤Î¾å°Ì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¡ÖÄêÇ¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¯¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¡ÈÇ¼ÆÀ´¶¡É¤ä¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢´ë¶ÈÁª¤Ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ú¿Þ7¡Û
¡ã¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¥ªー¥×¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î´õË¾³«ºÅ·Á¼°¡äº¬¶¯¤¤ÂÐÌÌ¿Íµ¤
ÂÐÌÌ·Á¼°¤Î¿Íµ¤¤Ïº¬¶¯¤¯¡¢1day¡¦2Æü°Ê¾å¤È¤â¤ËºòÇ¯¤è¤ê²óÅú¤¬Áý²Ã¡£°ìÊý¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ï2Æü°Ê¾å¤ÇÈùÁý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1day¤Ç¤ÏÈù¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·¹¸þ¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ä¥ªー¥×¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ò¡Ö´ë¶È¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ëµ¡²ñ¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¼Ò°÷¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¡É¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Å»ö¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¡Ö¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¤Ê¤É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢´ë¶ÈÍý²ò¤Î¡È¿¼¤µ¡É¤ä¡È¥ê¥¢¥ë¤µ¡É¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢ÂÐÌÌ·Á¼°¤Î¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ú¿Þ8¡Û
¡ã¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×Åù¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¡ä¼ÂÌ³ÂÎ¸³¡¢Íý²ò·Ï¤Ê¤É¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¿Íµ¤
¡Ö¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤Ë¶á¤¤¥ïー¥¯ÂÎ¸³¡×¤¬Ìó8³ä¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¶È³¦¡¦´ë¶È¸¦µæ¤ä¿¦¼ïÍý²ò¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶ÈÌ³¤ä´Ä¶¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Ò°÷¤ä¼ÒÉ÷¤Ê¤É¡È¶õµ¤´¶¡É¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¼Ò°÷¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÏÌó30¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¥ªー¥×¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ò»Å»öÆâÍÆ¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤ò¡ÈÂÎ´¶¤¹¤ë¾ì¡É¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢·Á¼°Åª¤Ê¸òÎ®¤è¤ê¤â¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÍý²ò¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡Ú¿Þ9¡Û
¡ã½¢³è¤Î¸«ÄÌ¤·¡ä¡Ö³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×ÁØ¤¬¸º¾¯¡£¸«ÄÌ¤·¤ÎÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤á¡£
Áá´ü¤«¤é½¢³è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ìÊý¤Ç¡¢½¢³è¤¬¡Ö¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë³ØÀ¸¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¡£
"Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë½¢³è"¤òµá¤á¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¼þ°Ï¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤è¤ë¾Ç¤ê¤Ê¤É¡¢½¢³è¤Î"¼Á"¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ïー¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Í×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ú¿Þ10¡Û
Ä´ºº·ë²Ì¥À¥¦¥ó¥íー¥É :
https://pitaric.jp/resources/10
ËÜÄ´ºº¤Î¾ÜºÙ¤Ê²óÅú¥Çー¥¿¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥µ¥Ýー¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥¿¥ê¥¯¡×Æâ¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº´ü´Ö¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯7·î2Æü(¿å)～7·î16Æü(²Ð)
Ä´ººÊýË¡¡¡¡¡¡§ UNIVCOOP¥¥ã¥ê¥¢¥Ê¥Ó¥á¥ë¥Þ¥¬¤ÎÅÐÏ¿¼Ô
Ä´ººÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§2027Ç¯Â´¶ÈÍ½Äê¼Ô
Ä´ºº¸µ¡¡¡¡¡¡¡§Âç³ØÀ¸¶¨»ö¶ÈÏ¢¹çUNIVCOOP¥¥ã¥ê¥¢¥Ê¥Ó»öÌ³¶É(±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥µ¥Ýー¥È)
Í¸ú²óÅú¿ô¡¡¡§251·ï
¢¨ËÜÄ´ºº¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥µ¥Ýー¥È¤¬Âç³ØÀ¸¶¨»ö¶ÈÏ¢¹çUNIVCOOP¥¥ã¥ê¥¢¥Ê¥Ó»öÌ³¶É¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä´ºº¤Î´ë²èÎ©°Æ¡¢¼Â»Ü¡¢Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç¤ò°ì³ç¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç³ØÀ¸¶¨»ö¶ÈÏ¢¹çUNIVCOOP¥¥ã¥ê¥¢¥Ê¥Ó»öÌ³¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ØÀ¸¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ç¤ÎÂç³ØÊÌ¥»¥ß¥Êー¤äÃÏ¶èÊÌ¹çÆ±¥»¥ß¥Êー¡¢
Âç³Ø¿©Æ²Æâ¤Ç¤Î¹¹ð¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Â´ºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡§https://cu.career.uc-navi.jp/c/index.html
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥µ¥Ýー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡UNIVCOOP¥¥ã¥ê¥¢¥Ê¥Ó»öÌ³¶É
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÃ½¿ÚÄ®43 ¿·¿À³Úºä¥Ó¥ë7³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾ËÜ¡¡½ã
ÀßÎ©Æü¡§ 2003Ç¯7·î22Æü
²ñ¼ÒHP¡§https://www.campussupport.co.jp/
Âç³ØÀ¸¶¨»ö¶ÈÏ¢¹çUNIVCOOP¥¥ã¥ê¥¢¥Ê¥Ó»öÌ³¶É¡§
https://career.uc-navi.jp/mod/c/inquiryform.html